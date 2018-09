Test: KV331 SynthMaster One, iOS-APP / Desktop

Der kleine Wavetable-Bruder

Der KV331 SynthMaster One ist ein Wavetable-Synthesizer für iOS und Desktop. KV331 ist seit ca. 2004 mit ihrem Flaggschiff-Produkt SynthMaster für MacOS und Windows (zum Test hier lang) schon eine gefühlte Ewigkeit am Markt. Da der ursprünglich SynthMaster für die meisten Musiker doch etwas zu umfangreich ist, wir sprechen hier von der Größenkategorie eines Native Instruments Absynth, kam 2017 mit dem SynthMaster One eine erheblich fokusiertere Version auf den Markt. Im Juni 2018 erschien dann die iOS-Version.

KV331 SynthMaster One iOS App Synthesizer

Laut der KV331 Homepage sind beide Versionen bis auf die Halbierung der Polyphonie und eine verringerte Anzahl der Presets identisch. Das bedeutet für die iOS Version aber immer noch 16 Stimmen und 500 Presets. Außerdem unterstützt SynthMaster One MPE und lässt sich auch über AudioUnit, Audiobus, IAA und Ableton Link in ein iOS-Set einbinden.

Mit 14 % CPU Auslastung auf meinem iPad Pro 1st Gen langt der SynthMaster One aber auch gut hin.

Von der Klangerzeugung her bietet KV331 SynthMaster One zwei Wavetable-Oszillatoren mit jeweils eigenem Suboszillator, die identisch aufgebaut sind. Die Auswahl der Schwingungsformen geschieht über einfaches Antippen der graphischen Anzeige. Der Abspielposition innerhalb der Wellentabelle kann mit dem Index-Parameter ausgewählt werden. Für die Suboszillatoren können individuelle Schwingungsformen gewählt werden.

Sehr interessant ist noch der Curve-Parameter, der, anders als bei einem simplen Detune, bei dem man den Verstimmungsfaktor stufenlos zwischen logarithmisch, linear und exponential einstellen kann, d.h. beim einen werden tiefe Noten weniger verstimmt als höhere bzw. umgekehrt. So was sollte Schule machen. Drift und Vibrato sorgen für eine weitere Lebendigkeit der Oszillatoren.

Seit SynthMaster 2.7 stehen für die Oszillatoren verschiedene Synthese-Algorithmen zur Verfügung. Derzeit sind das Spektrale wie „Tiefpass“ oder „Hochpass“, Bend- und Sync-Algorithmen sowie Pulse und But-Crush. Für jeden Algorithmus stehen zwei Parameter „Phase“ und „Tone“ zur Verfügung, die je nach Art der Synthese aber verschiedene Funktionen haben. Leider ändern sich die Namen der Parameter nicht mit deren Zuweisung. Etwas, was eigentlich in jedem GUI-Design eine Selbstverständlichkeit sein sollte.

Des Weiteren gibt es sogar zwei Mono-Audioeingänge (links und rechts), die anstatt der Oszillatoren in den SynthMaster One eingespeist werden können. Damit wird der Synth zu einem breitbandigen Effekt, der dank AudioUnit beliebig instanziiert werden kann.

KV331 SynthMaster One lassen sich auch eigene Samples als Oszillatorfutter einbinden. Dazu muss die Länge des Samples einem ganzzahligen Faktor von 2048 Samples in Mono entsprechen.

Die geschieht über diee iOS-System App Dateien im App-Overlay-Modus. Bei geöffnetem Synthmaster-One (vorzugsweise) das Dock durch „Streichen“ vom untern Bildschirmrand aus öffnen und die Dateien-App auf den Bildschirm ziehen. Danach können die Samples auf das Oszillator-Feld gezogen werden. Der Name des Samples inklusive Dateipfad wird in der mittigen Darstellung angezeigt und in die Liste der internen Wellenformen unter „User“ aufgenommen.

An Filtern gibt es 13 verschiedene Typen, die alles Wichtige abdecken und zusätzlich noch die Optionen „Boost“ und „Acid“ bieten. Wen die wirklich gut klingenden Oszillatoren bisher nicht überzeugt haben, den wird sicher die Umsetzung der Filter überzeugen. Die klingen nämlich sehr rund und analog.

Die Boost-Option kompensiert dabei den Lautstärkeverlust, die bei den Ladder-Typen-Filtern (Moog) auftreten, wenn die Resonanz aufgedreht wird und Acid koppelt die Filterresonanz an den Cut-Off-Wert, was für den 303-typischen Sound sorgt. Wenn auch etwas gediegener.