Test: Midiphy LoopA, Opensource MIDI Looper DIY

Midiphy LoopA, der große MIDI-Looper

Ein Blick auf den Midiphy LoopA

Da steht es endlich fertig vor mir, das kleine Metallkästchen LoopA von Midiphy. Do-It-Youself ist auch heute noch hochaktuell, werden doch vorgefertigte Module immer preiswerter und die Bausätze immer professioneller. Nach der starken Resonanz zum MIDIbox Sequenzer soll hier wieder solch ein Selbstbauprojekt vorgestellt werden. Wie der Name schon suggeriert, ein Looper, der keine Audiosignale, sondern MIDI-Informationen in Schleifen wiederholt. Er unterscheidet sich andererseits zu einem Step-Sequencer, da er keine manuellen Eingaben der einzelnen Steps will, sondern nur live gespieltes Material verarbeitet. Es wendet sich also an alle, die gerne auf den Tasten spielen oder improvisieren. Man kann ganz nach dem Prinzip der bekannten Audio-Looper kurze oder sehr lange Sequenzen einspielen und das zyklisch wiederholen lassen, löschen, overdubben, transponieren. Sechs verschiedenen Spuren sind dazu verfügbar.

Mit Audio-Loopern hatte ich immer ein gespaltenes Verhältnis. Sie sind wunderbar, um live Aufnahmen zu schichten; sie sind gut für die Bühne, sofern man es beherrscht. Allerdings sind die Aufnahmen dann starr, auch wenn moderne Geräte eingebaute Pitch-Shifter haben. Wenn das Ganze auf MIDI passiert, kann man natürlich hinterher beliebig den Sound des Synthesizer verändern oder das Tempo ändern, korrigieren und transponieren.

Open Source MIDI-Sequencer

Der LoopA ist im Prinzip ein DIY-Hardware-Sequencer, der im Kern die MIDIBox enthält. MIDIbox ist ein Opensource-Projekt rund um Thorsten Klose, der im Laufe vieler Jahre eine Plattform für MIDI-Projekte entwickelt und sein MIDIbox Operating System immer weiter verfeinert hat. Darauf aufbauend hat Peter Knoblach in einer Entwicklungszeit von 5 Jahren den LoopA als eine eigenständige Applikation entwickelt, die daraus eine funktional ganz neue Anwendung macht. Er hatte im Sinn, etwas Einfacheres auch für Sequencer-Anfänger zu entwickeln, mit dem man ganz einfach jammen kann. Der größere Bruder MIDIbox Seq hat so viele Features, womit man sich noch Jahre mit beschäftigen kann. Peter meint darauf angesprochen: „Der LoopA ist softwareseitig bewusst minimalistischer als der große Bruder [SEQ V4+], mit dem Fokus auch auf Hardware-Sequencer-Einsteiger. Die grafische Noteroll, die aus vielen DAWs bekannt ist, aber auch die Option der unquantisierten Aufnahme bei einer Konzentration auf das Wesentlichste unterscheiden ihn schon stark vom v4+, für den man eher ein analytisches Hirn braucht :). Das soll beim LoopA zu schnellem Jamming motivieren und der musikalischen Ideenfindung dienen – quasi ein „portables musikalisches MIDI-Notepad. Es gibt auch einige Erleichterungen zum v4+ – z. B. kannst du in der Konfigurationsdatei „User Instruments“ anlegen und deinen MIDI-Gerätepark mit sprechenden Namen (z. B. „uWave 1″) anstatt OUT1/CHN1 versehen.“

Die Hardware des LoopA ist nicht Open-Source, um den hohen Aufwand zu schützen. Die Platinen und den kompakten Aufbau des Platinen-Sandwiches stammen von Andy Dalebrook, der neben Peter auch Mitinhaber von Midiphy ist. Das professionelle Metallgehäuse entwickelte Adrian Hallik.

Hardware

Das Gerät ist in einem sehr stabilen Metallgehäuse, passgenau und perfekt beschriftet. Die Benutzung erfolgt über 13 stabile Leuchttaster mit Multicolor-LEDs. In der Mitte befindet sich ein kontrastreiches OLED-Display, auf dem das Gespielte als Art Pianoroll sichtbar wird, umgeben von vier Drehknöpfen.

