Test: MIDIQuest 12 Pro, Software-Editor für Hardware-Synthesizer

Universaler Software-Editor für Hardware-Synthesizer

Die (etwas längliche) Vorgeschichte

Dieser Artikel handelt im Grunde von einem sehr alten Versprechen. Es klingt einfach und naheliegend, aber es hat viele Jahre gebraucht, um sich der Einlösung zu nähern. Und zwischendurch sah es oft aus, als ob es beim Versprechen bleiben müsste: Man würde es heute vielleicht „Total Recall“ nennen – und zwar für MIDI-Synthesizer in einer DAW-Umgebung. Der einfache Wunsch lautet: Lass mich meine Hardware-Synthesizer in einer Sequencer-Software benutzen und dabei alle Einstellungen, die zum Projekt gehören, dort mit ablegen.

Man sehe es mir nach, wenn ich an dieser Stelle ganz gewaltig aushole, aber die Sache interessiert mich inzwischen wirklich seit fast 30 Jahren. „Es begab sich zu der Zeit“, als ich zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Student war. Die Musikelektronik erlebte damals gerade eine weitere Revolution, bei der Software eine immer größere Rolle spielte. Die „Frühphase“ mit den ersten Sequencer-Programmen unter Atari ST oder auf dem Mac hatte ich zwar noch nicht miterlebt, wohl aber die rasante Entwicklung auf dem PC während der neunziger Jahre. Ich „drillte mich hinein“ in die Welt der Synthesizer und Sequencer – bald besaß ich sogar mehr als nur einen Synthesizer. Und die Dinger konnten via Cubase gesteuert werden – fantastisch!

Nur ein paar Sachen blieben dabei immer unpraktisch. Man konnte zwar im Sequencer die Programmnummern für die Sounds abspeichern und ein paar Controller-Daten schicken, aber damit hatte es sich dann. Was „Programm Nr.21“ auf meiner T3 nun für ein Sound war – tja, DAS musste man sich halt merken. Vor allem aber durfte man den Sound und am besten die ganze Programmbank im Synthesizer keinesfalls ÄNDERN, wenn man denn sein Cubase-Projekt irgendwann noch mal genau so wiederhaben wollte (wir reden hier von Zeiten, als an Mehrspuraufnahmen im PC noch kaum zu denken war). Und damit war man schon beim zweiten Problem, nämlich der Verwaltung ganzer Soundbibliotheken. Irgendjemand bei Steinberg kam damals mal auf diesen Trichter und tüftelte für Cubase eine rudimentäre Möglichkeit aus, um ganze Programmspeicher von Synthesizern mit dem Projekt verwalten zu können (das sog. „Studiomodul“). Das war rudimentär, aber es funktionierte so leidlich, verschwand jedoch leider recht bald wieder aus dem Programm.

Damit war der Traum vom „Total Recall“ also erst mal geplatzt. Bis „Sounddiver“ für den PC kam. Das hörte sich für mich wie eine Verheißung an! Zwar integrierte sich das Programm nicht ins Cubase- Projekt (löste also nicht Problem 1), aber wenigstens war man nun in der Lage, seine Soundsets „langzeitkompatibel“ zu archivieren (Problem 2). Und ein weiteres Versprechen gab es: eine richtige „Bedienoberfläche“ für die Sound-Programmierung, mit der man womöglich in der Lage war, die zuweilen aggressionsfördernd umständlich zu bedienenden Rack-Synthesizern dieser Ära auf eine fast „spielerische“ Weise zu bedienen. Die Software war damals eine echte Investition für mich, aber sie musste her! Ich weiß noch, wie ich aus lauter Vorfreude sogar vorab das Handbuch durchgelesen habe.

Nur leider gab es mit Sounddiver ein kleines Problem. Besser gesagt, es waren zwei und die hießen MIDI und Windows (98!). Trotz sicher sorgfältigster Arbeit und mühevollem Reverse-Engineering der lückenhaften Specs zahlreicher Hardware-Synthesizer hatten es die Programmierer von Sounddiver leider nie ganz hinbekommen, die Software fehlertolerant gegen Abstürze und Hänger bei der MIDI-Übertragung zu bekommen. Den Rest erledigte Windows mit einem lausigen Treibermodell und fehlenden „Circuit Breakern“ im Softwarecode, was dazu führte, dass man einen PC mit einem unglücklichen SysEx-Request schon mal „infinit“ in den Wartezustand schicken konnte.

