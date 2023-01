Report: Apple MacBook Pro M2 Max, Mac mini M2 Pro, (01.2023)

Neue Apple Silicon M2 Pro und M2 Max

So ziemlich alle Analysten hatten eigentlich keine neunen Macs oder iPads vor Sommer 2023 prognostiziert. So kommt die Vorstellungen der drei neuen Mac-Modellen entsprechend unerwartet und noch überraschender, wenn auch nicht unerwartet, die neuen M2 Pro und M2 Pro Max SoCs, die in den Geräten zum Einsatz kommen. Wir haben die wichtigsten Daten zusammengefasst.

Apple Silicon M2

Der M2 wurde ja schon im Apple Report zur WWDC 2022 vorgestellt, der Vollständigkeit halber hier aber noch mal die wichtigsten Infos.

Der Apple M2 ist in 5 Nanometer-Techonologie der 2. Generation gefertigt und kommuniziert mit einer Datenbandbreite von 100 GB/s (Gigabyte) mit dem Unified Memory-Arbeitsspeicher. Das waren beim M1 „nur“ max. 68.25GB/s.

Der Unified Memory-Arbeitsspeicher des M2 SoC bietet maximal 24 GB LPDDR5 RAM über ein 128 Bit breites Interface. Der M2 soll 40 % mehr Gesamtrechenleistung als der M1 bieten.

Die 10 Kern Grafikeinheit (GPU) des M2 ist mit einer Rechenleistung von 3,6 Teraflops und einer Texturenfüllrate von 111 Gigatexels angegeben. Das läge in etwa auf dem Niveau einer nVidia GTX 1060 6 GB mit 120 Gigatexeln und einer 120 Watt TDP(1).

(1) „Thermal Design Power“, nach der Definition von z. B. Intel „die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind“.

Gegenüber dem M1 bietet der M2 SoC 35 % mehr Graphikleistung bei ca. 3 Watt höherem Stromverbrauch.

Die Leistungsaufnahme insgesamt wurde aber gegenüber dem M1 bei gleichem Leistungsnivau um 18 % reduziert (mehr relative Leistung pro Watt).

Die Geekbench-Messung für die M2 MacBook Pros ist aktuell mit folgende Werte geführt:

Single-Core: 1900 Punkte

Multi-Core: 8735 Punkte

Das liegt in etwas auf der Höhe des 8-Kern AMD Ryzen 7 3800XT (TDP 105 Watt), der im Multicore-Test 9002 Punkte erreicht, oder des Intel Core i7-6950X (TDP 140 Watt) mit 8957 Punkten.

Ein Mac Studio M1 Max oder MacBook Pro mit M1 Pro, die beide immerhin deutlich über 12.000 Punkte (Multi-Core) erreichen, können dennoch immer noch gut mithalten. Die Single-Core Messung mit 1756 beim M1 Max sind nur unrelevant geringer als beim M2. Aber auch ein einfacher M1 aus dem Mac Mini kommt mit 7442 Punkten (Multi-Core) und 1715 Punkte (Single-Core) auch nicht so schlecht weg.

M2 Pro

Nun gibt es auch den M2 in einer Pro-Version und Apple konnte es anscheinend nicht abwarten, damit ihre Kollektion aufzurüsten und bohrt die Leistungen des M2 nochmal ordentlich auf.

Der M2 Pro ist die nächste Fertigungsgeneration des M2 und bietet bis zu 12 CPU-Kerne und bis zu 19 GPU-Kerne bei maximalen 32 GB Unified Memory, das mit einer Bandbreite von 200 GB/s angesprochen werden kann, also nochmal doppelt so viel als beim ‚Normalo‘ M2. Dazu kommen dann noch mal 16 verbesserte Neural Engine-Kerne, die z. B. für Videokodierung wichtig sind.

Die 19-Kern GPU-Einheit erreicht laut Apple eine Leistung von 6,8 Teraflops und ein Füllrate von 212 Gigatexels/s. Das sind bessere Werte als bei einer nVidia RTX 2060 die mit 6,45 TFLOPS und 201,6 GTexel/s (Techsavvy.de) bei 160 Watt TPD angegeben ist, allerdings unter der Leistung einer nVidia GTX 1070 TI (8,19 TFLOPS, 255,8 GTexel/s, 180 Watt TPD).

