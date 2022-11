Test: Waldorf Streichfett String-Synthesizer Plug-in

Butter daumendick

Waldorf Streichfett Plug-In ist die Software-Version des Waldorf String-Synthesizers mit dem fetten Namen. Da auch die Hardware eine reine DSP-Angelegenheit ist, ohne analoge Filter oder Ähnlichem, sollte die Umsetzung in ein Plug-in doch kein Problem sein, oder? Oder?

Installation des Waldorf Streichfett Plug-ins

Wie üblich bei Waldorf kurz und schmerzlos. Nach dem Kauf erhält man einen Lizenzcode; dieser wird dann in die persönliche myWaldorf-Seite übertragen. Dort wird einem dann der Freischalt-Code mitgeteilt, der beim ersten Start des Plug-ins gefragt wird. Das Waldorf Streichfett Plug-In gibt es in den Plug-in-Varianten VST, VST3, AAX und für macOS kommt noch AudioUnit hinzu; NKS ist implementiert. Eine Standalone-Version kann nicht installiert werden. Die englische Dokumentation wird als PDF installiert. Mac-Nutzer finden sie etwas versteckt unter ‚Mac HD/Library/Documentation/Waldorf‘ Windows-Nutzer unter C:\ProgramData\Waldorf\Streichfett\Streichfett_Plugin_Manual.pdf. Nutzer von älteren Windows-Systemen benötigen zusätzlich die Microsoft DLL ‚MSVCP140.dll‘.

Das Manual gibt auf 19 Seiten ausführlich Auskunft über alle Parameter und deren Wirkungsweisen. Natürlich hätte man, zumindest von einer deutschen Firma, auch gerne eine deutschsprachige Anleitung gelesen – aber sei’s drum. Ein bisschen ärgert mich aber, dass die Inhalte nicht aus dem Inhaltsverzeichnis angesprungen werden können.

Oberfläche des Plug-ins

Wer die Hardware-Version kennt, fühlt sich hier gleich zuhause. Das GUI des Waldorf Streichfett Plug-in ist dieser nämlich beinahe eins-zu-eins nachempfunden. Zum Glück wurde sich nicht für eine fotorealistische Darstellung entschieden. Die Bedienelemente sind flach und nur mit einem leichten Verlauf versehen, um eine bessere Orientierung zu ermöglichen.

Vor allem aber kann man das UI stufenlos skalieren. Die Skalierung ist von 230 x 215 bis 920 x 850 Pixel möglich. Etwas größer hätte es auch gerne sein können. Die Entscheidung, die Hardware nachzubilden, kann von zweierlei Seiten betrachtet werden. Die Bedienelemente sind klar voneinander getrennt und wer die Hardware kennt, wird keine Schwierigkeit haben. Kritiker könnten anmerken, dass es bei der Umsetzung als Plug-in darauf ankommt, mit dem grafischen Real-Estate zu haushalten. Für diese wäre eine Umsetzung mit nicht soviel freiem Hintergrund wesentlich zielgerichteter. Mir persönlich ist das egal, da selbst bei der kleinsten Skalierung das Waldorf Streichfett Plug-in noch bedienbar bleibt.

Sektionen des Waldorf Streichfett Plug-ins

Wer den Hardware-Bericht auf AMAZONA.de lesen möchte, kann hier fündig werden. Für alle Neueinsteiger hier ein kurzer Abriss, was das Waldorf Streichfett Plug-In ist und wie es aufgeteilt ist.

Es gibt zwei separate Klangerzeuger im Waldorf Streichfett Plug-In, Die Strings- und die Solo-Sektion. Sie Solo-Sektion besitzt trotz ihres Namens eine achtfache Polyphonie. Die String-Sektion ist, wie die Vorbilder, voll polyphon. Die zentrale Anlaufstelle der Klangauswahl der String-Sektion ist der Registration-Parameter. Die Besonderheit ist hier die kontinuierliche Übergang der Klänge Violin, Viola, Cello, Brass, Organ und Choir.

Choir nimmt eine Sonderstellung ein, denn ihm ist die Hälfte des Regelwegs der Registration vorbehalten. Dabei werden verschiedene Formanten nahtlos ineinander überblendet. Das alles spielt zusammen mit dem Animate-Effekt, der über einen LFO die Registration animiert. Die Stärke ist vorgegeben, lediglich die Geschwindigkeit kann beeinflusst werden. Um den String-Klang voller zu machen oder auszudünnen, können entweder die tiefe, die hohe oder beide Oktaven aktiviert werden. Crescendo (Attack) und Release komplettieren die grundlegenden Einstellungen.

Das Gleiche gilt für die Solo-Sektion des Waldorf Streichfett Plug-InS mit den Klängen Bass, E-Piano, Clavi, Synth und Pluto. Auch hier gibt es keine Sprünge im Klang. Und auch hier gibt es Attack und Decay- bzw. Release-Einstellungen. Über Env Sustain können auch die Töne der Solo-Sektion gehalten werden.