Vielleicht waren es auch Probleme wie diese, die dazu führten, dass die Firma Apple Sounddiver nach der Übernahme von Emagic schlicht fallen lies. Sicherlich sah man die Zukunft sowieso eher bei Software-Synthesizern und hatte wohl die Lust an Sounddiver verloren. Das alles ist jetzt auch schon wieder mehr als 15 Jahre her, aber trotzdem: Die Idee war ja nach wie vor gut und es wäre schade gewesen, wenn sich keiner gefunden hätte sie aufzugreifen.

Auftritt MIDIQuest

Das Programm gab es auch damals schon, nur wusste ich lange nichts davon. MIDIQuest war nichts weniger als das Versprechen, genau das Gleiche zu leisten wie Sounddiver – und dies sogar in der Mac-Welt! Das kam mir gerade recht, denn ich war dorthin übergelaufen.

Nun ja. Allerdings wirkte die Sache seinerzeit an vielen Stellen „noch nicht ganz fertig“ – und zuweilen gab es offensichtlich auch die ziemlich gleichen Probleme mit der MIDI-Schnittstelle. Aber über die folgenden Jahre beobachtete ich die Entwicklung trotzdem, denn spätestens mit Windows 7 war mein Sounddiver nicht mehr zum Laufen zu kriegen (die Mac-Beta bekam ich nie an den Start).

Ein Test der Vorgängerversion 11 hier bei AMAZONA.de stimmte mich hoffnungsvoll, dass es mit MIDIQuest in die richtige Richtung ging. So hatte sich die Stabilität offenbar deutlich verbessert. Der Test ist aber inzwischen schon wieder ein paar Jahre her und einige Indizien ließen zwischendurch zumindest befürchten, dass womöglich trotz der positiven Entwicklung auch MIDIQuest bald das Zeitliche segnen könnte. Zum einen war es damals noch eine reine 32 Bit Software und damit sah speziell unter OSX die Zukunft gar nicht rosig aus. Zum anderen konnte man erkennen, dass leider die Anzahl der unterstützten Geräte über die letzten 10 Jahre fast gar nicht mehr zunahm. Zudem schien die Website seit einigen Jahren im Dornröschenschlaf zu liegen („News“ zu Midiquest 9 etc.).

Also versuchte ich wie sicher so manch anderer auch, meinen Sounddiver mit zunehmend absurden Tricks weiter am Leben zu halten. An den ursprünglichen Traum, nämlich sozusagen eine „Total Control“ mit automatischer Abspeicherung von Sound-Patches mit dem DAW-Projekt, war damit gar nicht mehr zu denken. Es ging im Grunde nur noch um die „Bestandssicherung“ von Soundbibliotheken und Speicherinhalten meiner älter werdenden Geräte.

MIDIQquest, Runde 12

Offenbar ist jedoch der einzige verbliebene Entwickler und „Einzelkämpfer“ hinter MIDIQuest – Mr. Michael Lambie – ein ziemlich zäher Hund. Denn allen Unkenrufen zum Trotz und gegen alle Widrigkeiten hat es dieser Mann geschafft, nun nach mehreren Jahren eine neue Version 12 von MidiQuest zu präsentieren! Allein dafür gebührt ihm schon mein Respekt.

Und diese neue Version hat es in sich – im wahrsten Sinne des Wortes. Wer schon frühere MIDIQuest-Versionen gesehen hatte, kennt sich zwar sofort aus – um es mal positiv auszudrücken. Äußerlich hat sich nämlich nur sehr wenig getan. Die schon seinerzeit monierte „unkonventionelle“ Bedienung ist der Software ebenfalls weitgehend erhalten geblieben, die Menüanordnung wirkt z. T. etwas erratisch und auch die grafische Darstellung von Listen und Patches scheint immer noch für Bildschirmgrößen von vor der Jahrtausendwende optimiert zu sein.

Die eigentlichen Fortschritte liegen jedoch unter der Oberfläche – und sie sind erheblich.

Der wichtigste Punkt zuerst: Es gibt sie nun als 64 Bit Software!

Damit öffnen sich zahlreiche Möglichkeiten wieder neu, die zwischenzeitlich verschüttet waren. Neben der Lauffähigkeit mit aktuellen und künftigen OSX-Versionen ist nun wieder die Nutzung als Plugin in modernen DAWs denkbar (weiter unten mehr dazu).

