Vielseitiger Clock-Generator

Eine Art universeller Synchronizer wird aktuell auf Kickstarter finanziert. MIDRONOME klingt als Produktname schon interessant und hat auch einige interessante Features auf Lager.

MIDRONOME, MIDI-Clock und Synchronizer

Ausgestattet mit Audio-, CV- und MIDI-Schnittstellen kann MIDRONOME als universeller Mittelpunkt im Studio- oder Live-Setup dienen. Herzstück ist eine MIDI-Clock, die laut Entwickler äußerst stabil laufen soll und deren Tempo entweder per Drehrad eingestellt oder eingetappt werden kann. Auch per angeschlossenem Pedal kann dies geschehen. Alternativ kann MIDRONOME auch synchron zu einer DAW laufen. Hierfür bietet der Entwickler ein spezielles Plug-in an. Sofern eure DAW es unterstützt, kann diese aber auch synchron zum MIDRONOME laufen. Das klingt auf alle Fälle spannend und hört sich nach vielfältigen Einbindungsmöglichkeiten in diverse Setups an.

Ausgangsseitig hat MIDRONOME ebenfalls einiges zu bieten. So versorgen zwei MIDI-Ausgänge, ein CV-Ausgang (per TRS-Kabel für zwei analoge Clock-Signale nutzbar) und ein DIN-Sync-Ausgang für die passende Synchronisierung. Über den Audioausgang kann dazu ein Klick ausgegeben werden, bspw. für Schlagzeuger.

Sollten die o. g. Schnittstellen nicht ausreichen, lassen sich mehrere MIDRONOME Gerät miteinander kaskadieren, um so auch größere Setups mit passenden Clock-Signalen zu versorgen.

Hier die beiden offiziellen Videos zu MIDRONOME:

Die eingangs erwähnte Kickstarter-Kampagne läuft noch gute 3 Wochen, es ist also noch etwas Zeit, um in die Finanzierung des MIDRONOMEs einzusteigen. Für 129,- Euro seid ihr dabei. Wer gleich in mehrere Geräte investieren möchte, kann auch bereits zwei oder vier Devices ordern.