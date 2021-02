Test: Moog Subsequent 25, Analogsynthesizer

Klassischer Moog Sound im kompakt edlen Gewand

Der erste Eindruck zum Moog Subsequent 25

Hat man den Subsequent 25 aus dem Karton ausgepackt, fallen gleich mal die schönen Holzseitenteile auf. Auch sonst wirkt der kleine Moog sehr edel, hochwertig verarbeitet und strahlt standesgemäße Moog-Klasse aus. Die geschwungene Rückseite ist mittlerweile ein Klassiker, für meinen Geschmack auch ein wirklich gelungenes Design und wird durch die Anschlüsse auf der Seite auch nicht von steckenden Kabeln gestört. Anschlüsse auf der Seite würde ich mir übrigens bei jedem Keyboard wünschen, am liebsten links wie eben hier, das aber nur nebenbei. Im (auch sehr schönen) Karton findet man neben einem Kaltgerätestecker auch ein sehr feines gedrucktes Handbuch, heutzutage eher eine Seltenheit, sowie zusätzliche Infos und ein Hilfsblatt aus verstärktem Karton. Sehr nett! Nun steht er am Tisch und kann somit näher inspiziert werden.

Der zweite Eindruck zum Moog Synthesizer

Das User-Interface ist absoluter Moog-Standard, sowohl was die Anordnung als auch was die Controller betrifft. Das traditionell geneigte Interface kommt einem beim Schrauben ergonomisch im wahrsten Sinne entgegen, verlangt aber natürlich auch eine relativ hohe Tasche beim Transport.

Wie fast immer befindet sich der OSC-Mixer zentral in der Mitte, rechts davon die Filter sowie die zwei Hüllkurven, links davon die OSC-Parameter der zwei Oszillatoren. Gehen wir noch weiter nach links, finden wir den LFO, die Pitch-Sektion sowie die Preset-Sektion. Ganz rechts runden zwei Potis für Master- und Kopfhörerlautstärke sowie ein Standard 1/4 Zoll Kopfhörerausgang das User-Interface ab. Was beim ersten Klimpern gleich mal auffällt: Das Master-Poti regelt sowohl den Main-Ausgang als auch den Kopfhörerausgang. Ist der Master auf null, kommt am Kopfhörer auch nichts raus, egal was man am Kopfhörerpoti einstellt. Das ist etwas seltsam, man kann nicht mit runtergedrehtem Master am Kopfhörer etwas vorhören. Im Schaltplan sieht das für mich zwar anders aus, steht aber so auch im Handbuch und ist jetzt auch kein großes Ding.

Die Potis und die Drehschalter liefern keinen extremen Widerstand, wie man es z. B. von Rack-Geräten à la API oder Neve kennt, sind aber absolut in Ordnung und wertig. Das Cutoff-Poti ist Moog-typisch größer und liefert mehr Widerstand, sodass damit auch sehr langsame Filterfahrten ganz bequem möglich sind. Ich war nie ein Fan von den Knöpfen der ersten Phatty Reihe, diese hier liefern allerdings einen deutlichen Druckpunkt und sind für mich besser und wertiger. Den Subsequent 25 kann man als Sub Phatty Update oder Nachfolger sehen. Grundsätzlich finde ich persönlich die dunkle Sub-Serie deutlich edler als die helle Phatty Serie und das setzt sich auch hier fort. Ist natürlich subjektiv. Links neben der Tastatur finden wir wie üblich ein Pitch- und ein Mod-Wheel, beide leicht gummiert in Standardgröße und sehr gut bedienbar.

Die Tastatur ist keine Fatar und leider konnte ich nicht herausfinden, welche Tastatur es genau ist. Meiner Meinung nach spielt sie nicht ganz in der Fatar TP9/8 Top-Liga. Sie ist auf der leichteren Seite, anschlagdynamisch und bietet leider keinen Aftertouch. Sie ist meiner Meinung nach nicht Highend, aber schon sehr gut, ein Schlabberbrett ist das definitiv nicht, ganz im Gegenteil. Tastaturen sind auch totale Geschmacksache, also unbedingt selbst im Laden ausprobieren!

