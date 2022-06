Midicake Arp, Standalone-Arpeggiator

4 Arpeggios in a Box

Mit dem Midicake Arp ist ein Arpeggiator in Planung, der in gewisser Weise auch ein Sequencer ist. Das Gerät, an dem schon seit geraumer Zeit gearbeitet wird und über dessen Fortgang regelmäßig berichtet wurde, befindet sich nun wohl in der Endphase seiner Entwicklung.

ANZEIGE

Der Hersteller bezeichnet das Tabletop-Gerät als Multi-Channel Parametric MIDI Arpeggiator. Es gibt vier sogenannte Generatoren, die mit eigene Auflösung (1/4 bis 1/32 sowie triolisch) zueinander und zu einer externen Clock synchron laufen. Außerdem kann jede Spur auf Knopfdruck gemutet werde.

Pro Spur können Noten für ein Arpeggio eingegeben werden, die nach den definierten Eingaben für Oktave, Richtung, Bounce, Velocity usw. dann automatisch gespielt werden. Mit einer Jump-Funktion lassen sich auch Steps überspringen. Die Spuren sind auch in der Lage polyphon zu arbeiten und Chords zu spielen. Für die Noten lassen sich verschiedene Skalen eingeben und Akkorde sind speicherbar. Alle Eingaben scheinen in Echtzeit ausführbar zu sein.

In dem folgenden Video wird gezeigt, wie komplex die Pattern von Arp werden können:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Die Ausgabe der Noten erfolgt entweder individuell auf unterschiedlichen MIDI-Kanälen oder gemeinsam auf einem MIDI-Kanal. An Anschlüssen sind MIDI-I/O (DIN) und ein USB-Port vorhanden.

Der Midicake Arp soll in Kürze erhältlich sein, ein Preis wurde noch nicht bekannt gegeben.