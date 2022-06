Apple M2 SoC, Macbook Air M2, 13″ MacBook Pro M2, WWDC 2022

Apple Silicon M2 offiziell

Auf der Apple WWDC (World Wide Developers Conference) 2022, die gerade stattfindet stellte Graig Federighi und KollegInnen eine Reihe von Neuerungen vor, die für Musiker besonders interessant sind.

Apple Silicon M2

Ok, das Herz eines jeden Rechners ist wohl für alle interessant. Nach dem Leak zum Apple M3 SoC (System on a Chip), stellen Apple nun offiziell den M2 vor.

ANZEIGE

Der M2 ist in 5 Nanometertechonologie der 2. Generation gefertigt, beherbergt 20 Milliarden Transistoren und kommuniziert mit einer Datenbandbreite von 100 GB/s (Gigabyte) mit dem Unified Memory-Arbeitsspeicher. Das waren beim M1 „nur“ max. 68.25GB/s Bandbreite. Apple selbst unterbieten den Wert sogar etwas mit einer Angabe von „50% mehr Bandbreite“ als beim M1.

Auch an der Größe des Unified Memory wurde etwas geschraubt und der M2 kann maximal 24 GB LPDDR5 RAM über ein 128 Bit breites Interface ansprechen

Das M2-Rechenherz besteht dabei aus 4 Hochleistungsrechenkernen mit 192 KB Befehls-Cache, 128 KB Daten-Cache und 16 MB gemeinsamen Cache zwischen den Kernen.

Dazu kommen 4 stromsparende hocheffiziente Rechenkerne mit 128 KB Befehls-Cache, 65 KB Daten-Cache und 4 MB gemeinsamen Cache. Damit soll der M2 40% mehr Berechnungen anstellen können als der M1.

Die 10-Kern Grafikeinheit ist mit einer Rechenleistung von 3.6 Teraflops oder 111 Gigatexels angegeben. Das Läge in etwa auf dem Niveau einer nVidia GTX 1060 6GB mit 120 Gigatexels. Eine nVidia RTX 3090, die aktuell ziemlich schnellste und teuerste Grafikkarte im Konsumentensegment (ca. 1500 bis 2000 Euro), kommt zwar auf eine Füllrate von 556 Gigatexels, verbraucht dabei aber auch ca. 430 Watt (450 Watt TDP1) mehr an Strom.

(1) „Thermal Design Power“, nach der Definition von z.B. Intel „die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind“.

Gegenüber dem M1 bietet der M2 SoC 35% mehr Graphikleistung bei ca. 4 Watt höherem Stromverbrauch.

Die Leistungsaufnahme insgesamt wurde aber gegenüber dem M1 bei gleichem Leistungsnivau um 18% reduziert. Wo eine 10-Kern Laptop-CPU von AMD/ Intel ihren TDP-Wert bei ca. 30 Watt erreicht, soll der M2 nur ca. 7 Watt benötigen.

ANZEIGE

Gegenüber einer 12-Kern Desktop-CPU hat der M2 laut Apple bei seinem TDP-Wert von ca. 14 Watt die gleiche Leistung wie die Intel / AMD-Konkurrenz bei ca. 36 Watt.

Da heißt der Apple M2 bleibt auch bei hoher Rechenleistung recht kühl und die Grafikleitung reicht sogar aus um das Spiel Resident Evil Village von Capcom auf macOS umzusetzen, das eine GTX 1060 6GB als Minimum haben will und damit den obigen Vergleich wohl bestätigt.

Mit Metal FX Upscaling in Metal 3 dürfte Apple auch ihre eigene Version zu nVidias DLSS bzw. AMDs FSR Uppscaling-Technologie am Start haben. D.h. 3D-/ Videoeffekte etc. werden auf einer kleineren Grafikauflösung berechnet, als sie auf dem Bildschirm dargestellt werden, ohne optisch erkennbare Qualitätseinbußen, was besonders bei Aulösungen jenseits von 1440p zum tragen kommt. Auch die Fast Resource Loading-Schnittstelle von Metal 3, augenscheinlich die Apples Version von Microsofts DirectStorage, oder Speichertechnologie in der Sony Playstation 5 dürfte einiges für Gaming und 3D-Anwedungen ins Rollen bringen.

Für den Videoschnitt stehen eine Media-Engine für 8K-Auflösungen in H.264, HEVC-Codec fürs En- und Decodieren zur Verfügung, sowie eine zusätzliche Media-Engine für ProRes-Videos.