Die Anschlüsse des Moog Subsequent 25

Sämtliche Ein- und Ausgänge befinden sich auf der linken Seite des Synthesizers. Hier befinden sich jeweils ein symmetrischer Audioein- und -ausgang, beides als Standard 1/4 Zoll Klinkenanschluss und auf Line-Level ausgelegt. Stereo ergibt hier keinen Sinn, da in keiner Phase der Klangerzeugung ein Stereosignal erzeugt wird. Mit dem Audio-In lassen sich Signale durch das Subsequent Filter und Drive schleifen. Weiterhin befinden sich hier Pitch-CV, Volume-CV, Filter-CV und ein KB-Gate-Eingang, ebenfalls alle als 1/4 Zoll Klinke ausgeführt. In die CV-Anschlüsse kann man sowohl eine Steuerspannung schicken (0-5 V) als auch ein Expression-Pedal, wie das Moog EP-2, anschließen. Der KB-Gate-Eingang benötigt 5 V Spannung und triggert die Envelopes.

Weiter geht’s mit Standard-MIDI-I/O, einen MIDI-Thru gibt es hier nicht. Soll nichts Schlimmeres passieren, die Zeiten der Keyboard-Burgen und der damit einhergehenden MIDI-Thru-Ketten sind ohnedies eher vorbei und im Studio hat man meist entweder ein MIDI-Interface oder man fährt ohnehin über USB. Über den USB-Anschluss kann man übrigens MIDI-Daten in einen PC schicken, bzw. empfangen und auch mit dem Desktop-Editor/Plugin kommunizieren.

Sehr erfreulich ist das interne Netzteil mit Kaltgeräteanschluss. Ich persönlich finde das einfach professioneller und praktischer als die externen Netzteile mit zwei Kabeln dran. Ein solider Kippschalter dient zum Ein- und Ausschalten des Synthesizers.

Versteckte Schätze des Subsequent 25

Nach dem ersten Eindruck werfe ich immer zuerst mal einen Blick ins Handbuch und hier fällt gleich auf, dass es sehr viele Parameter gibt, die man über die Shift-Funktion unter der Haube findet. Der Subsequent hat also deutlich mehr drauf, als man auf den ersten Blick sieht. Grundsätzlich kommt man in den Shift-Mode, indem man den Bank-4-Knopf gedrückt hält und dann den Activate-Panel-Knopf drückt. Ist man im Shift-Mode, eröffnen die ADSR-Potis weitere ENV-Parameter. So können beide ENVs per Delay (Attack-Poti) und Hold (Decay-Poti) zu einer DAHDSR-Kurve erweitert werden. Weiterhin kann man die Attack-Velocity auf Filter-ENV-Amount bzw. Amp-Amount (Sustain-Poti) und auf die Decay- & Release-Länge beider ENVs (Release-Poti) routen. Das allein zeigt schon, dass der Subsequent deutlich weiter geht als herkömmliche monophone Synthesizer.

Das ist aber nur der Anfang. Direkt auf der Oberfläche hat man noch Zugriff auf die Beat-Frequency (Frequency-Poti), OSC-Reset/Free-Running (Hard-Sync-Knopf) sowie LFO-Gate-Reset/Free-Running (Pitch-Amount OSC2 only Knopf). Über das Noise-Poti regelt man entweder die Lautstärke des externen Signals oder die interne Feedback-Stärke, dann, falls nichts am externen Eingang angeschlossen ist. Aber auch das ist noch nicht alles. Über Kombinationen der Bank- und Programm-Knöpfe kommt man auf weitere zusätzliche Parameter wie die unterschiedlichen Filtergüten, die Pitch-Bend-Range, Legato, Note-Priority, Glide-Type, Voice-Mode, OSC-Priority, Waveform-MOD-Destination (OSC1/2/1&2), LFO-Range, LFO-Keyboard-Tracking, LFO-MIDI-Sync, ENV-Trigger-Mode/Reset/Repeat für beide ENVs, umfangreiche MIDI-Einstellungen, wie z. B. ein Umschalten der Auflösung von 7 Bit auf 14 Bit und natürlich auch Tools, wie ein automatisches OSC-Tuning. Spätestens jetzt ist klar, dass man hier keinen eitlen Luxus-Boutique-Bass-Synthesizer vor sich hat, sondern dass der Subsequent 25 deutlich weiter geht und viel mehr an Sound-Design-Möglichkeiten bietet als viele konzeptionelle Konkurrenten.

