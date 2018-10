Test: Moog Model 15, Modular-Synthesizer, iOS App

Tiefschwarz und doch bunt

Moog Model 15 iOS

von Moog

32,99 Euro

iOS-App-Store

Nach dem hervorragend klingenden Filtertron und dem nicht minder gut klingnden, völlig Moog-untypischen Animoog mischen sich Moog nun persönlich in das Thema virtuell-analog ein. Mit dem Model 15 bieten sie eine Emulation des historischen Kompaktmodularsystems von 1973 an.

Die Module umfassen:

2x 902 Voltage Controlled Amplifier

1x 904A Voltage Controlled Low Pass Filter

1x 907A Fixed Filter Bank

2x 911 Envelope Generator

1x 921 Voltage Controlled Oscillator

1x 921A Oscillator

2x 921B Oscillator

1x 923 Random Noise/Filter

1x 995 Attenuator

1x CP15 Console Panel

Ich werde hier jetzt nicht auf die Eigenheiten und Möglichkeiten der Module des 15 eingehen, dazu gibt es im Netz genug Informationen, sondern mich auf die Eigenheiten der iOS-App konzentrieren.

Beginnen wir gleich mit der Kritik. So sehr die Oberfläche des Moog Model 15 iOS auch an den iPad-Touchscreen angepasst wurde, ist es doch gleichzeitig wieder ein Paradebeispiel dafür, warum 1:1 Übertragungen selten gut sind, auch wenn es in der anscheinenden Kleinigkeit liegt, dass die Patch-Punkte wesentlich kleiner hätten sein können, die Patchkabel viel dünner und dafür die Beschriftung der Bedienelemente gerne hätte doppelt so groß sein können. So mag das zwar hervorragende Zwei-Finger-Zoom so flüssig sein wie es will. Wenn man das Panel des Model 15 nicht auswendig kennt, wird das Zoomen vom Feature zur Notwendigkeit degradiert. Es kann auch auf ein Modul durch einfaches Doppeltippen gezoomt werden. Aber dieses ständige Rein- und Raus-Zoomen-müssen nervt mit der Zeit.

Wesentlich gelungener fiel hingegen das Verlegen der Patchkabel aus. Um nämlich über die Oberfläche des 15 zu scrollen, bedarf es zwei Finger. Dadurch wird zum ersten ein unbeabsichtigtes Verschieben der Darstellungsausschnitts verhindert und zum zweiten das Patchen vereinfacht. Man setzt also mit einem Finger ein Patchkabel von der Patch-Quelle. Liegt das Patch-Ziel außerhalb des Bildschirmausschnitts, kann man nun einfach mit einem zweiten Finger den Ausschnitt verschieben, da ja schon ein Finger auf dem Bildschirm ist. Einfach, aber genial und effektiv.

Es kann immer nur Kabel von einer Quelle zu einem Ziel verlegt werden. Dabei sucht sich die Benutzerführung eine von sechs Farben für das Kabel automatisch aus. Die Kabelfarbe lässt sich aber auch noch nachträglich durch Halten eines Patch-Punktes verändern. Ist einem das Live-Verlegen der Kabel nicht so angenehm, lässt sich das auch durch ein Doppeltippen auf die Quell- und Zielpunkte bewerkstelligen.

Auch an die Feineinstellungen von Reglern wurden gedacht. Durch Aufsetzen eines zweiten Fingers wird der Fein-Modus aktiviert und der Regler lässt sich wie gewohnt mit dem ersten Finger feinjustieren. Auch ein neue Touch-Idee, die Schule machen sollte.

Die große Neuerung des iOS-Apps gegenüber der Hardware sind die Audio- und MIDI-Bridge. Damit eröffnen sich im Kontakt mit der Außenwelt neue Möglichkeiten, die nicht nur als „Mehrwert‟ zu bezeichnen sind, sondern auch eine Innovation in der InterApp-Interaktion auf iOS.

Die beiden Brücken sind so quasi virtuelle MIDI-CV/Audiointerfaces, mit denen sich CV/Audiosignale an MIDI-Ziele schicken lassen und umgekehrt. Dafür stellt Moog Model 15 für die Verbindung mit der Außenwelt zwei Stereo- bzw. 4 Monokanäle und sechs MIDI-Ports zur Verfügung, die mit anderen Apps kommunizieren. Einen Oszillator zur MIDI-Steuerung zu verwenden ist kein Problem. Mit MIDI-Noten die CV-Modulationsrate in Moog Model 15 kontrollieren auch kein Problem. Allein die Möglichkeiten mit Audio- und MIDI-Bridge sind schon den Preis von Moog Model 15 wert. Die meisten Apps bleiben da bei der MIDI-fizierung der Parameter stecken, was natürlich auch hier angeboten wird – die komplette MIDI-fizierung, meine ich, nicht das Steckenbleiben. Diese Bridges würden auch anderen Synths z. B. dem Korg iMS-20 sehr gut stehen.

Das MIDI-Keyboard kennen wir schon vom Animoog und ist eigentlich kaum noch verbesserungsfähig. Es ist nicht nur ist zoombar, sondern die Position und Bewegung der Finger ist ebenfalls für expressive Parameteränderung nutzbar.

Der Arpeggiator sieht zwar rudimentär aus, ist aber eher ein kleiner 8-Step-Sequencer mit ordentlich Einstellmöglichkeiten, die man so nicht erwarten würde.

Ob das Model allerdings tatsächlich zum autarken Erlernen der Klangsynthese geeignet ist, wie es angepriesen wird, bezweifle ich aus heutiger Sicht allerdings doch.

Ich finde die Organisation der Module des Moog Model 15 zu durcheinander und fragmentiert, als dass es für Anfänger ohne Tutor einen großen lehrreichen Nutzen hätte. Das ist z. B. ein ARP 2600 von der Struktur her didaktisch wesentlich ergiebiger. In Apps ausgedrückt ist z. B. ein Modular von Pulse Code übersichtlicher, weil sich die Module für jeden beliebigen Klangsynthese-Workshop umarrangieren lassen, oder Lorentz von iceWorks, der mit seiner simplen, fixen Struktur, bei der man alles im Überblick hat. Er erinnert ja auch nicht umsonst an einen Arp 2600.

Der Moog Model 15 war eher zum Lehren, als zum Lernen gemacht.

Im Gegenzug wird der Moog Model 15 iOS aber auch gestandene Modular Pros (und jene, die sich dafür halten) lange zu beschäftigen wissen und ihnen wahrscheinlich noch das ein oder andere beibringen können. Insbesondere mit den Audio-Bridge- und MIDI-Bridge-Erweiterungen der App-Version. Model 15 – Ausbildung für Ausgebildete, definitiv!

Preset-User lässt das Moog Model 15 abblitzen. Es werden zwar ca. 150 Preset mitgeliefert, wer sich aber nicht mit den Synthesemöglichkeiten auseinandersetzen will, geht an dem Hauptgrund, sich dieser App anzuschaffen, komplett vorbei.

Hervorzuheben ist auch die Produktpflege der App. Moog Model 15 iOS kann als AudioUnit nach Belieben als Instrument und Effekt instanziiert werden und auch Audiobus wird tatkräftig unterstützt. Ich kann mich noch an Animoog und Filtertron Zeiten erinnern, in denen das nicht so war. Also noch mal extra Punkte dafür, dass Moog nicht nur dabei geblieben sind, sondern auch aktuell und relevant bleiben.