Ein weiteres Novum gibt es: MIDIQuest ist neuerdings per iLok verdongelt. Ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt das schon, es ist mir allerdings immer noch erheblich lieber als eine Software, die man nur noch im Abomodell bekommen kann. Das iLok-System funktioniert recht zuverlässig – übrigens auf Wunsch auch völlig ohne ein iLok-Dongle, sondern rein per „Dongle-App“ und Internet-Zugriff. Das vereinfacht die Nutzung der Software an mehreren Computern und Orten, gestattet womöglich allerdings gleichzeitig eine nie dagewesene Kontrolle darüber, wo und wann und wie oft die Software gestartet wird. Anderen Leuten mag das Wurscht sein, mich jedoch ließe allein der Gedanke daran schon die 50,- Euro für einen iLok-Dongle locker machen …

Testaufbau

Obwohl schon Peter Grandl im Test der Version 11 keine echten Probleme mehr mit der Stabilität der Software hatte, gibt es auch hier noch spürbare Fortschritte. Sie betreffen besonders einen „neuralgischen Punkt“: Die Übertragung von SYSEX-Daten von und zu den angeschlossenen MIDI- Geräten. Und was das betrifft, wollte ich es diesmal wirklich wissen: Das Setup meines kleinen Studios ist über die letzten 25 Jahre zwar ein klein wenig umfangreicher geworden, besteht aber zum großen Teil aus „gut abgehangener Ware“. Drei verkettete AMT8/Unitor8 (ein Wunder, dass die mit heutigen Macs überhaupt noch laufen) bedienen inzwischen mehr als 20 permanent angeschlossene Instrumente.

Nun stammt das Gros der offiziell über 800 von MIDIQuest unterstützten Geräte (leider) nach wie vor aus den 90er Jahren. Weil aber meine Sammelleidenschaft aus Platzgründen oft auf Rack-Geräte fiel, die damals ihre große Zeit hatten, werden die nun fast alle auch noch von MIDIQuest unterstützt. Mein Setup eignete sich damit ideal zum Test, sowohl der vielen direkten MIDI-I/Os als auch der zahlreichen „Klassiker“ wegen, die dran hängen. Theoretisch kann MIDIQuest bei der Ersteinrichtung die angeschlossenen Synthesizer auch automatisch finden, wer aber sein Setup kennt, der schafft das schneller von Hand. Sofern man sich für die richtige Zuordnung der MIDI-Ports zu den Geräten und ggf. Eigenheiten des Geräts ein wenig Zeit nimmt, läuft die Einrichtung dann auch ziemlich glatt. Fast alle Instrumente sendeten schon beim ersten Anlauf ihre Speicherinhalte brav ans Programm.

Ein bisschen Nachsicht üben muss man mit frühen Modellen wie z. B. dem D-550, wo noch nicht alles vom Computer aus erledigt werden kann, weil das die Geräte-Firmware einfach noch nicht hergibt. Hier helfen kleine Readme-Texte, die im Verbindungsdialog zwar etwas unkonventionell, aber genau an der richtigen Stelle platziert wurden und die auf Eigenheiten des jeweiligen Modells eingehen. Je nach Umfang des Equipments lohnt es sich, für die ganze Ersteinrichtung mal einen Abend zu reservieren, denn das erspart später sicher eine Menge Stress.

Besonders bei der MIDI-Datenübertragung merkt man die Fortschritte zu früher. So kann man jeden Transfer inzwischen auch problemlos abbrechen, ohne dass alles danach „hängt“. Man mag sich wundern, was daran so Besonderes sei, aber das ist aufgrund der Eigenarten des MIDI-Protokolls überhaupt nicht trivial. Auch kann es irritieren, dass manche Geräte bei der Übertragung offenbar keine vernünftige Rückmeldung zu ihrem Status geben, woraufhin MIDIQuest dann keinen Fortschrittsbalken zeichnet und anscheinend nichts passiert, obwohl die Daten fließen. Da helfen einfach etwas Nerven und Zuversicht – und manchmal ein klärender Blick in die Dokumentation. Das Thema Hilfe und Dokumentation sei bei der Gelegenheit noch kurz gewürdigt. Gerade hierbei merkt man der Software schon an, dass sie auf eine längere Geschichte zurückblickt und ihre Anfänge in einer anderen Zeit hatte: Das Handbuch wäre wohl in ausgedruckter Form so dick wie ein Lexikon; es hat einen Umfang von über 1000 Seiten (kleiner Seitenhieb: Das von Sounddiver brachte es nur auf 337). Aus purer Bequemlichkeit (und vielleicht Eitelkeit) habe ich da lange nicht reingesehen – und bin eigentlich trotzdem schon erstaunlich weit gekommen. Aber wer das Potential der Software wirklich nutzen will, für den scheint mir die Lektüre durchaus zielführend.

