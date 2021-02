Test: Lab4Music SiparioX, Advanced MIDI Router

MIDI-Kraftzwerg (nicht nur) für die Bühne

Einer der vielen Vorzüge, Testberichte für AMAZONA.de schreiben zu dürfen, ist die Tatsache, dass man auch schon mal Geräte, die man sich ohnehin immer schon mal näher anschauen wollte, weil da gerade aktueller Bedarf in der Richtung besteht, ganz in Ruhe auf Herz und Nieren ausprobieren kann. So überlege ich schon geraume Zeit, mich in puncto MIDI-Router endlich neu aufzustellen; mein ESI M8UXL ist zwar ein schönes Teil, doch leider auch schon in die Jahre gekommen. Zudem ist mein MIDIfizierter Gerätepark im Lauf der Jahre stetig an- und dem ESI langsam über den Kopf gewachsen. Da kam mir der Lab4Music SiparioX (aka Sipario Expanded) gerade zur rechten Zeit. Ist er die Lösung für mein massiv gewachsenes MIDI-Aufkommen? Arbeitet er mit meiner DAW zusammen? Wie funktioniert das mit der Bedienung via Touchscreen? Und was hat er, was sein Vorgänger, der Sipario ohne X, nicht hat? Mehr Infos zur Sipario-Erstausgabe findet ihr übrigens im ausführlichen Test meines geschätzten Kollegen T. Goldschmitz.

Ausgepackt

Im nüchternen Pappkarton (lediglich das Logo verrät den Inhalt) befinden sich – neben dem MIDI-Router selber natürlich – ein auch für größere Arbeitstische ausreichend langes USB-Kabel (USB-A auf USB-B) sowie zwei Adapterkabel Miniklinke auf 5-Pol-DIN. Wozu die benötigt werden, schauen wir uns gleich an. Ansonsten herrscht Leere: Kein Benutzerhandbuch, kein Quickstart, keine Sicherheitshinweise, keine Hinweise auf Software-Beigaben. Ein englisches PDF-Handbuch befindet sich dann auf der Website, ebenso die aktuelle Firmware-Version (1.03 zum Zeitpunkt dieses Tests) und einige SysEx-Files und Banks.

Der Lab4Music SiparioX mal näher angeschaut

Wie auch der Vorgänger steckt der SiparioX in einem massiven Rundum-Metallgehäuse – derart massiv, dass man den SiparioX wohl auch bedenkenlos als Türstopper oder als Bremskeil für ein Wohnmobil einsetzen könnte, um der Bauweise mal ein Bild zu geben. (Hinweis an Christian von Lab4Music: Nein, das habe ich natürlich nicht ausprobiert, keine Sorge). Trotz seiner geringen Abmessungen von 210 x 120 x 45 mm bringt es der SiparioX so – genau wie der Sipario – auf stolze 700 g Gewicht, ist aber um einiges größer als das ältere Modell (175 x 86 x 36 mm).

Genutzt wird das Mehr an Platz auf der Oberseite des pultförmigen Gehäuses für ein Pitch-Wheel auf der linken Seite; das wird eingesetzt, um – wer hätte es gedacht – MIDI-Pitches an die angeschlossenen Devices zu schicken, ein Feature, das es beim Vorgänger noch nicht gab. Ansonsten ist auf den ersten Blick auf der Oberfläche alles beim Alten geblieben: Neben dem Pitch-Wheel die (programmierbare) Taste mit der irritierenden Beschriftung „Fun“ (Fun auf Knopfdruck – das wäre doch mal was), die aber weniger für den Spaß, sondern per Default mehr zum Durchschalten der Performances einer Scene zuständig ist, gefolgt von dem TouchDisplay in 320 x 240er Baugröße (= 5,8 x 4,3 cm). Rechts daneben noch der Push-Encoder und ein Exit-Button – das war es dann aber auch schon mit den Bedienelementen. Bis auf das Pitch-Wheel also ist der Lab4Music SiparioX baugleich mit dem Sipario.