Das Interface des Subsequent 25 im Detail

Jetzt, wo wir die versteckten Geheimnisse des Subsequent 25 kennen, schauen wir uns das Interface im Detail an, das im Grunde identisch mit dem des Sub Phatty und nicht allzu kompliziert ist. Es gibt zwei Oszillatoren, einen Square-Sub-OSC, fix eine Oktave tiefer als OSC1, und einen Pink-Noise-Generator, die alle separat im zentralen Mixer gemischt werden können. Für die zwei OSCs stehen jeweils vier Oktavlagen (16’/8’/4’/2′) zur Verfügung. An Schwingungsformen stehen Triangle, Saw, Square und Pulse zur Verfügung, wobei es Moog-typisch nicht feste Schwingungsformen sind, sondern man in der genannten Reihenfolge mit einem Poti zwischen den Schwingungsformen überblenden kann. Das bringt einerseits deutlich mehr mögliche Klangfarben als fixe Schwingungsformen, andererseits kann man mit dem LFO per WAVE-Amount dann auch eine Pulsbreitenmodulation bzw. eine Schwingungsüberblendung erzeugen. Sehr fein!

Hier die Grundschwingungsformen im Oszilloskop.

Hier sind auch schon die ersten Klangbeispiele. Alle Klangbeispiele sind zu 100 % der Originalsound und, abgesehen von einer Lautstärke-Normalisierung, ohne nachträgliche Bearbeitung. Im ersten Beispiel hört ihr die vier Grundschwingungsformen vom Bass in den Diskant.

Im zweiten Beispiel mache ich einfach einen Sweep mit dem OSC 1 Schwingungsform-Regler und das Gleiche noch mal mit zusätzlichem Sub-OSC. Beim Wechsel zu Saw und Pulse hört man einen kleinen Sprung.

Im dritten Beispiel hört ihr eine Pulsbreitenmodulation auf dem OSC 1, das Gleiche mit zusätzlichem Sub Osc, eine Schwingungsformmodulation von Sägezahn bis Puls sowie eine S&H- und eine Ramp-LFO-Modulation davon.

Per Schalter lässt sich die Phase von OSC2 auf OSC1 hart synchronisieren. OSC2 lässt sich mit dem Frequency-Poti entweder klassisch um bis zu +/-7 Halbtöne oder per Shift-Funktion auch auf eine Beat-Frequency, die von der Tonhöhe abhängig ist, verstimmen. Während sich die Schwebung bei einer fixen Verstimmung je nach Tonhöhe ändert, bleibt sie bei der Beat-Frequency-Verstimmung immer gleich. Eine sehr feine Sache! Im folgenden Beispiel hört ihr einen klassischen Hard-Sync-Sound mit Pitch-Modulation auf OSC 2.

Die Filter-Sektion bietet die klassischen Parameter Cutoff, Resonance, Multidrive, EG-Amount und KB-Amount. Cutoff und Resonance sind selbsterklärend, Resonance-Werte über 7 lassen das Filter laut Handbuch oszillieren. Das Filter lässt sich dann wunderbar tonal spielen. Per Multidrive lässt sich eine sanfte bis schon relativ brachiale Zerre erreichen. Klanglich edel und absolut überzeugend. EG-Amount legt fest, wie stark der Filter-ENV auf die Filter-Cutoff-Frequenz wirkt, KB-Amount legt fest, ob und wie die Filter-Cutoff-Frequenz von der Tonhöhe abhängt, mit einem maximalen Verhältnis von 2:1. Alles Standard, keine Überraschungen. Unter der Haube lässt sich die Filtergüte zwischen 1, 2, 3 und 4 Polen umschalten, was die klanglichen Möglichkeiten nochmals erweitert.

Die ENV-Sektion bietet keine Überraschungen, beide ENVs sind als klassische ADSRs ausgelegt und lassen sich eben unter der Haube zu DAHDSR-ENVs erweitern.