Collections, Librarys, Patches

Hier sind wir mitten am Kern der Software. Die Verwaltung von Librarys (also den kompletten Einstellungs-Sets für ein Gerät) ist die Stärke von MIDIQuest. Nicht nur lässt sich hier all das sortiert abspeichern, was man überhaupt nur vom Gerät per SYSEX empfangen kann. Zusätzlich kann man die Patches/Programs/Combinations etc. pp. auch mit eigenen Informationen verschlagworten. Wenn man so was konsequent anwendet, kann dass ein Segen sein, denn es ist ja bei Weitem nicht jeder Patch-Name selbsterklärend. Dabei braucht’s halt nur etwas Selbstdisziplin – und Geduld. So wäre man durchaus in der Lage, sich eine Sammlung an Sounds zusammenzuzimmern, die aufgrund der Zusatzinformationen mehr wäre als die Summe ihrer Teile.

Und auch fremden „Content“ bekommt man in der Regel recht unkompliziert ins Programm hinein. Ich hatte z. B. über die Jahre immer mal wieder SYSEX-Files mit Patches für meine T3 aus dem Internet „gehamstert“. Zwar waren manche dieser Files von MIDIQuest offenbar nicht lesbar, aber bei den meisten hat es schon gereicht, sie ganz einfach ins Hauptfenster des Instruments zu ziehen. Sofern MIDIQuest also das Format versteht, macht es sofort ein neues Fenster mit dem SYSEX-Inhalt auf, den man dann ins Gerät pumpen oder im programmeigenen Format abspeichern kann. Die Pro-Version kann das sogar mit den proprietären Dateiformaten der ehemaligen Konkurrenz (z. B. Sounddiver). Wenn sich im SYSEX-File mehrere Datenarten verstecken (z. B. Programs und Combinations bei einer Korg T3), dann macht MIDIQuest für alles jeweils einzelne Fenster auf, wodurch man zunächst gern mal den Überblick auf dem Bildschirm verliert. Trotzdem: Auf diese Weise ist man endlich in der Lage, die SYSEX-Inhalte schnell zu sichten, zu sortieren und gegebenenfalls auch mal „auszumisten“, ohne dafür auch nur ein Byte in den Synthesizer laden zu müssen.

Am Sound „schrauben“ kann man dann ganz einfach durch Doppelklick auf ein Patch. Die Bedienoberfläche ist hier leider immer noch auf „Platz sparen“ optimiert und lässt sich nicht skalieren, was im Zeitalter von 4k-Monitoren mitunter gute Augen und Präzision bei der Mausbedienung erfordert. Auch kommt es wie in früheren Versionen ab und zu vor, dass Einstellungen von der Hardware nicht übernommen werden. Der alte Trick, dann z. B. irgendeinen Schalter auf dem PatchEdit-Panel hin und zurückzusetzen, wirkt nach wie vor.

Als „Schmankerl“ gibt es zusätzlich die sog. „Patch Zone“, eine Sammlung von Patches für das jeweilige Instrument, die MIDIQuest auf einem FTP-Server im Internet vorhält. Man bekommt dabei automatisch die fürs Gerät passenden Patches angeboten. Die kann man einfach anklicken und sofort probehören, ohne sie erst in die eigene Library übernehmen zu müssen. Auf diese Weise kann man sich schnell einen Überblick über das Angebot verschaffen. Das schwankt je nach Modell erheblich. Für Waldorfs Microwaves gibt’s z. B. eher nichts zu holen, aber für alte Kassenschlager wie DX7, M1 oder Matrix-1000 sind zum Teil Hunderte Patches gelistet. Einiges davon kommt einem recht bekannt vor (z. B. liegt da auch so manches Factory Default Patch), die eine oder andere Perle gibt’s jedoch sicher zu entdecken. Übertrieben gut verschlagwortet ist die Sammlung auch nicht, aber als nette Dreingabe (und zum Zeit versenken) taugt es allemal.

Hardware-Synthesizer als Plugin!

Bis hierhin war alles praktisch „Pflichtprogramm“, denn die Verwaltung und die sortierte Ablage von Sound-Patches ist das, was man von MIDIQuest erwarten darf. Aber jetzt kommt die Kür. Denn MIDIQuestPro (also die „große Ausgabe“) bringt noch ein Versprechen mit, das für mich zunächst fast unglaublich klang: Jedes von MIDIQuest verwaltete Gerät soll als ein VST- oder AU-Plugin „gekapselt“ werden können und dann direkt in der DAW aufrufbar sein wie jedes Software-Synthesizer-Plugin. Die Geräteeinstellungen aus MIDIQuest werden dabei 1:1 übernommen, so dass man sich in der DAW nicht mehr um MIDI-Ports oder -Channels kümmern muss.