Die weitaus größeren Unterschiede zum Vorgänger befinden sich dann auf der Gehäuserückseite. Wir erinnern uns (oder auch nicht – in dem Fall sei noch einmal auf unseren Test des ersten Sipario verwiesen): Die 2016er-Ausgabe des Sipario besaß je zwei MIDI In und zwei MIDI Out im DIN-Format. Hier hat der SiparioX gewaltig aufgerüstet: Zwar befinden sich auch hier „nur“ vier MIDI-DIN-Buchsen, doch sind die jetzt anders zugeordnet: Eine als In, drei weitere als Out. Dazu kommen aber noch sechs weitere Miniklinkenbuchsen, die jedoch nicht für Audiosignale ausgelegt sind, sondern – mit Hilfe eines Stereo-Miniklinke auf DIN-Buchse-Adapters – ebenfalls für den Bereich MIDI zuständig sind: Vier davon arbeiten als MIDI Ins, zwei als MIDI-Outs. Macht summa summarum jeweils fünf MIDI-Ein- und fünf MIDI-Ausgänge. So lassen sich dann wesentlich größere Setups als mit dem Vorgänger bewältigen. Allerdings liegen dem SiparioX lediglich zwei dieser Adapter bei, so dass man mit der Grundausstattung erst einmal je drei Ins und Outs nutzen kann (oder einen In und fünf Outs). Wer mehr zu verkabeln hat, muss sich weitere Adapter kaufen (die gibt es zum Beispiel von Befaco im Dreierpack für rund 10,- Euro) oder selber basteln; die Pinbelegung kann dem Benutzerhandbuch entnommen werden.

Des Weiteren entdecke ich zwei USB-Anschlüsse; einmal Typ B für die Stromversorgung (entweder mit dem beiliegenden Kabel an den PC oder über ein 5 V USB-Netzteil) und einmal Typ A. Letzterer wird für eventuelle Firmware-Updates, zum Speichern und Laden von Scenes eingesetzt. Eine 6,3 mm Klinkenbuchse für ein On/Off-Pedal beschließt den Reigen der Anschlüsse – mehr Platz wäre da auch wirklich nicht mehr gewesen.

Eine Kleinigkeit noch: Die runden Gummifüßchen unter dem Gehäuse hätte ich mir noch etwas größer und … nun ja… „gummiger“ gewünscht; platziere ich den Lab4Music SiparioX auf einem Keyboard, ist der nicht völlig gegen Herunterrutschen gefeit, da geht mehr. Wie gesagt: Nur eine Kleinigkeit.

Von Stages, Scenes und Performances

Ich verbinde den SiparioX mit dem USB-Hub am Windows-10-PC und sofort fährt der MIDI-Router in wenigen Sekunden sein Betriebssystem hoch. Der Fun-Button leuchtet, das Display erstrahlt in vollem Glanz und lässt mich mit dem Push-Encoder durch die acht Bildschirme scrollen (Scenes, Stages, USB Devices, Write Backup, Read Backup, Update SysEx Banks, Settings, Info). Und jetzt? Was kommt wohin, was muss ich wie anschließen, was kann der Lab4Music SiparioX?

Dazu schauen wir uns zuerst mal die Organisationsstruktur des Sipario an. Ganz oben stehen beim SiparioX die STAGES, eine Art Setlist/Line-up für einen Gig; 50 davon gibt es im SiparioX, während dieses Feature beim Vorgänger noch fehlte. Es folgen die SCENES, die man sich als eine Sammlung von noch leeren Modulen für einen Song vorstellen kann; 150 Scenes sind da verfügbar (Vorgänger Sipario: 40). Jede Scene wiederum besteht aus 40 PERFORMANCES (Vorgänger: 30). Scene 1 ist dann zum Beispiel mein erster Song auf der Bühne, die einzelnen Performances die Teile des Songs, wie Intro, Bridge, Solo, Verse und so weiter. Für jede Performance (also jeden Baustein) kann ich die MIDI-Ports, Programm, Transpose, Velocity, Keyrange, Control Changes, Wheel und viele Sachen mehr festlegen. So kann ich für jeden Songteil einen anderen Sound meines Micro Modular einstellen und blitzschnell am SiparioX aufrufen, ohne am Synthie herumschrauben zu müssen – entweder über das Display, per Durchschalten mit dem Fun-Button, über ein angeschlossen Pedal oder indem ich einen Program-Change zum Lab4Music SiparioX schicke.

