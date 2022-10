Report: Apple iPad Pro M2 und iPad mit USB-C, Herbst 2022

2x iPad Pro mit M2 und iPad mit USB-C

Still und leise hat Apple am 18. Oktober zwei neue iPads Pros und ein Einsteiger-iPad veröffentlicht. Dabei gibt es besonders beim Einsteiger-iPad einen ordentlichen technologischen Schub und eine weitere Vereinheitlichung bzw. Modernisierung über die Modelle hinweg. Leider gibt es auch höhere Preise.

Apple iPad 10. Gen

Das „Einsteiger“-iPad der 10. Generation erfuhr gegenüber dem Vorgänger dem iPad der 9. Generation einige relevante Aufwertungen. Zuallererst ist das einfache 10,2″ Retina Display (25,91 cm Diagonale) durch ein Liquid Retina Display mit 10,9″ Diagonale ( 27,69 cm) ersetzt worden. Da die Pixeldichte von 264 ppi gleich geblieben ist, erhöht sich damit auch die Auflösung entsprechend auf 2360 x 1640 Pixel.

Dass dabei die Maße nur minimal, von 250,6 x 174,1 x 7,5 mm auf 248,6 x 179,5 x 7,5 mm, voneinander abweichen, ist der Streichung des Home-Buttons beim iPad 10 geschuldet. Dadurch kann nun mehr Fläche für das Display genutzt werden. Der Touch-ID-Sensor ist dabei in den seitlichen Taster gewandert, der mit dem iPad Air 4 eingeführt wurde.

Ebenfalls neu ist der USB-C-Port, womit nun für alle aktuellen iPads der alte Lightning-Port zu Grabe getragen wurde. Über die genaue USB-Variante gibt es zwar keine Informationen von Apple, aber die Unterstützung eines externen 4K Displays bei 30 Hz oder 1080p bei 60 Hz lässt auf USB 5Gbps (ehemals USB 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1×1) schließen. Was aber noch zu bestätigen ist.

Die Kamera wurde ebenfalls von der Längsseite auf die Queerseite verlegt, was für angenehmere Videoanrufe sorgen soll. Sogar Center Stage, also die Personennachverfolgung der Kamera ist vorhanden.

Mit dem Einzug von 5G Mobilfunk, WLAN 6 und Bluetooth 5.2 (iPad 9: BT 4.2, 4G) ist auch hier die Konnektivität auf den neusten Stand gebracht worden und es soll laut Internet über 4 GB RAM verfügen, das ist 1 GB mehr als beim iPad 9.

Der verbaute Apple SoC A14 Bionic aus der iPhone 12-Serie gibt dem iPad 10 gegenüber dem A13 Bionic aus dem iPad 9. Gen auch eine gute Aufwertung. Dennoch bleibt bis dato das iPad mini 6. Gen mit dem A15 Bionic das leistungsfähigste iPad, außerhalb der Pro-Serie.

Das iPad 9. Gen mit A13 liefert laut Geekbench:

Single-Core: 1325 Punkte

Multi-Core: 3304 Punkte

Metal-Score: 7250 Punkte (iPhone 11 Pro Max)

Während das iPad Air 4. Gen mit A14 es auf folgende Werte bringt:



Single-Core: 1583 Punkte

Multi-Core: 4201 Punkte

Metal-Score: 12425 Punkte

Obwohl das iPad Air 4 traditionell über ein besseres Speicherinterface und schnelleres RAM verfügt als ein Einsteiger-iPad, dürfte das iPad 10 doch locker 20 % mehr Leistung gegenüber dem iPad 9 bringen. Durch die doppelte Anzahl an Neural-Engine-Kernen sogar fast doppelt so viel bei Machine-Lerning-Anwendungen.

Die Ausbaustufen des Speicherplatzes von 64 GB und 256 GB ist dagegen geblieben. Jedoch empfand ich 64 GB immer etwas eng. 128 GB empfand ich immer als ideal, da der Sprung auf 256 GB schon wieder 250,- Euro mehr kostet. Mit 64 GB lässt sich dennoch mitunter gut haushalten, wenn man sich mit der Projektauslagerung auf eine externe SSD anfreundet.