Auf der Rückseite befindet sich ein Anschluss für USB-Typ-B, über den die Stromversorgung läuft. Auch kann darüber MIDI-I/O laufen und künftige Firmware geladen werden. Mehrere MIDI-In/Out-Buchsen und ein 8-Pol MIDI-Stecker für eine künftige BLM-Erweiterung (Button-LED-Matrix) sind ausreichend für das kleine Gerät. Es gibt noch eine große Stereoklinke, um über ein Y-Kabel zwei Fußschalter anzuschließen und eine kleine Stereoklinke für zwei Gate-In-Signale, um ein Modularsystem anzuschließen. Im Inneren verrichtet ein schnelle Embedded CPU auf ARM-Basis ihren Dienst.

Bei der Wahl der Elektronikkomponenten wurde auf qualitativ hochwertige Bauteile geachtet, was natürlich seinen Preis hat. Dafür wird der LoopA auch eine halbe Ewigkeit halten und kann vermutlich noch an die Urenkel vererbt werden.

Von vorne ist der Schacht für die obligatorische SD-Speicherkarte zu erreichen, auf der alle Sessions auf Dauer gesichert werden können. Ohne Speicherkarte startet das Gerät nur in einem Testmodus.

Do-It-Yourself!

Den Looper gibt es nicht fertig zu kaufen, er muss als Grundbausatz bei midiphy.com bestellt werden. Zusätzlich müssen noch einige Standard-Elektronikbauteile besorgt werden. Es wird vorschlagen, dies bei mouser.com zu bestellen und eine vorbereitete Liste mit Bestelldaten braucht nur noch in die Bestellmaske von Mouser kopiert zu werden. Falls die Teile dort nicht auf Lager sind, bekommt man zwei Lieferungen, ansonsten sind sie in 2-3 Tagen aus den USA da. Alle Teilchen werden einzeln in kleinen Tütchen geliefert, teilweise noch mal in einem Noppentütchen verpackt, das finde ich dann doch etwas übertrieben. Dieser Service hat natürlich auch seinen Preis, in diesem Fall ca. 150,- Euro. Der LoopA-Bausatz kostet 166,- Euro und das passgenaue Metallgehäuse 107,- Euro, also Gesamtkosten 423,- Euro. Es gibt aber noch ein preiswertes Acrylgehäuse für 40,- Euro.

Der LoopA funktioniert auch ohne Gehäuse und wenn man sich die Elektronikteile vom Laden nebenan besorgen kann, wird alles bedeutend günstiger.

Für den Aufbau existiert auf YouTube ein Tutorial von Peter alias „Hawkeye“, das die einzelnen Schritte genau erklärt. Der Aufbau besteht aus vier Platinen, sie werden mit zum Teil langen Steckerleisten zusammengesteckt und mit 2 mm Schräubchen bzw. Gewindestangen zusammengehalten. Das Ganze in dem kleinen Gehäuse wird sehr kompakt – wer eine Uhrmacherausbildung hat, ist hier im Vorteil. Es sind einige Komponenten in SMD-Bauweise ausgeführt, da muss man auch wirklich mit spitzem Lötkolben und Lupe sauber arbeiten. Nach 2-3 Tagen ist das Ganze zusammengebaut; der Aufwand ist schon wesentlich geringer als beim MIDIbox Seq4+. Auf dem Prozessor muss noch die aktuelle Firmware installiert werden, dazu wird aus dem Internet das MIOS Studio heruntergeladen und man folgt den Anweisungen auf YouTube.

Es gibt ein Internetforum, bei dem die Entwickler sehr aktiv mithelfen, falls es beim Aufbau zu Problemen kommen sollte. Auf der Homepage von Midiphy gibt es ferner ein Verzeichnis der „Trusted Builders“, also Leuten mit viel Löterfahrung und nachweislich erfahren im Zusammenbau eines midiphy-Bausatzes, die bereit sind, ein Gerät im Auftrag zusammenzubauen. Die Verhandlungen zum Preis sind jedem selbst überlassen.

Funktionen

Also der LoopA ist dann mal aufgebaut und ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Es stehen sechs Spuren zu Verfügung, nach dem Einschalten wird die letzte Session von der SD-Karte gelesen, und Spur 1 ist in Aufnahmebereitschaft. Aber vielleicht sollte man vorher noch die MIDI-Kanalnummern eintragen, eventuell möchte man auch noch für das Metronom die MIDI-Notennummern für Beat und Offbeat eintragen und stellt die Taktart ein (3/4, 7/8 gefällig?) oder stellt MIDI-Sync auf Extern. Wie auch immer, dann geht es los.