Das wäre bis dahin ja ganz nett, aber nun auch nicht die Riesen-Performance-Erleichterung; an einem Synthie kann ich zur Not auch noch so schrauben – nicht so schnell vielleicht und live eh immer unschön, aber das hat bisher ja auch immer irgendwie funktioniert. Nun besteht jede Performance aber wiederum aus 20 dieser MAPS (Vorgänger: acht), in die ich die oben genannten MIDI-Steuerdaten eintragen kann; ich kann also mit einer Performance nicht nur einen, sondern – mit entsprechenden THRU-Boxen und Mergern – bis zu 20 Synthesizer, Expander oder externe MIDI-Controller gleichzeitig ansteuern. Oder die 20 Maps mit unterschiedlichen Splits und Layers für ein Instrument auszureizen. Bis zu fünf dieser Maps sind auf einer Seite abgebildet (und können dort einzeln zu- und abgeschaltet werden, falls ich mal nicht das volle Setup benötige), den Rest erreiche durch Scrollen.

Die Stages (aka Setlists) kann ich frei und in jeder Reihenfolge mit den Scenes (aka Songs) füllen, die aus bis zu 40 Performances (Songabschnitten) bestehen, die dann wiederum mit maximal 20 Maps (MIDI-Geräten) besetzt sind. Und das alles, ohne dass ich einen Computer laufen lassen muss. Für Live-Musiker ist diese kleine Standalone-Wunderkiste wirklich eine Offenbarung.

Einige Features im Detail

Einige speziellere Funktionen und Details in den Tiefen des SiparioX möchte ich euch nicht vorenthalten. Umsteigern vom alten Sipario wird auffallen, dass die Maps-Seiten komplett überarbeitet wurden. Das fängt damit an, dass statt der vier Seiten P1 bis P4 nun P1 bis P3 plus „prg“ und „ctrl“ dort auftauchen und auch die betreffenden Inhalte verändert und zum Teil neu sortiert wurden. So befindet sich auf der ersten Seite (P1) nun unter den beiden Einstellmöglichkeiten für die Keyzone (K.Low und K.up) die Abbildung eines Keyboards, um die eingestellten Werte zu visualisieren. Dafür wurden dann Pitch und Aftertouch auf die nächste Seite (P2) geschoben. Neu hinzugekommen sind dort Dyn.low/Dyn.hi: Die geben die Möglichkeit, die betreffende Map innerhalb eines bestimmten Velocity-Bereichs zu aktivieren. Das ersetzt das alte Vel.Dyn, das nur einen unteren Wert festlegen konnte. Neu ist hier auch die Einstellung für das Wheel (on/off).

Die Seite 3 (P3) war bisher dem Remappen von Control Change IN auf Control Change out vorbehalten; dort ließ sich auch die Velocity auf einen CC mappen, um etwa verschiedene Parameter dynamisch zu spielen. Stattdessen gibt’s beim SiparioX hier nun die klassischen Control MIDI Parameter wie Volume, Reverb, Chorus, Pan, Attack, Release, Decay und Cutoff, die beim alten Sipario auf der Seite P4 zu finden waren. Gestrichen wurde der „Mode“ (monophonic oder polyphonic mode des Instruments).

Bank Msb/Lsb, Channel und Program Change – die sich zuvor auf P2 im Gewirr der anderen Parameter etwas verloren, sind jetzt schön und sinnig geordnet auf einer eigenen Page („prg“) zu finden; das macht die Sache viel übersichtlicher. Hier gibt es dann auch eine eigene Schaltfläche für die Übermittlung von SysEx-Daten. Das Eintippen von Hand ist da allerdings doch etwas mühselig, auch wenn hier Presets einiger Synthies (Kronos, Motif, Triton u. a.) angeboten werden. Aber vielleicht kommt da ja noch was nach, SysEx-Presets und Banks lassen sich ja bequem per USB nachladen.

Neu ist dann auch die Page „ctrl“ – eine verbesserte Version der P3-Remap-Seite des alten Siparios. Hier kann ich frei Control-Changes schicken oder neu remappen – etwa wie Modulation auf die Filter-Cutoff oder was auch immer; mit dabei ist auch wieder die Option Velocity, mit der ich Control-Changes proportional zur Velocity setzen kann. Auch eine Learn-Funktion wird da angeboten. Außerdem können hier neuerdings auch einzelne Noten auf einen CC gemappt werden, etwa um Start/Stop/Continue-MIDI-Messages zu verschicken – oder auch eine Note eines Geräts auf die eines anderen. Da finden sich dann deutlich mehr Möglichkeiten als noch beim Vorgänger. Hier ein Beispiel von Lab4Music im Video:

Der Lab4Music SiparioX kann auch als Master in einem Setup eingesetzt werden, der eine MIDI-Clock (in BPM, optional mit Click-Note) produziert und mit start/stop/continue MIDI-Messages an angehängte Sequencer ausgibt, die dann alle synchron zum vorgegebenen Tempo laufen; es kann aber auch eine externe Clock verwendet und allen angeschlossenen USB-Devices zugewiesen werden.