In der Modulation-Sektion finden wir einen LFO, der auf Pitch, Filter oder die Schwingungsform geschickt werden kann und Geschwindigkeiten zwischen 0,1 Hz (ein voller Schwingungszyklus in 10 Sekunden) und 100 Hz (100 volle Zyklen pro Sekunde) anbietet. Es sind also auch sehr schnelle Audio-Rate-Modulationen möglich. Per Source-Regler können wir die Schwingungsform des LFOs zwischen Triangle, Square, Ramp Up&Down, S&H auswählen sowie die ganze Modulationssektion vom LFO auf den Filter-ENV umschalten. Somit kann auch Pitch und Wave per Filter-ENV moduliert werden. Der Pitch-AMT OSC 2 only Knopf lässt die Modulation nur auf den zweiten Oszillator wirken, was bei aktiviertem Hard-Sync für den klassischen Sync-Sweep-Effekt sorgt. Beide Knöpfe liegen am Panel direkt nebeneinander. Unter der Haube lässt sich die Modulation frei auf Oszillator 1, 2 oder beide schicken.

In der Pitch-Sektion ganz links lässt sich der gesamte Synthesizer per Poti um +/-1 Halbton verstimmen, um sich im Bedarfsfall an unkonventionelle Stimmungen anpassen zu können. Direkt darüber befindet sich eine gelbe LED, die einfach nur ein eingehendes MIDI-Signal anzeigt. Ein zweites Poti regelt die Glide-Rate, sprich die Glide- (bzw. Portamento-) Geschwindigkeit. Direkt darunter sind die zwei Oktav-Knöpfe, mit denen man den gesamten Synthesizer um +/-2 Oktaven transponieren kann. Das alles direkt über Pitch- & Mod-Wheel, um im Eifer des Gefechts alles Relevante für die Performance beisammen zu haben. Moog kann UIs und hat performative Keyboarder immer schon gemocht!

Ganz links befinden sich die acht Bank/Patch-Knöpfe zum Auswählen eines der 16 im Board gespeicherten Presets sowie der Activate-Panel-Knopf. Letzterer schaltet den Synthesizer so um, dass die gerade am Panel eingestellten Parameter wirken und eben kein Preset. Sehr gut als Ausgangspunkt, wenn man einen Sound schrauben will. Weiterhin kommt man wie erwähnt mit diesem Knopf in Kombination mit dem Bank-4-Knopf in den Shift-Modus.

Editor und Librarian des Subsequent 25

Der Subsequent 25 kommt mit einem kostenlosen VST/AU/Standalone-Editor und Librarian, für den man das Board allerdings auf der Moog Website registrieren muss, was sehr schnell und problemlos geht. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt kein großer Freund von Zwangsregistrierungen, es ist aber halb so wild. Der Editor selbst ist übersichtlich, eigentlich selbsterklärend, funktioniert bidirektional, Änderungen am Board sieht man also sofort im Editor und umgekehrt und lassen eigentlich keine Wünsche offen. Auch haben sich das Board und die Software bei meinem Win10 Laptop auf Anhieb sofort erkannt. Funktionell hat man hier alle Parameter im Zugriff, also auch die, die am Board nur unter der Haube schlummern. Der Editor ist hier also, im Gegensatz zu vielen anderen Analog-Synthesizern, wirklich eine große Hilfe, da der Subsequent 25 halt doch nicht „one knob, one function“ ist.

Einen sehr kleinen Minuspunkt gibt es dafür, dass sich die vier zusätzlichen Amp- und Filter-ENV-Parameter vier virtuelle Potis am Editor-User-Interface teilen. Man schaltet hier also (nur für die zusätzlichen Shift-Parameter) zwischen AMP und Filter hin und her, siehe zweiter Editor, Bild unten. Da das die einzigen geteilten Parameter sind, hätte man doch diese vier zusätzlichen Potis auch noch hineinquetschen können. Weiterhin habe ich keine Funktion zum Skalieren gefunden. Bei mir hat es gepasst, aber mit verschiedenen Auflösungen kann das auf anderen PCs zum Problem mit der Größe werden.

Im Editor befindet sich auch der Librarian, der sowohl die Factory-Presets als auch viele weitere Sounds in verschiedenen Kategorien bereitstellt. Als Bonus gibt es eine Menge Presets der Beta-Tester, die sich hier hinter Initialen verstecken, was ich irgendwie nett finde. Doppelklickt man einen Sound im Librarian, wird dieser sofort auf den Synthesizer übertragen, per Knopfdruck kann man das Preset in eines der 16 Subsequent Programme übertragen. Generell funktioniert der Editor supersauber und solide.

