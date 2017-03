Test: Manikin Schrittmacher, Step-Sequencer

Vor einigen Wochen haben wir unsere Championship Step Sequencer veröffentlicht und zu unserem eigenen Bedauern einen der besten Sequencer verpennt: Manikin Schrittmacher. Getestet hatten wir den Schrittmacher bereits im Jahr 2006, aus unerfindlichen Gründen tauchte er in unserem Test-Archiv allerdings nicht auf. Asche auf unser Haupt, aber dafür holen wir den Schrittmacher nochmal auf die Startseite, denn nach wie vor wird der Manikin Schrittmacher hergestellt und ist im Handel erhältlich. Lediglich die Bilder wurden erneuert, inhaltlich haben wir natürlich nichts am Test geändert. Hier also der Test zum Manikin Schrittmacher. In unserer Championship Step Sequencer ist er natürlich jetzt auch vertreten.

P.S: Bitte nicht wundern, der Autor, der den Test 2006 schrieb, ist nicht mehr für AMAZONA tätig, daher findet Ihr dort nur den Hinweise „Named later“ :-)

Manikin Schrittmacher – eine einprägsame Bezeichnung für einen mittlerweile international anerkannten Sequencer. So etwas hat aber auch Vorteile, denn auch dieses Produkt, obwohl es sich um Hardware handelt, unterliegt doch einer permanenten Wartung und Pflege durch Updates und somit darf ich mich mit dem aktuellen Status an Funktionalität des Schrittmachers auseinander setzen.

Mit der Namensgebung wird bei mir eine Assoziation an die alten Tage der Synthesizermusik hervorgerufen, die u.a. ein Gerät bzw. ein Geräteteil wie den Intervallomaten für den Synthanorma Sequencer der ehemaligen Firma Matten & Wiechers hervorbrachte. Nun, eben eine solche Technik und Spielweise, wie wir es von den alten Moog und ARP Sequencern kennen, soll mit dem Schrittmacher in die MIDI-Zeit gehievt werden, doch auch damit wurde kein Neuland betreten, gibt es doch schon Produkte wie z.B. den Doepfer MAQ 16/3 oder den Sequentix P3, dessen Fertigung vor kurzer Zeit eingestellt wurde. Dass sich die Hardware-Sequencer wachsender Beliebtheit erfreuen, weiß ich durch viele Gespräche und Foren, nicht zuletzt auch durch eigene Erfahrung. Aber ob und wie ein Schrittmacher sich auch auf Grund seines nicht gerade geringen Preises in der MIDI-Welt durchsetzt, versuche ich mit diesem Test heraus zu finden.

Der erste Eindruck

hinterlässt ein Gefühl der Übersichtlichkeit. 16 Endlos-Drehregler, eine Anzahl beleuchteter Drucktaster und ein großes, aussagefähiges Display sind schon einmal ein Anhalt für den Ansatz, dass diese Maschine in irgendeiner Form durchdacht ist. Die Tiefe des Geräts ist erstaunlich gering, und mittlerweile findet sich auf der Rückseite auch der Anschluss an ein fest eingebautes Netzteil, das ein bei den ersten Versionen mitgeliefertes Netzgerät zur Freude potenzieller Interessenten und Netzanschlussenthusiasten verdrängt hat. Ebenfalls neu ist das kombinierte 19″/Desktop-Gehäuse.

Des Weiteren finde ich noch eine MIDI IN , zwei(!) MIDI Out Buchsen und einen Regler zur Kontrast- und Helligkeitseinstellung des Displays. Der Netzschalter ist auf der Frontplatte und, um es gleich vorweg zu nehmen, dieses Gerät schalten Sie NICHT aus Versehen aus, dazu müssten Sie eben diesen Schalter schon bewusst einige Sekunden drücken. Da sind auch dumme Erfahrungen in das Konzept eingeflossen, was als positiv zu bewerten ist. Shit happens, von Forrest Gump treffend bemerkt, soll hier wohl so gut es geht vermieden werden, auch wenn es in dieser Hinsicht immer „kreative“ Anwender geben wird. Wie beim Terroristenschutz wird auch hier nie vollständige Sicherheit geboten werden können. Die Frontplatte ist silbern ausgelegt, es gibt noch eine streng limitierte Auflage von 20 Exemplaren in Schwarz, die zudem noch von Klaus Schulze handsigniert sind.