Der Apple Pencil der 1. Generation, wird vom iPad 10 genauso unterstützt wie das Apple Magic Keyboard Folio. Das iPad 9 ist nur kompatibel mit dem Smart Keyboard oder generischen Bluetooth-Tastaturen.

Mit dem verbauten Akku sollen 10 Stunden Bingewatching möglich sein, da hat sich gegenüber dem iPad 9 nichts getan.

Mit all diesen Neuerungen ist der Aufpreis von 150,- Euro beim Grundmodell im Vergleich zum Vorgänger dann doch irgendwo gerechtfertigt und schlägt final mit 549,- Euro in vier lustigen Farben zu Buche. Auch wenn die höheren Preise eher der aktuellen Krise und Inflation geschuldet sind.

Vielleicht auch deswegen hat Apple das iPad 9. Gen nicht aus dem Programm genommen und es ist weiterhin für 429,- Euro zu haben und ist auch immer noch leistungsfähig genug, um auch komplexere Audiosession zu fahren.

Das iPad 10 ist kann sofort bestellt werden, ist ab dem 26. Oktober erhältlich und wird mit iPadOS 16 ausgeliefert.

M2 iPad Pro 12.9″ 6. Gen und M2 iPad Pro 11″ 4. Gen

Das herausragende Merkmal ist hier natürlich die Verwendung des Apple Silicon M2-SoC in den beiden iPad Pros 11″ und 12,9″.

Der M2-Chip wurde zuerst mit dem MacBook Air und dem MacBook Pro am 7. Juni dieses Jahres vorgestellt, worüber wir berichteten.

Der M2 in den beiden neuen iPad Pros bietet eine 8-Kern CPU Recheneinheit, eine 10-Kern GPU Grafikeinheit und eine 16-Kern Neural Engine, die besonders für Machine-Learning, wie bei der Foto-/Videobearbeitung zum Tragen kommt.

Der M2 in den iPad Pros scheint also nicht gestutzt zu sein, denn er bietet die gleiche 100 GB/s Speicherbandbreite wie der M2 in den Macs.

Lediglich beim Arbeitsspeicher ist bei den iPad Pros bei 16 GB Schluss, obwohl der M2 in den Macs bis zu 24 GB adressieren kann, wobei erst die beiden iPad Pro-Modelle mit 1 TB Speicherplatz oder mehr 16 GB RAM haben. Die Modelle darunter haben nur 8 GB RAM.

Die Gesamtperformance sollte dann wohl auch auf der Höhe des M2 MacBook Airs liegen, da auch dieses keine aktive Kühlung besitzt, im Gegensatz zum M2 MacBook Pro, was aber laut Geekbench nur in einer absolut vernachlässigbaren Steigerung an Geschwindigkeit resultiert.

Im Vergleich bringt das M1 Macbook Air

Single-Core: 1706 Punkte

Multi-Core: 7422 Punkte

Ein M1 iPad Pro (12.9″ 5.Gen) liegt da sehr dicht beim M1 MacBook Air

Single-Core: 1704 Punkte

Multi-Core: 7207 Punkte

Metal-Score: 21111 Punkte

Ein M2 MacBook Air kommt laut Geekbench auf

Single-Core: 1887 Punkte

Multi-Core: 8725 Punkte

Es kann also davon ausgegangen werden, dass bei den M2 iPad Pros die Leistungssteigerung ähnlich ausfallen wird.

Da nun Apple auch, schätzungsweise bis zum nächsten Herbst bzw. mit MacOS 14 den Intel-Support einstellen wird und die Entwickler, wenn sie weiter Software für Mac verkaufen wollen, eh auf Apple Silicon-Code umsteigen müssen, gibt es kaum noch einen Grund, warum die großen DAWs nicht auch bald auf iOS aufspringen sollten. Professionelle Software für Videobearbeitung wie DaVinci Resolve ist ja schon jetzt für iOS zu haben.