Man stelle sich nur vor, was für ein enormes Potential das hat: Man käme dem alten Traum vom „Total Recall“ für ein DAW-Projekt einschließlich aller Hardware-Synthesizer (!) ein erhebliches Stück näher. Denn statt sich z. B. mühevoll aufzuschreiben, welcher Patch sich hinter „Programm 24“ eines MIDI-Tracks verbirgt (damit später nicht der Eisenhammer statt des Soundteppichs erklingt), würde hier einfach das ganze Patch zusammen mit dem DAW-Projekt abgespeichert – die Speichernummer im Gerät wäre dann völlig wurscht.

Ich habe es probiert. Und es hat tatsächlich funktioniert – zumindest ein Stück weit! Denn aus mir noch nicht erfindlichen Gründen hat MIDIQuest schon mal leider nicht für alle meiner eingerichteten Synthesizer so ein Plugin erzeugt. Außerdem wird im Projekt offenbar zwar das Plugin mit geladen, aber nicht unbedingt die Programm-Einstellungen des Synthesizers. Das aber, was davon abgesehen dann ging, war schon ziemlich cool. Ich konnte z. B. meinen JV-1080 ganz „gleichberechtigt“ neben einigen Software-Synthesizern am Bildschirm steuern und sogar während des Recordings (behutsam!) einige Reglerbewegungen aufzeichnen lassen.

Wenn dies durchgängig klappen würde, bekäme das Ganze tatsächlich eine neue Qualität. Man säße dann bequem an der DAW und hat buchstäblich alles unter Kontrolle – „faszinierend!“

Aber man ahnt es schon – es hat leider seine Grenzen. Und die werden zum einen vom MIDI-Protokoll gezogen. Selbst wenn alle Geräte über dedizierte MIDI-Ports angeschlossen sind (und damit jedes Instrument theoretisch die volle Bandbreite von ca. 32 kbit zur Verfügung hat), kommt es dennoch schnell mal zum „Stau“ bei so manchem Gerät, sobald man es während des Songs durch Drehen eines Reglers mit SYSEX-Daten flutet. Die im Gerät eingebaute „Rechen-Power“ ist für so was oft zu schlapp und den Rest besorgt die geringe Bandbreite der MIDI-Datenübertragung. Wenn man es aber nicht übertreibt, funktioniert es durchaus!

Zum anderen entstehen einige Verwirrungen daraus, dass ja die DAW nichts von dem „Hardware-Charakter“ eines MIDIQuest-Plugins weiß (zumindest bei bei Logic, aber sicherlich auch bei anderen DAW). Da das Plugin wie alle anderen in der DAW unter den Software-Instrumenten einsortiert wird, wählt man also eine neue Spur mit einem Software (!)-Instrument statt einer reinen MIDI-Spur. Dann braucht man sich natürlich nicht zu wundern, wenn Audio-Kanaleffekte keine Wirkung zeigen können, obwohl sie in der Spur angeboten werden (ja, wie denn auch – der Sound kommt ja ganz woanders raus). MIDI- Effekte funktionieren dagegen tadellos. Weitere Verwirrung (zumindest bei Logic) stiftet z .B. der Druck auf die Muting-Taste einer MIDIQuest-Spur, denn davon lässt sich der Hardware-Synthesizer nämlich gar nicht beeindrucken. Will man ihn zum Schweigen bringen, dann muss man vielmehr das ganze Plugin im Kanalzug deaktivieren.

Trotz dieser ganzen Einschränkungen bleibt es (für mich) immer noch beeindruckend. Dabei sind es die Details und die Erfahrung mit früheren Versuchen dieser Art, die mir die Achtung abnötigen. Leider – man muss es zugeben – erinnert die Sache auch noch einmal deutlich daran, was es früher für ein mühseliges Geschäft mit dem ganzen MIDI-Zoo am Sequencer war und wie viel bequemer man es heutzutage hat, wenn man nur Software-Instrumente einsetzt.

In diesem Zusammenhang sei vielleicht noch erwähnt, dass es von MIDIQuest inzwischen sogar Versionen fürs iPad gibt. Die Idee dahinter war sicher, auf diese Weise z. B. eine elegante große Bedienoberfläche für sonst umständlich handhabbare Rack-Geräte zu erhalten. Es muss wohl auch schon erhebliche Energie in dieses Projekt geflossen sein, aber inwieweit das funktioniert, vermag ich nicht zu beurteilen, weil ich es noch nicht gesehen habe.