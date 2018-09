Test: Electro Harmonics Mini Synthesizer, iOS-APP

Rarität als App

Electro Harmonics Mini Synthesizer

von Electro Harmonix

5,49 Euro, iOS-App-Store

Es wird vielleicht nur den älteren Lesern bekannt sein, aber Elektro Harmonics haben auch mal einen analogen Synthesizer gebaut. Das war von 1980 bis 1981 mit den Modellvarianten 0400 / 0410. Diese Mini-Synthesizer waren monophone Einsteigersynthie mit einem Oszillator plus Sub-Osc mit einer Pulsschwingungsform, einem LFO ebenfalls nur mit Pulsschwingungsform und -modulation und einem anlogen Delay.

Das eigentlich Highlight war aber das Filter mit zwei Reglern für die Cutoff-Frequenz. Einmal beim Anspielen einer Taste und einmal beim Loslassen. Also in Wirklichkeit zwei Filter. Diese können mit dem 2x-Schalter in Serie beim Anspielen geschaltet werden, was einen Phasenverschiebungseffekt erzeugt. Mit dem Q-Schalter kann auch eingestellt werden, wie stark die Resonanz des Filters anspringt. Dazu gibt es noch den Retrigger-Modus, der bestimmt, ob der Filter bei jeder gespielten Note anspringt oder legato arbeitet.

Der Electro Harmonics Mini-Synthesizer teilte nicht nur die gleiche üble Folienstatur mit dem EDP WASP, sondern auch insgesamt dessen unterirdische Bauqualität, erlangte aber trotzdem nie einen vergleichbaren Kultstatus wie dieser. Was nicht heißt, dass der Mini keine Freunde fand. Jean Michel Jarre hatte einen, auch wenn er ihn später angeblich verschenkte und auch Van Halen und Jimmy Edgar haben ihn mal benutzt.

Der Electro Harmonics Mini-Synthesizer für iPad, iPhone und Android wurde nichtsdestotrotz liebevoll aufbereitet. Mit vierfacher Polyphonie, umfassender MIDI-Anbindung inklusive Parameterautomation per MIDI, bei der die Parameter ihre MIDI-Daten auch senden. Mit der Kompatibilität zu IAA und Audiobus und einer umfassenden integrierten Bedienungsanleitung haben EHX sinnvolle Erweiterungen hinzugefügt, ohne das Flair des Originals zu zerstören. Es gibt sogar uneingeschränkten Speicher für Presets!

Die Touschscreen-Klaviatur des Electro Harmonics Mini-Synthesizers ist mit Sicherheit tausendmal verlässlicher, als die Folie des Originals es jemals war und der iPad-Version wurde sogar ein Ribbon-Controller spendiert. Außerdem umfasst die Klaviatur nun 88 (scrollbare) Tasten, anstatt der 25 der Hardware. Ab dem iPhone 6+ mit 3D-Touch ist das On-Screen-Keyboard sogar empfänglich für Anschlagsdynamik.