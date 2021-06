Test: Blokas MIDIHUB, MIDI-Interface und MIDI-Prozessor

MIDI Blöcke transformieren leichtgemacht

Am Anfang dieses Tests stand die Anforderung, ein möglichst mobiles MIDI-Interface zu finden, das im besten Fall frei konfigurierbar und USB-Power tauglich ist. Und es sollte von einem anderen als dem Haus- und Hoflieferanten kommen. Dazu muss iOS über CCK funktionieren. Die Suchabfrage dazu haute dann Blokas raus. Ah, die sind aus Vilnius. Da war der Autor schon, Litauen ist eine Reise wert. Lettland und Estland auch. Aber wir sind hier nicht bei „Lonely Planet“ oder dem „Hitchhiker Guide“, wir haben kein Handtuch dabei und es geht nicht um Reisetipps.

Blokas MIDIHUB – Der kleine MIDI Helfer

Blokas ist eine relativ junge litauische Firma und tritt mit dem MIDIHUB den Beweis an, dass Innovation doch noch in Europa beheimatet ist. Und dass dies nicht immer in einem hohem Endabgabepreis gipfeln muss. Bevor wir uns in weiteren Schmeicheleinheiten verlieren, hier die harten Fakten.

Fakten zum Blokas MIDIHUB

Der Name impliziert, dass wir hier einen MIDI HUB vorfinden. Dieser HUB ist aber mehr als nur ein Verteiler. Es ist ein ausgemachter und leistungsfähiger standalone MIDI-Prozessor. Kurzum: Wir können eingehende MIDI-Signale bearbeiten, transformieren, remappen. Und vieles mehr.

Das Blokas Team hat hier eine Software vorgelegt, die sehr mächtig ist, den Einsteiger aber nicht überfordert und mit einer blockweisen Bedien-Metapher unter Windows, MacOS, Linux und RasPi abholt. Eine Anfrage des Autors nach einem iOS-Editor blieb leider unbeantwortet.

Der MIDIHUB selbst ist ein classcompliant USB-MIDI-Interface und funktioniert unter allen zuvor aufgezählten Betriebssystemen. Inklusive iPad (OS) und iPhone (OS) – hier mit Lightning-CCK und zusätzlichem Strom. Freunde des gediegenen Hacks seien auf RasPI und Github verwiesen, denn hier sind noch wesentlich komplexere Dinge möglich. Für den normalen Anwender deckt die Kontroll-Software aber weitgehend alle Anwendungsfälle ab.

Wer seinen BLOKAS MIDIHUB mit einem USB-Netzteil oder an einem stromversorgtem Hub betreiben möchte, wird sich über die geringe Stromaufnahme von nur 5o mA freuen. Der MIDIHUB empfiehlt sich damit durchaus für den mobilen Einsatz.

Die Verarbeitung ist klasse, pulverbeschichtete Metallboxen sind mittlerweile ja eine Seltenheit. Das Gewicht ist mit ca. 300 g Gig-tauglich. Das funktioniert auch dank kompakter Masse. 75 x 108 x 36 mm misst der MIDIHUB.

Zum Lieferumfang gehört ein USB-Kabel, das den Anschluss des Rechners and den USB-B-Port ermöglicht. Die DIN-Buchsen sind praxisnah auf einer Seite als Eingänge (hiervon vier) und auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich je vier Ausgänge. Ein Power-Schalter und ein Taster zum Preset-Wechsel der acht internen Presets runden den MIDIHUB an. Hinzu gesellen sich die Status-LEDs. Abgerundet wird alles mit einer Latenz die unter 1,5 Millisekunden liegt.

Das erste Setup des MIDIHUB

Nach dem Auspacken, Verkabeln und dem Einschalten heißt es erst mal „Software laden“, in meinem Fall für MacOS. Dies geht einfach von Hand. Anschließend können wir im MacOS Audio- und MIDI-Setup noch die Namen und die Ports beschriften, müssen wir aber nicht. Nach dem ersten Start der Software wird MIDIHUB sofort gefunden, etwaige Firmware-Updates werden automatisch geladen und installiert. Keine zwei Minuten später können wir loslegen. Und keine fünf Minuten später steht unser erstes Setup – versprochen.

Selbsterklärend ist nun auch die MIDI-Verkabelung: Auf einer Seite geht’s rein, auf der anderen raus. Der USB-Anschluss empfängt und sendet gleichzeitig.

Die plattformübergreifende Kontroll-Software ist komplett in Englisch gehalten, funktioniert aber dank der Block Metapher und ist weitgehend selbsterklärend. Einen Bonuspunkt gibt es hier für die Kontexthilfe: Block anklicken und man hat die Hilfe zu den Parametern sofort im Blick. Dennoch ist es ratsam, die Dokumentation vorab zu überfliegen.

Zunächst haben wir Pipes, also Röhren. Diese Pipes können entweder transportieren und/oder prozessieren. Die USB-Pipes werden zum Beispiel als USB-A bis USB-D bezeichnet und MacOS intern als Midihub MH-… . Für den Einstieg kann man das so lassen. Die DIN-MIDI-Ports hören entsprechend auch auf die Buchstaben A bis D.

USB Port Input Port Name Output Port Name USB A Midihub MH-… (Port1) Midihub MH-… (Port1) USB B Midihub MH-… (Port2) Midihub MH-… (Port2) USB C Midihub MH-… (Port3) Midihub MH-… (Port3) USB D Midihub MH-… (Port4) Midihub MH-… (Port4)

Die Nomenklatur kann natürlich angepasst werden. Damit man hier nicht den Überblick verliert, empfehlt es sich, entweder Änderungen zu den Presets zu dokumentieren oder sich an die Blokas Nomenklatur zu gewöhnen.

Ebenso müssen wir im Kopf behalten, dass hier ein MIDI-Prozessor arbeitet und Input-Pipes immer über ein Gespann virtueller Pipes auf MIDI-Ausgänge verteilt werden. Das erscheint im ersten Moment nicht sinnvoll. Hier aber einfach mal vor Augen halten, dass wir flexibel routen, mappen und verarbeiten wollen. Und demzufolge benötigen wir einen virtuellen Ein- und Absprungpunkt.

Hier hilft nun das Konzept der Blöcke ungemein, weil es eben ein Problem nachvollziehbar soweit herunterbricht, als dass man es Schritt für Schritt und in „logischen“ einfachen Blöcken auflösen kann.

Blöcke – Blokas

Mit den sogenannten „Funktions-Blokas“ = Blöcken steuern wir den MIDIHUB. Das Prinzip ist dabei so einfach wie genial. Man zieht aus einer Bibliothek mit Bausteinen das gewünschte Setup zusammen und konfiguriert dann anschließend den einzelnen Block. MIDI-Grundkenntnisse sollten hierfür allerdings vorhanden sein. Sprich, die Begriffe Clock, MTC, Master/Slave sowie Kanäle 1-16 sollten bekannt sein.

Auch gilt es vorab zu überlegen, wie die DAW eingebunden werden soll. Der MIDIHUB implementiert MIDI strikt, d. h. wenn ich MIDIHUB zu einem Arpeggiator machen möchte, der ein eingehendes MIDI-Event in ein Arpeggio umsetzt, muss ich auch die Clock anliefern. Hierfür ist beispielsweise ein Clock-Baustein notwendig – und dieser muss vor dem ARP-Baustein liegen. Das hört sich sicher erst mal komplex an, ist es aber in der Praxis nicht.

Welche Funktionen bietet Blokas MIDIHUB?

Aufzählungen machen keinen Artikel rund, beim MIDIHUB ist die Liste der Blöcke aber tatsächlich sehr umfassend lang:

MIDI Port Mapping

MIDI Input

MIDI Output

USB Input

USB Output

Virtual Input

Virtual Output

CC LFO

Clock

Note Length

Note Repeater

Arpeggiator

Delay

Transpose

Harmonizer

Dispatcher

Filter

Channel Filter

Channel Range Filter

Note Range Filter

CC Range Filter

Note Remap

Channel Remap

CC Remap

Scale Remap

Micro Scale

Velocity Amp

Equalizer

Sustain

Limiter

Rescale

Transform

Chance

Randomizer

Tempo Divider

Sync Delay

Das ist mächtig. Vergleichsprodukte können dies nur teilweise abdecken und bieten nicht den Komfort, den Blokas MIDIHUB bietet. Das muss man an dieser Stelle einfach anführen.

Licht und Schatten

Blokas ist sicher nicht der ultimative MIDI-Problemlöser, schwimmt aber ganz vorne mit. Das Konzept kann man dabei als ausgereift und durchdacht bezeichnen, die Umsetzung lässt für den Moment nur wenige bis keine Wünsche übrig. Aus praktischen Überlegungen haben wir hier ein litauisches Allzweckwerkzeug in der Hand, grundsolide, aber innovativ.

Bis zu acht Presets lassen sich auf dem MIDIHUB speichern oder live aus einer Datei nachladen. Der mit tiefstem Respekt als „The Button“ bezeichnete Knopf kann hier zum einen die Presets anwählen, ein Druck auf The Button schaltet eins weiter. The Button kann allerdings auch mit eigenen Aktionen belegt werden.

Alle Presets des MIDIHUB bleiben in einem nichtflüchtigen Flash-Speicher gespeichert und die einzelnen Presets können als Datei auf einem Datenträger via Computer gesichert werden.

Das funktioniert so sicher, dass man MIDI-Nachrichten und Blöcke live ändern kann. Auf die Spitze getrieben kann man so auch generatives oder interaktives MIDI erhalten.

Während des Tests und der Betriebszeit – und hier wurde auf Herz und Nieren geprüft – gab es wirklich keine dunklen Schatten. Der MIDIHUB überstand Konfigurationen und Trial and Error.

Die Praxis und Zusammenfassung

Ein einfaches Setup, hier zum Beispiel ein MIDI-Verteiler, ist in weniger als fünf Minuten erstellt. Wie das geht, zeigen wir nun auf. Die Zutaten:

alle vier MIDI-Klangerzeuger empfangen auf Kanal 1

ein Controllerkeyboard soll Noten senden, wahlweise über USB-Pipe-A oder DIN-MIDI-IN 1

beides soll als ein Preset gespeichert werden

Dies ist unser kleines Projekt. Wir benötigen:

zwei Input-Blöcke DIN-MIDI oder USB

virtuelle In und Outs

DIN-MIDI-Out-Pipes

Wir lokalisieren die entsprechenden Blöcke und arrangieren sie systematisch von oben nach unten. Kreatives Chaos ist zu vermeiden. Anschließend sichern wir dies als Preset 1 oder 2. Kleine Testrunde, fertig. Dauer 3 Minuten.

Für wen eignet sich der Blokas MIDIHUB?

Auf der einen Seite haben wir beim MIDIHUB vier MIDI-Ein- und vier MIDI-Ausgänge. Ebenso vier virtuelle USB-Ports mit 4 Ins und Outs. Macht ohne USB 4×16 MIDI-Kanäle, damit sollte schon was realisierbar sein.

Somit tritt MIDIHUB auch nur mittelbar in Konkurrenz zu den Mitbewerbern. Wer ein kleineres bis mittleres Setup nutzt, einfache, aber mächtige Bedienung und Konfiguration schätzt, greift hier zu. Hier ist der Preis auch heiß. Wer ein größeres Setup einsetzt, wird sicher auch von MIDIHUB nicht enttäuscht sein, denn MIDIHUB arbeitet auch nahtlos und ohne Probleme mit „dummen“ Interfaces zusammen.

Grundsätzlich streifen hier mit diesem Test nur die Oberfläche des Blokas MIDIHUB. Wer mehr aus seinem MIDIHUB holen möchte, findet in den Links die Verknüpfung zur sehr aktiven Community von BLOKAS. Und da BLOKAS auch RasPi unterstützt, haben wir hier die Möglichkeit, einen visuellen Touch-MIDI HUB zu realisieren, was vermutlich eine nicht ganz so dumme Idee ist.