Keith McMillen QuNexus, MPE-Keyboardcontroller mit Sequencer, Arpeggiator

Update 2.0 bringt Sequencer und Arpeggiator

Nachdem uns AKAI heute schon mit ihrer MPC Studio überrascht hat, folgt hier bereits die nächste interessante Neuheit. Die Firma Keith McMillen verpasst seinem 25-Tasten Keyboardcontroller QuNexus ein feines Update.

Was bietet Firmware 2.0 für den QuNexus?

Das erfreuliche gleich vorab: Alle neuen Features der Firmware 2.0 sollen auch in den bisherigen QuNexus Controllern genutzt werden können – was so gleich verrät, dass sich an der Hardware des Keyboardcontrollers grundsätzlich nichts geändert hat. Der QuNexus – jetzt in roter Farbe – verfügt weiterhin über 25 Tasten, die berührungsempfindlich sind und polyphones Aftertouch bieten. Dazu erkennen die Tasten den Neigungswinkel beim Drücken.

Interessant ist das Update deshalb, weil der QuNexus ab sofort über einen internen Sequencer und Arpeggiator verfügt. Maximal drei Spuren sind möglich und pro Spur muss man sich zwar zwischen Step Sequencer und Arpeggiator entscheiden, aber bedenkt man, dass jede Spur auf einen anderen MIDI-Kanal eingestellt und jede Spur über die USB-MIDI und CV-Ausgänge ausgegeben werden kann, ergibt sich da eine gute Kombination aus kompakten Tasten und Sequencer/Arpeggiator. Spur 1 des QuNexus kann dazu auch MPE-Daten ausgeben.

Hier das erste Video zum QuNexus Update:

Darüber hinaus legt Keith McMillen beim Thema MIDI nach und erlaubt es dem QuNexus ab sofort MIDI-Daten auch über den DIN-Ausgang auszugeben – zusätzlich zu USB-MIDI und der Ausgabe über den optional erhältlichen MIDI-Expander.

Ab dem 1. Oktober sollen die ersten QuNexus RED ausgeliefert werden, der Preis beträgt 179,- US-Dollar. Zeitnah soll dann auch das Firmware Update 2.0 für alle bisherigen QuNexus Controller zum Download bereitstehen. Da sich einige Beschriftungen bei der RED-Version geändert haben, bietet Keith McMillen auf Wunsch für 15,- US-Dollar ein Retrofit-Kit an. Darin enthalten sind Aufkleber die den originalen QuNexus mit den passenden Beschriftungen versehen.