M2 Max

Der M2 Max ist ebenso wie sein Vorgänger M1 Max ein wahres Monster geworden, das zwar ebenfalls nur 12 CPU-Kerne hat, dafür aber bis zu 38 GPU-Kerne bietet, die mit einer Speicherbandbreite von 400 GB/s mit bis zu 96 GB Unified Memory-Arbeitsspeicher kommunizieren können. Außerdem verfügt der M2 Max über zwei Videokodierungseinheiten anstatt einer, womit Videorendering doppelt so schnell ist, wie beim M2 und M2 Pro.

Die 38 Grafikeinheiten bieten eine Leistung von 13,6 Teraflops bei einer Füllrate von 424 Gigatexels/s. Das ist vergleichbar mit einer nVidea RTX 2080 TI, die eine Shader-Leistung von 13,45 TFLOPS und eine Füllrate von 420,2 GTexel/s bietet, bei 250 Watt TPD (Techsavvy.de).

Wenn auch durchweg beachtlich bleibt die relative Leistungssteigerung gegenüber M1 Pro und M1 Max dennoch moderat. Laut Apple bietet die neue Generation „nur“ 20 % mehr CPU-Leistung und 30 % mehr Grafikleistung. Eine zwingende „Aufrüstung“ von z. B. einem M1 Max Mac Studio ist also nicht gegeben. Der M2 Max ist derzeit nur für die beiden neuen MacBook Pros verfügbar.

14″ M2 Pro MacBook Pro

Die neuen MacBook Pros gibt es in den Varianten 14″ und 16″ Bildschrimdiagonale mit einem 10-CPU/ 16 GPU M2 Pro in der Startkonfiguration.

Das 14″ M2 Pro hat entsprechend die Maße 31,26 x 22,12 x 1,55 cm bei einem Gewicht von 1,6 kg.

Das Liquid Retina XDR Display mit einer nativen Auflösung von 3024 x 1964 Pixeln bei 254 ppi ist 74 Pixel höher als das übliche 16:10 Seitenverhältnis das bei Laptops „in letzter Zeit“ immer häufiger verbaut wird, anstatt des 16:9 Filmformats. Die 74 Pixel entsprechen der Kamerakerbe am oberen Bildschirmrand. Zieht man diese ab, ergibt sich für die Auflösung exakt ein 16:10 Seitenverhältnis. Die Bildschirmdiagonale beträgt dabei 35,97 cm.

Neben 120 Hz ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten, hat der Bildschirm noch feste Frequenzen von 47,95 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz und 60 Hz.

True Tone Technologie, also die Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Umgebung und HDR, sind natürlich auch dabei.

Der größte Hingucker dürfte hier allerdings die Angabe des Akkus sein, der mit 70 Wattstundent 18 Stunden drahtloses Binge-Watching ermöglicht. Das bringt die FreiberuflerInnen in den Kreativjobs dann gerade mal so durch den Arbeitstag im Coffeshop, ohne nachladen zu müssen.

An Schnittstellen gibt es neben drei Thunderbolt 4/ USB4 /Displayport-Buchsen (USB-C) mit 40 Gb/s auch je einen SDXC-Kartensteckplatz, einen HDMI-Anschluss, einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss und den MagSafe 3 Anschluss. Das Keyboard bietet dazu einen Touch-ID-Sensor zu biometrischen Authentifizierung.

Als drahtlose Schnittstellen kommen Bluetooth 5.3 und WLAN 6E (802.11ax) zur Anwendung.

Auch in den neuen Laptops kommen 6 HiFi-Lautsprecher mit schwingungsausgeglichenen Tieftönern für 3D Audio bzw. Dolby Atmos zum Einsatz sowie auch drei Mikrofone in Studioqualität.

Es können auch zwei weitere Displays mit 6K-Auflösung bei 60 Hz oder ein 8K-Display bei 60 Hz oder ein 4K-Display mit 240 Hz angeschlossen werden.

Die Preise für die 14″ MacBook Pro mit 10-CPU, 16 GPU M2 Pro beginnen bei 2399,- Euro, dazu gibt es 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD.

Ein 12 CPU/19 GPU-M2 Pro-Upgrade kostet 370,- Euro

Das 30 GPU-M2 Max-Upgrade kostet 610,- Euro

für das 38 GPU-M2 Max-Upgrade fallen 840,- Euro an.

