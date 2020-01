NAMM 2020: Korg MS-20 FS – monophoner Analog-Synthesizer

Supergeil… Einen echten originalen KORG MS-20.

Bin schon seit einigen Jahren am Gebrauchtmarkt am schauen, konnte aber nie einen in meiner Umgebung finden der mir wegen Gebrauchsspuren wirklich gefallen hat. Das hat sich ja jetzt mit der Neuauflage erledigt. Neu, mit Garantie, Rechnung und dann auch noch in verschiedenen Farben, richtig cool.

Im Artikel steht ja das der KORG MS-20 FS baugleich mit dem KORG MS-20M ist, somit hätte er dann auch FM, Hard Sync, PWM.

Korg macht alles richtig…