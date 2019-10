Tonstudio-PC mit knappem Budget

Die beiden vorangegangenen Artikel zum Thema „Der beste Audio-PC“ sowie die regen Leserkommentare haben gezeigt, dass ein Audio-PC deutlich günstiger als für 1000,- Euro zu haben ist. Wer häufiger Sample-Librarys einsetzt und dazu gerne mit rechenintensiven Plugins (in größerer Zahl) zu Werke geht, sollte seinem Audio-PC einen etwas stärkeren „Antrieb“ spendieren.

Selbstverständlich sind PC-Komponenten mehr oder weniger starken Preisschwankungen unterworfen und bereits in dem Moment, in dem der geneigte Leser sich diese Zeile zu Gemüte führt, dürfte die eine oder andere Komponente mit leicht korrigiertem Preis im Regal des heimischen PC-Händlers zu finden sein.

Als Einstieg in unsere kleine Serie der Audio-PCs empfehlen wir unseren ersten Artikel dazu, diesen findet ihr hier. Wie man herauslesen kann, wollen wir die Serie in Zukunft weiter ausbauen und die Budget-Grenzen für einen passenden Audio-PC weiter nach oben schrauben.

Auch für alle Mac-Nutzer haben wir kürzlich eine große Übersicht an aktuellen Apple Produkten für Musiker und Produzenten zusammengestellt.

Des Computers Kern im Audio-PC unter 1000,- Euro

Wie bereits mehrfach ausgeführt, lege ich gern den Fokus auf die Rechenknechte, die die Fertigungsanlagen im Hause Intel passiert haben. Über die Gründe hatten wir uns mehrfach ausgetauscht. Die Objektivierung dieser Ansicht ist nicht ganz trivial: Zum einen fallen Benchmark-Tests nicht immer ganz eindeutig aus, zum anderen gibt es (vergleichsweise) wenig Benchmark-Tests, die sich auf den Audio/VST-Aspekt beziehen.

Die Tests, die gemacht werden, deuten darauf hin, dass der Unterschied nicht extrem ist. Andererseits ist man – wenn man Thunderbolt nutzen möchte – so gut wie auf Intel beschränkt. Allerdings sind auch AMD-Boards mit Thunderbolt verfügbar, dieser Unterschied wird – in absehbarer Zeit – verschwinden.

Übrigens: Services, die ProAudio-PCs bauen, bieten meist nur oder überwiegend Intel-basierte Rechner an. Zugegeben: Das ist kein richtiges Argument. Trotzdem schlage ich hier ganz konkret den Intel Core i7-8700 (für schlanke 344,- Euro) vor, alternativ den AMD Ryzen 7 3700X (für 338,- Euro).

Während der AMD mit acht Kernen werkelt, sind beim Intel nur sechs Prozessorkerne zu finden. Intel liefert die Premium-Versionen des i7 für den vier- bis fünffachen Preis des hier vorgestellten Prozessors aus. Der i9 startet bei gut 200,- Euro mehr. Da der Zuwachs an Performance nicht dem Vier- bzw. Fünffachen entspricht, sondern deutlich weniger, scheint mir der hier gewählte i7-8700 ein guter Kompromiss zu sein. Wer jedoch zwingend die hohe Performance braucht, sollte zu den größeren Brüdern des i7 oder gar zum i9 greifen. Für die reine Audioanwendung wird das wohl nicht zwingend notwendig sein. Als der Prozessormarkt noch überschaubarer war, galt oft als Faustregel den zweit- oder drittbesten Prozessor im neuen Rechner zu verbauen. Der war noch immer recht performant, aber deutlich bezahlbarer.



Wer sich um Übertaktung Gedanken macht, sollte zur K-Variante des i7-8700 greifen. Der Anschaffungspreis liegt 50,- Euro höher und der Basistakt ist ebenso etwas höher (3,7 GHz gegenüber 3,2 GHz). Die K-Version unseres i7 ist wohl auf 5 GHz (und darüber?) taktbar, entsprechende Kühlung vorausgesetzt. Als Kühlung schlage ich für beide Prozessoren den Cooler Master Hyper H412 für knapp 25,- Euro vor.

Wer den Rechner allerdings Tag für Tag zum Arbeiten braucht, wird auf Übertaktungs-Experimente wohl eher verzichten wollen.

Mainboard im Audio-PC für unter 1000,- Euro

Das Mainboard (oder auch Motherboard) ist in meinen Augen die wichtigste Komponente. Die CPU ist schnell getauscht, der Arbeitsspeicher auch, beim Mainboard ist die Sache schon deutlich aufwändiger.

Gerade weil ich mit allzu günstiger Hardware bereits extreme Probleme hatte, bin ich (wieder) bei Asus gelandet. Für die Intel-Variante schlage ich das ASUS PRIME Z270-P (für knapp 70,- Euro) und für die AMD-Version das ASUS TUF B450-PLUS GAMING (für knapp 105,- Euro) vor.

Das Asus Prime Z270-P bietet – wie der Name vermuten lässt – den Chipsatz Intel Z270, vier RAM-Bänke (die bis zu 64 GB aufnehmen können), aktuelle USB3.2-Anschlüsse sowie die üblichen Add-ons (Lan, USB2, 2 PCIe x16 …). Das Mainboard bietet somit eine gewissen Zukunftssicherheit, obschon der hier genutzte Sockel (Sockel 1151) nur i3, i5 und i7 (sowie der G3XXX und G4XXX Generation) einen Platz bietet. Der i9 muss also komplett draußen bleiben. Das Mainboard ist demnach zukunftssicher mit einem kleinen „Aber“ zu versehen. Platz für DSP-Karten oder andere Erweiterungen ist bei beiden Mainboards ausführlich gegeben.