Für den M2 Pro gibt es noch ein 32 GB Arbeitsspeicher-Upgrade für 460,- zusätzliche Euro.

Für den M2 Max gibt es noch die Speicherausbaustufen 64 GB und 96 GB Arbeitsspeicher, was max. 1380,- Euro kostet.

Die Ausbaustufen beim SSD-Speicher liegen zwischen 1 TB bis 8 TB. Letztere kostet satte 2760,- Euro mehr, also ca. 12-mal soviel wie das 1 TB-Upgrade für 230,- Euro.

16″ M2 Pro MacBook Pro

16 Zoll MacBook Pro hat die Abmessungen 35,57 x 24,81 x 1,68 cm bei einem Gewicht von 2,15 kg.

Das Liquid Retina XDR Display hat eine native Auflösung von 3456 x 2234 Pixeln bei 254 ppi, was Abzüglich er 74 Pixel hohen Kamerakerbe ebenfalls ein 16:10 Seitenverhältnis mit 41,05 cm Bildschirmdiagonale ergibt.

In dem 16″-Modell ist ein 100 Wattstunden Akku verbaut, der für bis zu 22 Stunden drahlosem Binge-Watching halten soll. Zwei Stunden Schlaf am Tag reichen ja auch.

Die anderen Feature sind ansonsten mit dem 14″-Modell soweit identisch bis auf den Anschlussmöglichkeit von vier externen Displays davon drei 6K-Display bei 60 Hz und ein 4K-Display bei 144 Hz und, zwei 6K-Bildschirme und ein 8K-Display bei 60 Hz, oder ein 4K-Display bei 240 Hz.

Der Einstiegspreis beim 16″-Modell liegt bei 2999,- Euro und beinhaltet einen 12 CPU, 19 GPU-M2 Pro mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD.

Das Upgrade zum 30 GPU-M2 Max kostet 230,- Euro und die 38 GPU-M2 Max-Variante kostet 460,- Euro mehr.

Die Kosten der Ausbaustufen für Arbeitsspeicher und SSD sind identisch mit dem 14″-Modell.

M2 Mac mini

Der Mac mini erfreut sich großer Beliebtheit, sicher nicht nur durch seine kompakte Größe, sondern auch weil es der preiswerteste Mac ist und trotzdem den allergrößten Teil der Ansprüche in Homeoffice/-studio und noch ein paar im professionellen Arbeitsbereich dazu abdeckt.

Farblich ist er dabei dem Mac mini von 2014 zum verwechseln ähnlich. Auch die Maße von 19,70 x 19,70 x 3,58 cm sind gleich geblieben und das Gewicht fällt mit 1,18 kg auch nicht aus dem Rahmen.

An Anschlüssen gibt beim M2 Mac mini, wie auch bei beim M1-Vorgänger nur zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse (USB4, Displayport) mit bis zu 40 Gb/s, zweimal USB 3.0 mit 5 Gb/s, einen Gigabit-Ethernet-Port, sowie 3,5mm Kopfhöreranschluss und einen HDMI-Port an den ein Bildschirm bis 4K-Auflösung bei 60 Hz angeschlossen werden kann. Zwei weiterere Bildschirme mit 5K-/ 6K-Auflösung bei 60 Hz können an den Thunderbolt 4-Ports betrieben werden. Oder 4K-Display bei 240 Hz.

An drahtlosen Schnittstellen gibt es auch hier Bluetooth 5.3 und WLAN 6E.

Der Preis der neuen Mac minis beginnt bei 699,- Euro. Dafür gibt es einen 8 CPU/ 10 GPU-M2 mit 8 GB Arbeitsspeicher und und einer 256 GB SSD.

16 GB Arbeitsspeicher kosten 230,- Euro Aufschlag und 24 GB Arbeitsspeicher 460,- Euro mehr. Die Maximal SSD Größe von 2 TB kostet 920,- Euro und die 10 Gigabit-Ethernet-Option 115,- Euro.

16 GB RAM sollte man sich für Musikproduktion aber schon gönnen. Zwar stimmt es, dass durch die schnelle SSD das Nachladen bzw. Auslagern von Daten in die Swap-Systemdatei auf der SSD kaum noch wahrnehmbar ist, aber alles, was nicht in den Arbeitsspeicher passt, wandert eben auf die SSD und nagt damit an deren Lebenszeit, die mit dem Erreichen des TBW-Wertes (Total Bytes Written) ein vorbestimmtes Ende hat, im Gegensatz zum Arbeitsspeicher. Das giltr natürlich auch für alle anderen Macs mit fest verbauter SSD.