MacBook Air M2

Damit ist das MacBook Air mit M2 ein kleines Multimediamonster mit passiver Kühlung. Leider wurde das bisherige Keil-Design vom einem klotzigen iPad-Design abgelöst, was schon etwas an Charm verliert. Selbst das neue MacBook Pro ist noch abgerundeter.

Dafür reicht der Akku nun 3 Stunden länger als bei M1 MacBook Air, also 18 Stunden Binge-Watching mit einem 52,6 Wattstunden Akku. Das True Tone Display des MacBook Air M1 (13.3″ 1680 x 1050 bei 227 ppi) wurde durch ein größeres True Tone Liquid Retina (13.6″, 2560 x 1664 bei 224 ppi) ersetzt, was auch dringend notwendig war. Es soll auch 25% heller sein.

An Anschlüssen gibt es eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse mit intelligenter Impedanzanpassung und zwei Thunderberbolt 3/ USB4-Ports mit 40 Gb/s und Displayport-Untersütztung bzw. 10 Gb/s bei USB 3.1 Gen 2-Geräten. Dabei wird erfreulicherweise keiner der Ports fürs Aufladen verschwendet, denn dafür gibt es den separaten MagSafe 3-Anschluss.

An Wireless-Konnektivität gibt es WLAN 6 und Bluetooth 5.0.

Durch das 4-Lautsprechersystem unterstützt das M2 MacBook Air auch Spatial Audio und Dolby Atmos, inklusive dynamischem Kopf-Tracking bei der Verwendung von Apple AirPods.

Dabei wiegt das M2 MacBook Air nur 1,24 Kg bei 30,41 x 21,5 x 1,13 cm Abmessungen.

In der Grundaustattung für 1.849 Euro gibt es 8GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD. Über Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten lässt sich Apple diesmal nicht aus, daher wird es wohl be den ca. 7,4 Gb/s (Lesen) aus den M1-MabBooks geblieben sein.

Der Aufreis für insg. 24 GB Arbeitsspeicher kosten 460,- Euro und der maximale SSD-Ausbau auf 2 TB kostet 690,- Euro. Das sind ganz schön heftige Aufpreise zu den 1.199 USD, die in den USA für das M2-Grundmodell aufgerufen werden, selbst wenn dort die Preise prinzipiell vor Mehrwertssteueraufschlag (ca. 0% bis 10 %) angegeben werden.

Ein 67 Wattnetzteil ist im Preis inbegriffen, das M2 MacBook Air kann aber auch über die USB-C-Ports aufgeladen werden.

13″ MacBook Pro M2

Der M2 hilft auch dem neuen 13″ MacBook Pro auf die Sprünge. So soll es bei der Videobearbeitung 40% mal schneller sein als seine M1-Kollegen und eine 20 Stunden Lebenszyklus mit einem 58,2 Wattstunden Akku ist auch nicht zu verachten. Der 3,5 mm Kopfhöreranschluss mit intelligenter Unterstützung für Kopfhörer mit hoher Impedanz ist auch hier zu finden.

Die zwei Thunderbolt 3/ USB4-Ports mit 40 Gb/s und Displayport-Unterstütztung bzw. 10 Gb/s bei USB 3.1 Gen 2-Geräten, sind mit dem MacBook Air M2 identisch, genau wie der MagSafe 3-Ladeanschluss, WLAN 6 und Bluetooth 5.0.

Allerdings ist das M2 13″ MacBook Pro aktiv gekühlt, was ihm bei harter Arbeit einen definitiven Vorsprung vor dem Air M2 verschaffen dürfte, bei einem nur geringfügig höheren Gewicht von 1,4 Kg. Bei einer Größe von 30,41 x 21, 24 x 1,56 cm hat es effektiv den gleichen Platzbedarf wie ein Air M2. Nur das True Tone Retina-Display ist mit 13,3″ und einer Auflösung von 2560 x 1600 etwas hinter dem Air-Display hinten dran.

Für den Grundpreis von 1599,- Euro gibt es beim M2 13″Macbook Pro 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB SSD. 24 GB Arbeitsspeicher kosten 460,- Euro mehr und der maximale SSD-Ausbau von 2 TB kostet 920,- Euro mehr.

In gleichen Ausbaustufen (8GB RAM, 512 GB SSD) ist das M2 13″ MacBook Pro mit 1.829,- Euro um 20,- Euro billiger als das M2 Air.

macOS 13 Ventura

Apple gaben auch einen Ausblick auf die kommenden Betriebsysteme. Für Musiker spezielle war nicht all zu viel dabei, aber ein paar Dinge die könnten dennoch hilfreich sein.

