Roland Jupiter-4, Software-Synthesizer

Plug-in/out & Polysynth Collection

Mit dem Software-Synthesizer Jupiter-4 arbeitet Roland seine eigene Historie weiter auf. Der Jupiter-4 ist als Plug-in für DAWs, aber auch als Plug-out für den Hardware-Synthesizer Roland System-8 verfügbar. Außerdem kündigt Roland die Analog Polysynth Collection an, die fünf bereits erschienene Software-Synthesizer als günstigeres Bundle vereint.

Mit dem vierstimmigen Jupiter-4 von 1978 begann Roland, polyphone Synthesizer zu produzieren. Einen Vintage-Artikel zum Original findet ihr unter diesem Link.

Der Jupiter-4 Software-Synthesizer basiert auf der ACB-Technologie, die in letzter Zeit bei Roland ein wenig in den Hintergrund gerückt zu sein schien. Das Plug-in setzt auf eine weitestgehend originalgetreue Bedienoberfläche, hat aber auch ein paar Erweiterungen sowie VU-Meter zu bieten, die über zwei alternative Darstellungen bedient werden können.

Die Klangerzeugung besitzt zwar nur einen VCO, der jedoch durch einen Suboszillator ergänzt wird und einen charakterstarken Klang besitzt. Das modulierbare Tiefpassfilter ist mit einem manuell einstellbarem Hochpassfilter kombiniert. Zur Modulation gibt es einen LFO und zwei ADSR-Hüllkurven.

Die Polyphonie beträgt acht Stimmen, was gegenüber dem Vorbild eine Verdoppelung bedeutet. Bei Bedarf lässt sich die Polyphonie am Plug-in zwischen zwei und acht Stimmen wählen. Mit einer Circuit-Mod-Funktion kann der Klangcharakter mit einem Macro-Refler über interne Trim-Einstellungen der emulierten Schaltung gezielt verändert werden, was sich sogar in Echtzeit bedienen lässt.

Einige Parameter wurden gegenüber dem Original verbessert. Es gibt einen erweiterten Oszillatorbereich, ein regelbares Rauschen, die Klangerzeugung reagiert auf Velocity, die Lautstärke des Suboszillators kann geregelt werden und es ist ein vielseitiger Arpeggiator vorhanden. Zudem wurden neben dem Ensemble Chorus des Originals weitere Effekte integriert, darunter Phaser, Flanger, Overdrive, Reverb und Delay.

LFO, Arpeggiator und die betreffenden Effekte lassen sich zum Host-Tempo synchronisieren.

Das Plug-in besitzt alle Patches des originalen Jupiter-4, hat aber auch eine umfangreiche Library mit modernen Sounds. Für den Browser gibt es eine extra Ansicht.

Der Roland Jupiter-4 Software-Synthesizer ist in den Plug-in-Formaten VST3, AU und AAX (MacOS und Windows) verfügbar und mit dem System-8 Plug-out-Format kompatibel. Er ist über die Roland Cloud in der Pro- (via Pro Selctor) und Ultimate-Membership einhalten, kann aber auch als Lifetime Key für 149,- US-Dollar erworben werden.

Weiterhin kündigt Roland die Analog Polysynth Collection an, die zum Preis von 499,- US-Dollar die Software-Instrumente Jupiter-8, Jupiter-4, Juno-106, Juno-60 und JX-3P enthält.