Was ist neu beim Subsequent 25?

Der Subsequent 25 kann als Update des Sub Phattys gesehen werden. Das Interface ist identisch und auch die Features sind es auf den ersten Blick. Was bringt mir ein Update nun eigentlich? Der Subsequent hat laut Moog eine „improved“ Tastatur, was natürlich schon mal grundsätzlich subjektiv ist, die Tastatur bewerte ich persönlich aber durchaus positiv. Leider kann ich hier nicht vergleichen und somit nicht mal eine subjektive Meinung gegenüber dem Sub Phatty abgeben. Das 1/2/3/4-Pol-Filter ist „reshaped“, also offensichtlich eine Weiterentwicklung gegenüber dem Sub Phatty. Das ist relativ wertfrei, kann man mögen oder nicht oder es ist einem egal.

In jedem Fall bleibt es ein Moog Filter. Als weitere Neuerung sind die MIDI-CCs der Engine jetzt sinnvoller gestaltet als im SubPhatty, es gibt im Handbuch eine vollständige Aufstellung der Parameter mit ihren zugehörigen CCs, ein kleines kosmetisches Update. Neu ist auch der Editor/Librarian, der wirklich gut und meiner Meinung nach auch notwendig ist, wenn man im Studio schnell zwischen Presets schalten bzw. überhaupt Total-Recall haben will, sowie die Feedback-Funktion, die den Ausgang des Synthesizers wieder in den Mixer einspeist und zu sehr drastischen klanglichen Änderungen führen kann. Zu guter Letzt hat Moog nach eigenen Angaben auch das Gain-Staging der Filterschaltung und die Zerre überarbeitet, vor allem letztere soll deutlich weiter gehen als die Zerre im Sub Phatty und der Synth hat mehr Headroom als die Vorgänger.

Im nächsten Klangbeispiel hört ihr einen Sweep mit dem Drive-Regler. Die ersten zwei Sweeps jeweils mit nur einem OSC (Saw & Square), schlussendlich jeweils mit einem Saw/Square/Sub-Mix. Der Drive reagiert natürlich umso mehr, je höher die OSCs im Mixer geregelt sind. OSCs, die unter 6 geregelt sind, werden laut Handbuch gar nicht vom Drive beeinflusst.

In diesem Beispiel hört ihr dasselbe, nur mit der Feedback-Schaltung, die über die Shift-Funktionen zu erreichen ist. Wieder zwei Sweeps mit einem OSC und einen Sweep mit dem Saw/Square/Sub-Mix. Grundsätzlich geht die Feedback-Schaltung meiner Meinung nach noch weiter als der Multidrive, bringt schon sehr viel Obertöne mit, bleibt aber meistens smooth und musikalisch. Manchmal reagiert er unerwartet, vor allem, wenn OSCs gegeneinander verstimmt sind.

Der Filtersound des Analogsynthesizers

Das Filter ist natürlich zentral im Sound eines Synths und gerade Moog ist ja für ihren charakteristischen Filtersound bekannt. Wenig überraschend bekommt man hier also den klassischen Moog Sound für Bässe und Leads, der mit einem 1-4 Pole-Tiefpassfilter daherkommt. Per Multidrive und Feedback gehen sich aber, abseits der typischen Moog Sounds, auch extrem harte und moderne Sounds aus. Die Paraphonie erlaubt zumindest zweistimmiges Spielen in den eines der vorhandenen Filter, was klanglich natürlich auch mehr Möglichkeiten bietet. Generell gibt es hier kaum Überraschungen, das ist traditionelle Moog Qualität.

In den folgenden Klangbeispielen hört ihr verschiedene Filtersweeps.

In diesem Beispiel hört ihr zuerst einen Filtersweep auf 100 % Resonance, dann ein bisschen Geklimper mit dem selbstoszillierenden Filter und schlussendlich noch mit zusätzlichem Drive.

