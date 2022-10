Test: iZotope Ozone 10 Standard, Advanced, Mastering Software

All-in-one Mastering-Suite

Ganze drei Jahre sind seit dem letzten Release von iZotopes beliebter Mastering-Software Ozone vergangen. Doch nun ist sie endlich da, die 10. Iteration der Software und diese verspricht viele Verbesserung und Neuerungen, darunter auch neue Mastering-Module.

Ozone 10 ist als Standard- und Advanced-Version erhältlich. Ozone Elements ist als sehr abgespecktes Paket dabei losgelöst zu betrachten, da hier viele Funktionen und Neuerungen nicht enthalten sind. Der Test bezieht sich daher auf Ozone 10 Standard und Ozone 10 Advanced.

Einer der größten Unterschiede zwischen den beiden Versionen ist, dass alle Module in iZotope Ozone 10 Advanced auch als einzelne Plug-ins zur Verfügung stehen und man diese damit nicht nur zum Mastering, sondern auch auf einzelnen Spuren nach Belieben anwenden kann, ohne die komplette Suite laden zu müssen. Aber auch einige Module sind der Advanced-Version exklusiv vorbehalten. Am Ende des Artikels findet ihr eine Übersicht aller Feature-Unterschiede. Verwendet habe ich für den Test Ozone 10 Advanced.

Installation und Autorisierung

Die Installation und Autorisierung erfolgt über das iZotope Software-Product-Portal. Ihr könnt die Software wahlweise dann auf einem iLok oder eurem Computer autorisieren. Danach einfach in eurer Wunsch-DAW im Master-Channel laden und schon kann es losgehen.

Mastering mit Ozone 10

Was eignet sich besser zum Testen, als das Mastering eines Beispielsongs. Für diesen Test habe ich eine poppige Gitarrensequenz gewählt und bin sehr gespannt, wie intuitiv das Mastering mit Ozone 10 Advanced funktioniert und wie es klingt.

Master Assistant

Der Master Assistant analysiert automatisch das Ausgangsmaterial in wenigen Sekunden. Wichtig ist hierbei nur, dass ihr die lauteste Stelle in eurem Song für die Analyse wählt, da sonst die Lautstärke im Endresultat übersteuert.

Tone Match

Nach der automatisierten Analyse eures Ausgangsmaterials gelangt ihr zurück auf die Tone-Match-Ansicht, worüber ihr in der linken Spalte aus verschiedenen Genres eure Wunschreferenz auswählen könnt.

Hier ist es über das Plus-Icon auch möglich, eigenes Referenzmaterial in die Software zu laden. Initial unterbreiten Ozone 10 Standard und Advanced nach der Analyse automatisiert einen Referenz-Vorschlag. In meinem Fall wurde das Genre Rock ausgewählt. Und das Ergebnis kann sich Out-of-the-Box hören lassen. Ich bin begeistert, gerade auch nach vielem Testen und Vergleichen mit weiteren Songs, die ich in der Vergangenheit oder auch aktuell produziere.

Übrigens, habt ihr einmal euren Ausgangstrack analysiert, könnt ihr einfach durch Klick in die Leiste links andere Genres wählen und das Klangergebnis miteinander vergleichen.

Mir gefiel für meinen Beispiel-Song letztendlich die Target-Einstellung EDM am besten, da wie für das Genre typisch der Bass noch stärker ausgeprägt klingt, aber hört selbst.

Mastering Chain

Natürlich könnt ihr auch Eingriffe in jedes Modul der automatisch vorgeschlagenen Mastering-Chain nehmen. Für den im Test verwendeten Beispiel-Song schlug Ozone 10 Advanced folgende Mastering-Chain vor.

Equalizer

Ozone 10 enthält zwei Equalizer-Module mit insgesamt 8 Bändern. Zur Auswahl stehen analoge und digitale Filtertypen. Verwendet werden kann der Equalizer im Stereo- oder Mid/Side-Modus.

Und so klingt das Equalizer Modul, wenn man es Solo schaltet. Wir ihr hören könnt, wird hier der Frequenzverlauf im Vergleich zum ungemasterten Track schon an das Referenz-Genre angepasst.