Die schlechte Nachricht zuerst. Apple betreibt seinen Übergang zur reinen Apple Silicon-Architektur sehr aggressiv. So dürfte Ventura das letzte macOS sein das Intel-Macs unterstützt. Bei Ventura ist die Liste schon sehr kurz und betrifft alle Macs vor 2017, die dann schließlich bei MacOS 14 wohl nicht mehr auf der Party dabei sein werden.

Folgende Intel-Modelle werdenvon macOS 13 noch unterstützt:

iMac 2017 oder neuer



Mac Pro 2019 oder neuer



iMac Pro 2017 oder neuer



Mac mini 2018 oder neuer



MacBook Air 2018 oder neuer



MacBook 2017 oder neuer

MacBook Pro 2017 oder neuer



An interessante Funktionen gab es allerdings nicht all zu viel. Stage Manager hilft bei vielen offenen Fenstern den Überblick zu behalten und Fenster in Arbeitsgruppen zusammenzufassen. Allerdings scheint das Feature auf iPadOS 16 besser aufgehoben zu sein, vor allem wenn ein zweiter Bildschirm an ein M1-iPad angeschlossen ist.

PassKey soll das Ende aller Passwort-Phishing und Diebstahlsversuche einleiten. Kern des ganzen ist der Wechseln zur biometrischen Autorisation durch Touch-ID und Face-ID die nur in der Security-Enclave des Mac, iPads oder iPhones gespeichert werden. Rein theoretisch sollte also ein Verlust oder Versagen des Gerätes kein Problem darstellen, da biometrische Daten ja unveränderlich und eindeutig sind – zumindest nicht in den zwei Wochen oder so bis man ein Ersatzgerät hat. Theoretisch.



Das interessanteste dürfte aber wohl noch Continuity Camera sein. Damit lässt sich ein iPhone als Webcam für einen Mac (mit Frontkamera) verwenden, was völlig Wireless geschieht. Das hört sich zuerst recht unsinnig an, erlaubt aber augenscheinlich die automatische Kombination von zwei Video-Streams, wobei das Weitwinkelobjektiv des iPhones für eine Art Overhead-Kamera benutzt wird. Damit ließen sich z.B. Tutorien leichter inszenieren, zumal auch Center Stage-Fähigkeit der iPhone-Kamera unterstützt wird.



Als Betriebsystemfunktion wird Continuity Camera nicht nur inFacetime, sondern auch anderen Video-Chat-Systemen wie Twitch, Microsoft Teams etc. zu Verfügung stehen.

iPadOS 16

Hier gibt es einiges Interessantes, auch wenn es nicht speziell für Musiker gemacht wurde. Die Neuerung heißt Desktop-Class-Apps und betrifft sowohl die Funktionalität der Apps als auch das Dateisystem von iPadOS. In der Dateien-App können nun Dateiendungen geändert, Ordnergrößen angezeigt und in der Listenansicht aufgeklappt werden. Weiterhin können Dateien in Spalten sortiert werden und es gibt erweiterte Optionen für die Dateiverwaltung und noch einiges mehr.

Für Apps an sich bedeutet es, dass sich alle App-Fenster skalieren lassen und per Stage-Manager wie auf macOS organisieren, was den Home-Taster und das App-Switching per Sondergesten etc. nahezu überflüssig macht. Skalierbare Fenster sind für iOS-Musiker von den AUv3-Plugins her nichts Neues, aber bald können alle Apps von diesem überaus praktischen Feature profitieren.

Der Dateiverwaltungsdialog in de Apps selbst bietet nun direkt Optionen wie Umbenennen, Bewegen, Duplizieren oder Drucken.

Auch die Menüleisten in Apps lassen sich nun flexibel anpassen, wie man es von Desktop-Apps gewohnt ist. Ist es die macOS-sierung von iOS oder die iOS-sierung von macOS? Es gibt noch Unterschiede, aber sie werden kleiner und erfreulicherweise gehen sie in Richtung macOS.

Zwar werden einige Funktionen von wohl nur für M1 iPads zur Verfügung stehen, die Liste der iPadOS 16-kompatiblen iPads ist aber länger:

iPad Pro 12.9 2015 (1. Gen) oder neuer

(1. Gen) oder neuer iPad 2017 (5. Gen) oder neuer

(5. Gen) oder neuer iPad mini 2019 (5. Gen) oder neuer

(5. Gen) oder neuer iPad Air 2019 (3. Gen) oder neuer

iOS 16

Hier gab es eigentlich nur personalisierte Profile für Spatial Audio als Feature das hier interessant wäre.

Es werden alle Geräte ab dem iPhone 8 (2017) unterstützt.