Außerdem: Eine ebenso schnelle NVMe SSD wie die interne lässt sich immer noch an den TB4-Anschluss dran hängen, Arbeitsspeicher nicht.

M2 Pro Mac Mini

Der „große“ Mac mini mit 10 CPU /16 GPU-M2 Pro bietet, im Gegensatz zu M2 mini, vier Thunderbolt4-Anschlüsse.

Es ist zwar richtig, die auch der M2 Pro mini zwar real auch nur auf zwei echte Thunderbolt-Busse zurückgreifen kann, aber trotzdem machten die zwei Buchsen mehr einem das Leben erheblich leichter. Mit zwei TB-Anschlüssen wie beim M1/ M2 Mac mini kommt man um einen vernünftigen Thunderbolt-Hub für locker 250 Euro und TB 4-Kabel für mindestens 40,- Euro kaum noch herum. Da lohnt es sich schon mal, genauer nachzurechnen.

Der M2 Pro mini bietet auch Unterstützung für bis zu drei externe Bildschirme. An den TB3-Ports gehen zwei 6K-Displays und eine 4K-Display am HDMI-Port. Oder eine 6K/60 Hz und ein 8K/60 Hz oder 4K 240 Hz Kombination.

Den 10 CPU /16 GPU-M2 Pro Mac mini mit 16 GB RAM und 512 GB SSD gibt es ab 1549,- Euro.

Das Upgrade auf einen 12 CPU / 19 GPU-M2 Pro kostet 345,- Euro mehr und die maximal 32 GB Ausbaustufe gibt für es 460,- Euro.

Den maximalen SSD-Ausbau auf 8 TB gibt es für 2760,- Euro Aufpreis.

Wenn die Zahl des Geschwindigkeitszuwachses von 14 x gegenüber dem Mac mini mit intel i7 auch nur zur Hälfte stimmt, dann lohnt sich das Upgrade zum M2 Pro wirklich.

HomePod 2. Gen

Passend zum bisherigen 3D-Audio-Upgrade bei den Mx-Macs bietet nun auch der HomePod, Smart Speaker der 2. Generation, Unterstützung für dieses Format, für ein immersives Hörerlebnis und sorgt mit einem schwingungsentkoppelten Subwoofer mit bis zu 20 mm Hub für Stimmung . Ein Bass EQ-Mikrofon und fünf Hochtöner mit Beamforming (gerichtete Klangabstahlung) tun das ihre dazu.



Wenn die Party allerdings zu heiß wird, kann es sein, dass Siri den Arzt ruft, denn der Homepod 2. Gen ist nun auch ein Rauch- oder Kohlenmonoxidmelder.

Wenn sich der Klang allerdings auch so verhält wie beim HomePod der 1. Generation, sollte man sich wohl ehr zwei davon für ein ausgewogenes Hörerlebnis anschaffen. Vom Monobetrieb des Vorgängers waren wir nicht so angetan. Das Verbinden von zwei HomePods der 2. Gen zu einem Stereopaar ist dabei sogar explizit vorgesehen.

Bei sämtlichen Interaktion ist dabei die Privatsphäre durch Verschlüsselung geschützt.

Kompatibel ist der HomePod 2.Gen mit dem iPhone ab dem iPhone SE 2. Gen, dem iPad mini 5. Gen (2021), iPad Air 3. Gen (2019), iPad 5. Gen (2017) und allen iPad Pro, jeweil mit der neusten Version von iOS / iPadOS, sowie Apple TV 4K, oder einem Mac (2012 oder neuer) mit OS X Yosemite oder neuer. Nicht alle Funktionen sind für alle Geräte verfügbar.

Zu haben ist der HomePod 2. Gen für 349,- Euro.

M3 Lebenszeichen

Laut dem taiwanischen Fachblatt DigiTimes soll dieses jahr auch noch ein MacBook Air mit einem Apple Silicon M3 im 3 nm Fertigungverfahren auf den Markt kommen. Der M3 soll dabei frühestens ab Mitte 2023 verfügbar sein.