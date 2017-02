Test: M-Audio Trigger Finger Pro, USB-MIDI-Controller / Step-Sequencer

Vor rund neun Jahren schickte M-Audio den Trigger Finger erstmals ins Rennen, um die Pad-Controller – mit rund 225 Euro damals eine preiswerte Konkurrenz zum Akai MPD-16. Es ist also schon einige Zeit vergangen bis zum aktuellen Nachfolger, der sich heutzutage aber auf einem deutlich belebteren Markt behaupten muss. Da gibt es speziell auf einzelne Anwendungen zugeschnittene Controller wie das Novation Launchpad, Ableton Push, Steinberg CMC-PD oder Akai APC 40, allgemeinere Lösungen wie den Keith McMillen QuNeo, den Livid Base oder den Electrix Tweaker oder komplette Produktionsmaschinen wie die Maschine (bzw. Micro Maschine) von Native Instruments. Trigger-Pads sind inzwischen in, da muss man sich schon einiges einfallen lassen, um sich behaupten zu können. So verspricht das Remake, der M-Audio Trigger Finger Pro, dann auch, nicht nur ein weiterer Pad-Controller zu sein, sondern will auch gleich noch einen stand-alone Step-Sequencer inklusive Soundmaterial mitliefern – und wird damit auch gleich als „Performance Instrument“ angepriesen. Nicht zu Unrecht, wie unser Test beweist.