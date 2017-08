Test: Squarp Instruments Pyramid, Sequencer

Wer kennt es nicht: Da hat man endlich das vermeintlich perfekte Setup zusammen und doch will es nicht so ganz klappen. Synthesizer ohne Sequencer, Drumcomputer im selben 4/4 Beat festgefahren und eigentlich bräuchte man mindestens 8 Hände, um alles zu bedienen. Was fehlt ist ein anständiger Sequencer. Komplett mit CV-Outs und den standardisierten MIDI-Buchsen kommt der Squarp Instruments Pyramid erst einmal unscheinbar daher. Unter der mattschwarzen Haube schlummert aber ein ausgefeilter Sequencer, der mit unbegrenzter Polyphonie und euklidischen Algorithmen komplexeste Strukturen erzeugen kann. Der Pyramid als das Hirn, das über die MIDI-Stränge den Körper steuert So ungefähr würde ich das Konzept hinter dem Gerät einschätzen.

Das Äußere

Bevor es aber an die inneren Werte des Squarp Instruments Pyramid geht, wird natürlich das Äußere sondiert. Mattschwarz lackiert, insgesamt 27 mittelgroße und 8 kleine Gummitaster, 6 Encoder, ein LC-Display und sogar ein Touchpad – auf großzügigen 206 x 268 mm verteilt findet all das Platz, ohne gedrungen zu wirken. Alles wirkt aufgeräumt und durch die zum Nutzer geneigte Position sehr einladend. Der Squarp Instruments Pyramid ist hochwertig verarbeitet. Dem Preissegment angemessen sind die Encoder mit angenehmen Widerstand ausgestattet und die Gummipads fühlen sich ebenfalls gut an.

Das Gehäuse dürfte sich in die typische Studioumgebung einfügen, ohne allzu viel Aufsehen zu erregen. Die Qualität des Touchpads ist ebenfalls ordentlich. Die Kunststoffoberfläche ist sehr sensibel und reagiert schon auf kleinste Bewegungen, was genaue Einstellungen erschwert. Dem kann aber entgegengehalten werden, dass er eher als expressiver Controller für Live-Manipulation dienen soll. Sehr angetan bin ich von der beigelegten Manual-Karte. Sie erleichtert den Einstieg ungemein und vermittelt die wichtigsten Funktionen. Die vollständige Bedienungsanleitung hat immerhin stolze 60 Seiten und steht als PDF-Download zur Verfügung.

Funktionsumfang

Genug der Oberflächlichkeiten – jetzt geht es ans Eingemachte. Bei der Arbeit mit dem Pyramid gibt es grundsätzlich 4 Modi. Man hat hier die Wahl zwischen „Live“, „Step“, „Track“ und „Sequencer“. Die Tracks und Sequenzen werden in Projekten hinterlegt, die intern gespeichert oder von einer SD-Karte geladen werden können. Über die SD-Karte wie auch über eine USB-Verbindung können MIDI-Tracks auf den Rechner importiert werden. In Ableton wird der Pyramid sofort erkannt und lässt sich schnell in ein DAW-basiertes Setup eingliedern. Nun zu den Modi:

Live Mode

Im Live Modus können Noten und Automationen eingespielt und aufgenommen werden. Das geschieht über die Gummipads, die in der oberen Reihe im Keyboard-Modus die Belegung einer Klaviatur imitieren oder als „Smartpads“ fungieren können. Die schlauen Pads befinden sich in der untersten Reihe und können im Chord-, Note Repeat- oder im Scale-Modus eingesetzt werden. Es können alle Pads gleichzeitig gespielt werden. Eine gute Designentscheidung, die das Spiel im Live-Modus natürlicher werden lässt. Dagegen steht der Fakt, dass die Gummipads keine Anschlagsdynamik registrieren. Bestimmt nicht nur für mich als passionierter Fingertrommler eine echte Enttäuschung und das erste große Minus. Auch die fünf Encoder und das Touchpad können live aufgenommen werden und so die ihnen zugewiesenen Parameter automatisieren.