Der Attack-Regler hat eine zweite Funktion im unteren Regelweg, indem er der Solo-Sektion einen perkussiven Attack verleiht. Im Gegensatz zur String-Sektion kann hier auch noch ein Stereo-Tremolo eingesetzt werden. EinE einfache Split-/Layer-Funktion kann beide Sektionen an einer Note ober- oder unterhalb trennen, die in den Settings eingestellt werden kann. Die Lautstärke der Sektionen wird über einen zentralen Balance-Regler eingestellt.

Zurück zu den Strings des Waldorf Streichfett Plug-ins. Der klassische Klang der alten String-Maschinen lebt vor allem durch die typischen Ensemble- und Phaser-Effekte, die beide vorhanden sind. Stufenlos kann der Anteil des Phasers eingestellt werden. Für den Ensemble-Effekt können Chorus, Strings oder beide ausgewählt werden. Diese greifen heftig ins Klangbild ein und sind nicht regelbar in ihrem Anteil am Gesamtklang.

Preset-Verwaltung des Waldorf Streichfett Plug-ins

Wer meine letzten Software-Tests gelesen hat, erinnert sich vielleicht daran, dass ich auf die Verwaltung der Presets größeren Wert lege – einfach deshalb, weil hier die Software-Umgebung ihre Stärke ausspielen kann. Leider hat man sich bei Waldorf dazu entschieden, die Preset-Verwatlung der Hardware zu übernehmen, d.h. es können 8 Klänge in 2 Bänken abgelegt werden – und das war’s.

Über das Menü Preset kann man lediglich den Inhalt dieser beiden Bänke speichern oder laden. Zusätzlich dazu ist es möglich, den aktuellen Klang einzeln abzuspeichern. Keine Suchfunktionen, keine Schlagworte – nichts dergleichen. Man muss sich also auf die Preset-Verwaltung der benutzen DAW verlassen. Das finde ich in keiner Weise ideal und hier wurde viel Potential liegengelassen.

Die Settings sind ähnlich spartanisch ausgestattet. Tuning, Transpose, Pitch Bend Range. Split Key, Mod Wheel, Fixed Velocity können hier eingestellt werden. Seltsamerweise findet sich hier der Name des Presets.

MIDI-Implementation

Auch hier herrscht eine gähnende Leere. Will sagen, eine MIDI-Implementation für die Controller gibt es gar nicht, sieht man von CC-1 (Modulation) einmal ab. Sollen Parameter ferngesteuert werden, so muss wieder die MIDI-Learn- oder Automations-Funktion der genutzten DAW herhalten. Für mich persönlich nicht so tragisch, da sich beim Waldorf Streichfett Plug-in die Anzahl der Parameter ja in Grenzen halten.

Klang des Waldorf Streichfett Plug-ins

Natürlich interessiert das am meisten. Wie klingt das Waldorf Streichfett Plug-in im Vergleich zur Hardware? Ich persönlich hatte den Hardware Streichfett nur mal für eine kurze Zeit. Im Netz finden sich aber zahlreiche Demos, an denen man den Klang ziemlich gut ausmachen kann. In den Weiten des Zwischennetzes findet man auch einiges an Kritik an der Hardware. So hat diese z. B. ein ausgeprägtes Rauschverhalten, das im Betrieb nicht auffällt, aber dennoch nicht wegzudiskutieren ist. Ebenfalls findet man Kritik am Reverb, den ich noch nicht erwähnt hatte. Dieser läuft nicht langsam und sanft aus, sondern hört irgendwann einfach abrupt auf.

Ob nun die Komputation eine andere ist oder man einfach nachgebessert hat – diese beiden letzten Punkte fallen definitiv ganz weg. Kein Rauschen, kaum verwunderlich, aber auch keine abgeschnittenen Hallfahnen, soweit das Ohr reicht.

Und der Klang – nun ich kann eigentlich keinen Unterschied feststellen. So ähnlich sind sich Hard- und Software, dass es in einem (Doppelt-) Blindtest wohl ummöglich wäre, beide Inkarnationen auseinanderzuhalten. Stattdessen liefert das Waldorf Streichfett Plug-in hier ordentlich ab und belohnt einen mit einer breiten Palette an String-Synth-Sounds, die Aufgrund der reduzierten, aber clever gewählten Funktionen wie Animate schnell zum Ziel führen. Ob Disko-Strings oder bedrohliche John Carpenter Flächen – das alles erreicht man mit dem Waldorf Streichfett Plug-in recht schnell.

Dennoch gibt es eine gewisse Lernkurve. Betrachtet man die einzelnen Parameter genau, so kann man hören, dass hier viel nachgedacht wurde, wie man mit nur einem Regler eine möglichst breite Klangpalette erreicht. Als Beispiel sei hier das Tremolo der Solo-Sektion genannt. Dieses fächert den Klang zunächst weiter und weiter im Stereofeld auf, um es dann bei schnelleren Einstellungen langsam wieder zusammenzuführen.

Auch die Interaktion verschiedener Parameter untereinander muss man lernen. So interagiert der Phaser der String-Sektion wunderbar mit dem Animate-Effekt. Zusammen mit der Einstellung des Registers können minimale Einstellungen schon zu einem unterschiedlichen Klangbild verschmelzen. Schade, dass es kein Pendant für die Solo-Sektion gibt. Auch hier gilt – das kann nur die DAW regeln.