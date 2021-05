SyncArp, Hardware MIDI-Arpeggiator

Arpeggios in Echtzeit steuern

Die Entwickler des Chordmonger wollen über Kickstarter ihr nächste Projekt an den Start bringen: SyncArp, ein Hardware MIDI-Arpeggiator mit einem großzügigen Funktionsumfang und intuitiver Bedienoberfläche.

SyncArp kann bis zu 10-stimmige Akkorde in Arpeggios aufbrechen. Während das Gerät die Arpeggios über eine Hold-Funktion (zum Beispiel Sustain-Pedal von einem MIDI-Keyboard) spielt, lassen diese sich transponieren und es können weitere Noten in Echtzeit hinzugefügt werden. SyncArp lässt sich zu einer externen MIDI-Clock synchronisieren, besitzt aber intern auch eine eigene Clock.

Auf dem Panel gibt es sechs Regler, mit denen sich in Echtzeit die Funktionen Tempo, Swing, (Gate)-Length, Octave und Direction (Up, Down, Up/Down, Random 2) regeln sowie das aktive Pattern aus 32 Mustern auswählen lassen. Alle Funktionen lassen sich bei Bedarf über MIDI-Controller fernsteuern. Für das Tempo kann auch ein Teilerfaktor sowie Triolen und punktierte Noten für die Auflösung festgelegt werden. Der Oktavbereich lässt sich von -3 bis +4 einstellen.

Das Gerät verfügt über zwei MIDI-Eingänge und einen MIDI-Ausgang (alles DIN-Buchsen). Die Stromversorgung sowie Updates erfolgen über einen USB-Anschluss (Type B), ein passendes Kabel gehört zum Lieferumfang.

Die Kickstarter-Kampagne für SyncArp hat gerade begonnen und läuft noch 29 Tage. Der Preis für das Gerät beträgt 198,- Dollar (derzeit ca. 165,- Euro), die Auslieferung soll voraussichtlich im September 2021 erfolgen.