Der „größte“ Unterschied zwischen den beiden neuen iPad Pros dürfte wohl die Verwendung eines Liquid Retina Displays mit einer Diagonale von 27,96 cm bei einer Auflösung von 2388 x 1668 Pixeln bei 264 ppi, im kleinen iPad Pro und eines Liquid Retina XDR Display im großen iPad Pro sein. Letzteres mit einer Diagonale von 32,77 cm bei einer Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi, zusammen mit 2.596 lokalen Dimmzonen, die zu einer deutlichen Erhöhung des Kontrastdarstellung beitragen. Außerdem gibt es den Referenzmodus für die farbgetreue Darstellung/Wiedergabe nur für das 12,9″ M2 iPad Pro.

Neu ist eine Schwebenfunktion für den Apple Pencil 2. Gen. Dieser wird nun schon bei einem Abstand von 12 mm zum Display erkannt. Damit kann z. B. eine Preview-Anzeige möglich sein oder dass ein Widget, eine App kann ausgewählt werden, ohne den Bildschirm berühren zu müssen. Das ist zwar innovativ, aber die Schwebefunktion scheint nur auf die zwei neuen M2 iPad Pros beschränkt zu sein. Daher droht auch ihr ein ähnlich kurzlebiges Dasein, wie dem 3D-Touch, der Touchbar und wohl auch dem Dynamic Island. Gute Ideen, aber leider kein relevanter Verbreitungsgrad.

Es gibt bisher keine Informationen darüber, dass die Schwebefunktion ein Teil von iPadOS 16 sein wird. Der Apple Pencil 2. Gen wird aber von insgesamt elf iPads unterstützt.

Als weiteres Zubehör gibt es das Apple Magic Keyboard für iPad Pro 12.9″ 6. Gen und iPad 11″ 4. Gen mit hintergrundbeleuchteter Tasten, Multi-Touch-Trackpad und durchgeschleiftem USB-C-Port.

Da das Apple Magic Keyboard auch als Hülle für das iPad dient, werden zwei Größen angeboten. Das 11″-Modell kostet 369,- und das 12,9″-Modell gibt es für 429,- Euro

Die beiden M2 iPad Pros benutzen wie ihre Vorgänger ebenfalls Face-ID zur Autorisation.

An den Spezifikationen der Kamera oder des LiDAR-Scanners hat sich gegenüber dem Vorgänger nichts relevantes geändert.

Die Preise in der Grundausstattung von M2 iPad Pro 11″ und 12,9″ sind um ca. 200 Euro im Vergleich zu den Vorgängern gestiegen. Auch der Preisunterschied zwischen den neuen Modellgrößen ist mit 400 Euro um 80 Euro höher ausgefallen als bei den beiden M1-Vorgängern von 2021 (320,- Euro).

Die Preise liegen damit bei der Grundausstattung von 128 GB Speicherplatz bei 1049,- Euro für das 11er und 1449,- Euro für das 12,9er. Respektive bei – auch unter Berücksichtigung des doppelt so großen Arbeitsspeichers – happigen 2429,- Euro und 2829,- Euro für die 2 TB Ausbaustufen.

Da kann man von Glück reden, dass sich an die beiden iPad Pros per Thunderbolt 3/USB4 (USB 40 GBps) externe SSDs anschließen lassen, um Projekte auszulagern. Eine externe 4 TB NVMe-SSD ist gegen die Apple-Preise ein Schnäppchen.

An weiterer Konnektivität gibt Bluetooth 5.2 und sogar WLAN 6E.

Der Lieferumfang beinhaltet ein USB-C Ladekabel und ein 20 Watt USB-C Ladegerät für den Akku, der bis zu 10 Stunden Bingewatching erlaubt.

Die beiden iPad Pros können ab sofort bestellt werden, sind ab dem 26. Oktober erhältlich und werden mit iPadOS 16 ausgeliefert.