Bedienung

Das farbige Touchdisplay ist zwar nicht übermäßig, aber ausreichend groß und vor allem gut beleuchtet und so aus jedem Winkel gut ablesbar. Mit dem Push-Encoder geht’s schnell und bequem durch die Menüs, die auch nicht groß verschachtelt sind oder allzu sehr in die Tiefe gehen. Nach unten geht es über den Push-Encoder, wieder nach oben mit der Exit-Taste – das ist leicht verständlich und selbsterklärend. Nur hin und wieder stößt man auf kleine Stolpersteine, die den Workflow anfangs bremsen. So rotiere ich mit dem Encoder zwar durch die Scenes, springe bei den Maps damit aber seitenweise in Viererschritten und muss die Performances auf einer Seite wiederum mit dem Finger am Touchscreen anwählen. So geht es natürlich schneller, doch muss man das erst einmal verinnerlichen.

Die Auswahl per Fingertipp auf dem Screen funktioniert ordentlich. Die Sensitivität ist so gewählt, dass schon eine etwas kräftigere Ansage notwendig ist – gut so, so werden eventuelle Fehlbedienungen im Eifer des Live-Gefechtes vermieden. Meist gibt es auch ausreichend Platz zwischen den Touch-Flächen; lediglich bei den Maps und bei der virtuellen Minitastatur ist es doch etwas enger, da könnten Musiker mit Handschuhgröße 10 eventuell Probleme bekommen.

Der eingangs schon erwähnte „Fun“-Taster ist eine weitere Bereicherung für den Live-Betrieb, lässt es sich damit doch unkompliziert durch die Scenes steppen. Allerdings nur Schritt für Schritt nach vorn (der so genannte Honecker-Modus: „Vorwärts immer – rückwärts nimmer“), Sprünge sind nicht möglich. Wer da also vor dem Gig gut geplant hat und sich dann an den Matchplan hält, ist klar im Vorteil. Ihr könnt alternativ aber auch wie gesagt per Display, Pedal (da dann auch mit Sprung zu einer voreingestellten Scene, bei längerem Druck können hier auch Scenes übersprungen werden) oder Program-Change-Befehl durchschalten. Übrigens kann ich den Fun-Button in den Einstellungen der Maps neben „Next“ auch auf Start, Stop und Cont. umstellen, um RTM-MIDI-Messages an alle Outputs zu schicken, um externe Sequenzer zu synchronisieren.

Der besseren Übersicht wegen lassen sich Scenes und Performances auch individuell benennen (was mit der kleinen eingeblendeten Tastatur kein Spaß ist, aber so oft muss man das ja nicht machen), die Performances können zudem auch mit vorgefertigten Icons versehen werden. Sonderlich groß ist die Auswahl da aber nicht; hier hätte ich mir eine Importmöglichkeit eigener kleiner Bilder gewünscht, wie sie etwa das Stream-Deck liefert. Durch einen längeren Druck auf eine Performance, Map usw. öffnet sich ein Popup-Menü für Editierfunktionen wie Copy/Paste/Insert/Cut/Delete – sehr praktisch und zeitsparend.

Das Lab4Music SiparioX auch als MIDI-Interface für die DAW?

Das X-lose 2016er Sipario ließ sich auch als MIDI-Interface zusammen mit der DAW nutzen. Dazu brauchte man zum einen ein spezielles USB Typ A auf Typ A-Kabel, zum anderen musste man in den Einstellungen die Option USB auf PC umstellen, dann funktionierte das. Diese Option fehlt beim SiparioX in den Einstellungen. Eine Nachfrage beim (übrigens überaus schnell und zuverlässig reagierenden) Support ergab, dass dieses Feature beim neuen Sipario nicht mehr vorgesehen ist: „The brand new SiparioX is a MIDI HOST it can’t work as MIDI device (Sipario classic version does).“