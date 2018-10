Top News: Audible Genius Primer Synth, iOS-App

Kostenlos,funktional komplett und guter Klang

Primer Synth ist der neue kostenlose iOS-Synthesizer von Audible Genius und ist ein identischer Ableger von Synthorial.

Synthorial ist dabei aber kein Synthesizer im eigentlichen Sinne, sondern ein Lernkurs für subtraktive Synthese in Form einer Synthesizer-App für iOS, MacOS und Windows. Während dem Kurs wird der Teilnehmer darauf trainiert, Synthesizer-Patches per Gehör zu erstellen.

Das beinhaltet sowohl das Kennenlernen der klangformenden Komponenten eines subtraktiven Synthsizers, als auch deren direkte interaktive Anwendung über den eingebauten Synthesizer, diverse Frage- und Problemstellungen, die es zu lösen gilt. Dabei wird alles über interne Videos und interaktive Aufgaben gezeigt. Am Ende sollen die Kursteilnehmer dann in der Lage sein, generell jeden subtraktiven Klang zu erzeugen, der ihnen in den Sinn kommt.

Die ersten 22 Lektionen sind kostenfrei, die gesamten 199 Lektionen kosten 149.- Euro. Das ist für einen interaktiven Lernkurs nicht zu viel, da außerdem die Freischaltung der kostenpflichtigen Lektionen für alle Plattformen gilt. Die Teilnehmer werden also nicht gezwungen, nur auf iOS zu lernen, sondern können beliebig wechseln.

Primer Synth ist nun derselbe Synth wie in Synthorial, nur ohne die interaktiven Lektionen. Wie reden hier also nicht von einer limitierten Demo, wenn auch einem Teaser, denn mit den Taster „Lern Synthesis“ lockt er uns zum Synthorial-Kurs. Das war’s dann aber auch schon, was man hier zu „befürchten“ hat.

Davon abgesehen ist der Primer Synth ein vollwertigen subtraktiven Synthesizer inklusive AUv3-Unterstützung und CoreMIDI-Unterstützung. Kann also auch in jede iOS-Host-App eingebunden werden. Leider versteht der Primer Synth nur MIDI-Noten, der Rest des Synths muss von Hand bedient werden, Parameter-Automation gibt es nicht. Das ist bei einem kostenlosen und obendrein noch derart guten Synthie aber auch zu verkraften. Aber was hat Primer Synth denn nun zu bieten?

Also da wären:

Drei Oszillatoren, zwei mit Pitch-, Pulsebreite- und Mixkontrollen sowie einem Suboszillator mit diversen Schwingungsform und Lautstärkekontrolle

Sägezahn, Puls, Dreieck und Sinus Schwingungsformen

FM-Regler.

Rauschgenerator

Oszillator-Sync – Filter (Tief- Band- und Hochpass) mit Resonanz und Key-Tracking

ADSR-Filterhüllkurve

ADSR-Lautstärkehüllkurve

AD-Modulationshüllkurve

LFO mit vier Schwingsformen, sieben Zielen, Modulationsrate, Modulationsanteil, Modulatioons-Trigger sowie mono- und polyphone Modi

Mono, Legato und polyphone Stimmenmodi – Portamento – Unison mit Kontrollen für Stimmung, Detune und Spread – Ringmodulation

Distortion-, Chorus-, Phaser-, Delay- und Halleffekte

Mod Wheel-, Pitch Wheel- und Velocity-Kontrollen

… und klingen tut das Ganze auch noch. Ganz sicher wollen Audible Genius damit auch ihren Synthorial-Kurs promoten, aber so wie sie das anstellen, kann das gerne Schule machen.