Nachdem man sein erstes Take eingespielt hat, kann man sofort im laufenden Betrieb Änderungen vornehmen: wenn man zu spät eingesetzt hat, kann der Start verschoben oder es kann die Loop beschnitten werden etc. Sechs einzelnen Tasten dienen zum Mute/Unmute der Spuren.

Mit dem linken Knopf kann eine von sechs Szenen ausgewählt werden, wobei alle Spuren auf einmal ausgetauscht werden. Aber auch einzelne Spuren aus anderen Szenen können herausgepickt werden, um z. B. eine Drumloop aus einer anderen Szene zu übernehmen.

Mit dem rechten Drehknopf lässt sich die Transponierung steuern, derzeit ist nur Dominante und Subdominate und Oktavierungen möglich, aber es wurde versprochen, dass in späteren Versionen auch freie Transponierungen möglich sein werden. Durch einen Druck auf den Knopf wird in einen anderen Modus gewechselt, um einen nicht-linearen Ablauf der Sequenz zu erhalten. Nach bestimmten Algorithmen wird der Ablauf zerstückelt und in verschiedenen Gruppen abgespielt, auch hier steckt noch viel Musik in zukünftigen Updates.

Es gibt keine Undo-Funktion, aber durch die Copy-, Paste- und Delete-Knöpfe lässt sich eine Spur zwischenspeichern und nachträglich wiederherstellen. Die Sequenzlänge kann im Live-Betrieb verändert werden. Es sind bis zu 1024 Takte pro Spur möglich, jedoch ist dann eine Spur irgendwann voll, wenn man vollgriffig viele Akkorde in die Tasten gehauen hat. Der Speicher wird leider nicht dynamisch zwischen den Spuren verteilt.

Durch die Live-Effekt-Funktionen sind Quantisierung, Swing-Faktor, Note-On-Wahrscheinlichkeit und Lautstärke einer Spur einstellbar. Einzelne Verspieler lassen sich in der Note-Edit-Funktion korrigieren, bei sehr langen Sequenzen wird das aber etwas mühselig.

Als Abkömmling der midibox-Familie ist natürlich auch eine MIDI-Router-Funktion enthalten, d. h. zwischen den fünf MIDI-Buchsen bzw. der USB-Buchse lassen sich einzelne MIDI-Kanäle hin und her routen.

Natürlich kann man noch viele Wünsche äußern, zum Beispiel den abgespeicherten Sessions einen Namen zu vergeben, Verarbeitung von MIDI CCs, automatische Beaterkennung, automatische Analysen des Notenmaterials, Autogenerierung etc. Lassen wir uns von den neuen Funktionen überraschen. Dabei ist man allerdings bedacht, das Kästchen nicht mit unnötigen Dingen zu sehr zu überfrachten.

Aktuell während der Veröffentlichung dieses Artikels wird hinter den Kulissen emsig an einer BLM gearbeitet, ein erster Blick auf den Prototypen wurde mir schon gestattet. Zitat Peter: „Die MatriX wird zunächst den SEQ v4+ bedienen, aber dann hoffentlich auch schnell an den BLM-Port des LoopAs Anschluss finden – das Ziel ist hier unter anderem, die Clips, die im LoopA bereits in einer X-Y Matrix abgelegt wurden auch direkt mit einem einzelnen Knopfdruck aus der MatriX starten zu können – ähnlich einer bekannten DAW. Auch wird die MatriX zwei BLM Ports bieten, so dass gleichzeitig z. B. ein SEQ v4+ und ein LoopA angeschlossen werden können und mit nur einem einzigen Knopfdruck zwischen den beiden Geräten hin- und hergeschaltet werden kann.“

Es gibt momentan wenig Konkurrenz zur MIDIbox, wenn man ein zuverlässiges Hardware-Gerät wünscht. Vor einigen Jahren erschien der Future Artist MIDI Looper für derzeit 262,- Euro, den derzeit auch Thomann noch anbietet. Er arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip, allerdings mit vier Spuren und mit einem minimalistischen Benutzer-Interface, was sich auf einen günstigeren Preis auswirkt.