Der Subsequent 25 Synthesizer in der Praxis

Per Bank- & Patch-Knöpfe lassen sich 16 Presets am Gerät speichern. Auch wenn das für einen Bühneneinsatz wohl meistens genügend Presets sind, ist das doch schon etwas mager. Auch möchte ich ehrlich gesagt im Jahr 2021 nicht mehr ohne ein Display mit Patch-Namen arbeiten. Die Zeiten, wo man sich Buchstaben/Zahlen-Kombinationen merken musste, sollten vorbei sein, ein kleines Display müsste doch möglich gewesen sein und würde auch das Arbeiten mit den Shift-Funktionen entscheidend verbessern. Nutzt man den Subsequent 25 im Studio, ist das völlig egal, da man hier per Plugin nicht nur einen spitzen Editor, sondern auch einen Librarian mit einer unbegrenzten Anzahl an möglichen Presets bekommt. Das ist hervorragend gelöst!

Der Mix aus Parametern im Direktzugriff und Parametern unter der Haube ist ziemlich gut. Das Wesentliche ist schon auf der Oberfläche, dazu viele Details, die man per Shift-Funktion justieren kann. Eine dieser Shift-Funktionen initialisiert alle Shift-Parameter zu einer Art INIT-Preset. Die Parameter des Frontpanels kann man nicht initialisieren, ergibt hier auch nicht so viel Sinn. Im Editor kann man sich selbstverständlich INIT-Presets basteln.

Etwas schade finde ich, dass nicht zumindest jene Shift-Funktionen, die direkt am Panel sind, als Doppelbelegung auch so beschriftet sind. Die Shift + Poti-Funktionen merkt man sich bald wohl auch so. Die Parameter via Bank/Program-Kombinationen sind allerdings sehr abstrakt, deutlich mehr und eigentlich fast nicht zu merken. Hier hilft nur der Editor oder das Handbuch. Im Studio mit Editor ist das aber egal.

Haptisch ist der Moog wie aus einem Guss und trieft vor Qualität. Hier wackelt nichts, hier gibt’s keine seltsamen Kanten, hier sitzt alles bombenfest, internes Netzteil mit Kaltgeräteanschluss, solider Kippschalter zum Ein- und Ausschalten, solide Buchsen. Tip top!

Ein dedizierter Shift-Knopf wäre irgendwie nett. Hier immer mit dem 2-Knöpfe-Klauengriff zu arbeiten, ist kein Beinbruch, aber auch nicht wirklich ergonomisch, irgendwie 90er-Jahre Stil. Shift-Knopf und Poti drehen, wäre einfach smoother als mit Klauengriff den Synthesizer zuerst in den Shift-Modus zu bringen und dann das Poti zu drehen oder dann noch den Parameter mit den Bank- & Patch-Knöpfen auszuwählen. Selbst ein kleines, einzeiliges Display würde auch hier wieder Wunder wirken.

Die MIDI-Implementation umfasst alle Parameter des Synthesizers, er empfängt MIDI-Clock und kann den LFO mit der Clock synchronisieren. Vorbildlich gelöst.

Das Mod-Wheel ist fest auf LFO-Depth geroutet. Es wäre noch nett, wenn man zu ein paar weiteren Zielen umschalten könnte. Cutoff, Feedback und Distortion würden mir da gleich mal einfallen, auch wenn es für das Meiste ohnehin ein Poti gibt. Manchmal möchte man aber diese Parameter gleichzeitig mit dem Pitch-Wheel spielen und das geht hier nicht. Ist wohl auch bei Moog Synthesizern eher selten gegangen.

Der fehlende Aftertouch ist für mich ein der wenigen wirklichen Nahteile. Und wenn es nur ein paar Ziele (Cutoff, LFO-Depth, Pitch) plus Modulationsintensität wären, würde das die performativen Möglichkeiten enorm erweitern, ein Moog will ja auch auf der Bühne gespielt werden!

Ein bisschen schade ist es, dass es keinen Step-Sequencer oder Arpeggiator gibt. Klar, das ist jetzt nicht etwas, was man häufig in Moog Synthesizern findet, aber eine Bassline in den Step-Sequencer klopfen, die dann per MIDI synchronisiert ist, wäre hier schon ein nettes Extra. Gleiches gilt für den Arpeggiator. Ist halt nicht, im Studio auch egal.

Hier jetzt noch ein paar Lead-, Bass-, Motion- und FX-Sounds als exemplarische Klangbeispiele.

Der Moog Sub 25 on YouTube