Stabilizer

Exklusiv in Ozone 10 Advanced ist das Stabilizer-Modul, ein intelligenter MasteringEQ, der dynamisch den Frequenzverlauf regelt, um Resonanzen auszumerzen und generell für transparentere, ausgeglichenere Mixe zu sorgen. Je nach Genre empfehle ich hier, die Intensität und Anschlagsstärke (Speed) sorgfältig zu wählen. Gerade bei EDM ist mir aufgefallen, dass Drops bei falschen Einstellungen zu stark heruntergeregelt werden, wodurch dann der Effekt des Drops komplett verloren geht. Aber das lässt sich mit den richtigen Einstellungen beheben. Alles in allem ist das Modul ein echter Zugewinn und für mich Grund genug, Ozone 10 Advanced zu wählen, denn mit Stabilizer ist es noch einfacher, eigene Songs an Referenzmaterial anzugleichen.

Und so klingt das Stabilizer-Modul im Solo-Modus:

Impact

Impact ist ebenfalls ein neues Modul, das der Ozone 10 Advanced-Version vorbehalten ist. Es ermöglicht Microdynamics und passt über vier Frequenzbereiche automatisch die Dynamik an. Je nach Ausgangsmaterial werden dann Bereiche expandiert oder komprimiert, um mehr Leben in eine Produktion zu hauchen oder für mehr Punch zu sorgen.

Und so klingt das Impact-Modul im Vergleich zum ungemasterten Track im Solo-Modus:

Imager

Der Imager ist schon lange Bestandteil von iZotope Ozone, allerdings wurde dieser aktualisiert, so dass Stereo-Informationen auch in Mono beibehalten werden, so dass ein besseres Klangbild in Mono erzielt wird.

Ein Vergleich des ungemasterten Tracks mit den Bearbeitungen des Imager-Moduls im Solo-Modus:

Dynamic-EQ

Alle Nutzer von Ozone 10 Standard können sich freuen, denn mit der neuen Iteration der Software gibt es den Dynamic-EQ nicht mehr nur exklusiv für Ozone 10 Advanced.

Und so klingt der Dynamic-EQ im Solo-Modus auf unserem Beispiel-Song:

Maximizer

Das Herzstück der Ozone Mastering Suite hat ebenfalls ein Update erhalten. Neu ist der Magnify Soft Clip, mit dem man die Lautstärke zusätzlich boosten kann, ohne dass Clipping verursacht wird. Für meinen Beispiel-Song wählte der Master-Assistant einen Wert von 10 % und die Medium-Einstellung von Soft-Clip automatisiert aus.

Und so klingt es, wenn für den in diesem Test verwendeten Beispiel-Track nur das Maximizer-Modul angewendet wird:

Alle Module in Ozone 10 Advanced

Aber natürlich seid ihr nicht limitiert auf die Module, die der Master-Assistant vorschlägt, sondern ihr könnt an beliebiger Stelle aus einer Vielzahl an Modulen auswählen und die Mastering-Chain dementsprechend nach Belieben erweitern. Hierzu einfach nach rechts scrollen und in der Leiste auf das Plus-Icon klicken. Daraufhin öffnet sich ein Menü, in dem ihr alle Module seht und zusätzlich auswählen könnt. Nützlich ist hier auch, dass bereits verwendete Module ausgegraut erscheinen.

Master-Rebalance

Ein Modul, das man dank des Master-Assistant hoffentlich nie braucht, aber dennoch sehr nützlich ist, ist das Master-Rebalance-Modul. Damit könnt ihr Master auch noch im Nachhinein modifizieren, indem ihr für verschiedene Instrumentengruppen (Vocals, Bass, Drums) nachträglich die Lautstärke einstellen könnt.

Auch wenn das Master-Rebalance-Modul schon in der Vorgängerversion enthalten war, bin ich doch so fasziniert von den Möglichkeiten der Master-Nachbearbeitung, dass ich auch hierfür noch zwei Beispiele inkludieren wollte. Einmal hört ist das vom Master-Assistant automatisch erstellte EDM-Master sowie zwei weitere Versionen, in denen ich einmal die Lautstärke der Drums und einmal die Lautstärke des Basslaufes verringert habe.

Ozone 10 Standard vs. Ozone 10 Advanced

Nachfolgend eine Übersicht aller Features und Funktionen der beiden Versionen im Vergleich: