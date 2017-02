Test: Koma Komplex, Analog Hardwaresequencer

Wow! war mein erster Eindruck. Rein optisch ist es ein ziemlich beeindruckendes Teil. Leider hat man aber auch hier keine Rack-Tauglichkeit mitgegeben, was zumindest der Zielgruppe der Modularisten aufstößt. Vom Konzept her entspricht es so ziemlich meiner Arbeitsweise, auch wenn’s bei mir weitaus bescheidener zugeht. Aber ich verwende eben auch z.B. einen Arpeggiator, der einen Step-Sequencer transponiert und einen weiteren für CV-Sachen, welche per Ratcheting Controller etc. etc.