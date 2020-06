Test: Bastl Instruments Popcorn, Eurorack Step-Sequencer

Beim Handling war ich mir erst unsicher, nach einer kurzen Zeit konnte das Faltblatt aber beiseite gelegt werden. Lediglich die CV-In-Konfiguration muss man öfter nachschlagen. Durch die Animationen lernt man aber auch das schnell am Gerät.

Nach und nach entpuppt sich das anscheinend simple Konzept zu einem gut durchdachten Step-Sequencer, der es einem leicht macht, das maximale aus 8-Steps herauszuholen. Auch und gerade zur Erzeugung von Steuerungssignalen für Perkussives ist der Bastl Instruments Popcorn bestens geeignet. Dabei muss man keines der Zusatzmodule bemühen, um das volle Potential auszuschöpfen, hilfreich sind sie jedoch schon. Auch die Option, zwei Bastl Instruments Popcorn zu einem verschalten zu können, ist eine feine Sache.

In solch einem Vollausbau (2x Popcorn + 4 Erweiterungen = 818,- Euro) würde das Gespann aber etwas kostspielig werden und in dieser Preisklasse gibt es sicher interessantere Alternativen. Der Grundpreis von 275,- Euro geht aber völlig in Ordnung. Und auch wenn mich das Modul nicht absolut vom Hocker haut, so ist es doch eine gute Anschaffung, die bei Bedarf erweitert werden kann. Wer abseits fester Patterns experimentieren möchte, wird hier fündig werden.