Neu gemischte Grafikkarten im Audio-PC unter 1000,- Euro?

Wir hatten das Thema bereits in den anderen Artikeln und in den Kommentaren zu Hauf (danke an die Community): Für einen Audio-PC braucht es kaum eine Grafikkarte.

Eine Ausnahme wäre es, wenn man mit großen Monitor-Setups arbeiten möchte/muss. Für diese Zwecke sind Grafikkarten für Workstations eine gute und preiswerte Angelegenheit, sofern man kein Gaming auf dem Rechner betreiben möchte. Als einfache Grafikkarte schlage ich die MSI GeForce GT 710 1GD3H LP vor (für knapp 34,- Euro) vor. Immerhin: Drei Monitore parallel sind hier locker möglich.

Wer nur einen Bildschirm betreiben will, braucht diese Karte nicht. Wer Display-Port-Anschlüsse für alle unterstützen Monitore wünscht, wird sich auf dem Markt der Workstation-Grafikkarten umsehen und ab ca. 100 -150,- Euro fündig.

Funfact: Meine Matrox Workstation-Grafikkarte fiel einem Cubase-Update zum Opfer, da nicht die benötigte DirectX-Version supportet wurde.

RAM/Arbeitsspeicher im besten Audio-PC unter 1000,- Euro

Hier schlage ich wieder G.Skill DIMM 16 GB DDR4-2666 Kit für knapp 62,- Euro vor. Ja, das Kit ist billiger geworden. Wer schnelleren Speicher wünscht oder mehr RAM, wird bei den einschlägigen Händlern fündig.

Seit dem extremen Preisverfall von Arbeitsspeicher Ende der 1990er/Anfang der 2000er ist RAM eigentlich kein Thema mehr, da dieser zu günstigen Preisen in guter Qualität verfügbar ist. Mit 16 GB sollten die meisten Anwendungen gut funktionieren (ja, getestet), auch Sample-Librarys. Mehr Spaß macht es natürlich mit 32 GB, gerade in Verbindung mit einer SSD.

Da mich defekte RAM-Bausteine schon in den Wahnsinn getrieben haben, könnte ein Testlauf mit Memtest86+ sinnvoll sein. Allerdings müsste der Rechner schon einen halben Tag laufen, um Fehler zuverlässig ausschließen zu können. In der Praxis hatte ich jedoch schon nach wenigen Minuten eine Fehlermeldung, wenn ein RAM-Riegel wirklich einen Defekt aufwies.

Festplatten für den besten Audio-PC

Für knapp 105,- Euro ist die SanDisk SDSSDA-1T00-G26 zu ergattern. 1 TB ist zwar nicht mehr der große Speicherplatz, aber damit kann man schon ganz ordentlich arbeiten, solange nicht platzhungrige Sample-Librarys in großer Zahl Anwendung finden sollen.

Wer eine große Sample-Library-Sammlungen sein Eigen nennt, wird wohl eh mehr als eine Festplatte im System verbauen. Ob SSD oder HDD, dazu haben wir hier in unserem Artikel zum besten Audio-PC für 500,- Euro schon zur Genüge besprochen.

Ein Gehäuse für den Audio-PC

Ein Audio-PC der im Regieraum steht, darf möglichst keinen Ton von sich geben. Klar könnte man mit einer Wasserkühlung arbeiten oder einen Wanddurchbruch machen und Monitorkabel sowie USB für Maus, Tastatur etc. durch dieses Loch führen.

Attraktiver ist da allerdings der Ansatz, KVM-Extender zu nutzen. Mit Hilfe dieser kleinen Kisten kann man Monitor, Maus, Tastatur etc. auf ein handelsübliches Ethernetkabel umsetzen. Ein LAN-Kabel braucht kein so großes Loch in der Wand und es sind – je nach Hersteller – mehrere hundert Meter Kabellänge möglich. So kann der Rechner beispielsweise im kühlen Keller stehen, während das Studio mehrere Stockwerke höher anzutreffen ist. Leider sind diese Kisten nicht sehr billig und es braucht (meist) eine eigene Ethernet-Verbindung, das Hausnetzwerk kann nicht genutzt werden.

Es sind immer zwei korrespondierende Geräte notwendig (eines, das das Signal auf die Ethernet-Verbindung bringt und eines, welches das Signal wieder zurückübersetzt). Zwar gibt es im Handel schon KVM-Extender-Pärchen für unter 100,- Euro, diese sind aber nicht zu empfehlen. Geräte, die zuverlässig genug funktionieren, dass man gerne damit arbeitet, kosten mindestens 150,- Euro (pro Extender-Pärchen), eher deutlich mehr, gerade wenn mehr als ein Bildschirm übertragen werden soll und das mit entsprechenden Auflösungen.

Wir gehen also erst einmal davon aus, dass das Gehäuse im Regie/Studio-Raum stehen soll. Die Produkte von be quiet! haben sich durchaus bewährt, so dass ich das be quiet! PURE BASE 600 Tower-Gehäuse (in der Window-Version für knapp 80,- Euro zu bekommen) mit einem be quiet! Pure Power 11 600W CM Netzteil (für knapp 85,- Euro) vorschlage.

Natürlich kann man auch ein Billig-Gehäuse vom Wühltisch beim Discounter an der Ecke nehmen, aber das wird nicht auf geringe Lärmemissionen optimiert sein. Auch sind solche Gehäuse oft nicht sehr stabil und der Aufbau des PCs macht wenig Freude (ja, ich bin ein gebranntes Kind).

Das Betriebssystem für den Audio-PC

Ich halt zwar Linux für diesen Zweck noch immer nicht für massentauglich, Fakt ist aber, dass Reaper und Bitwig Studio für Linux erhältlich sind und stabil laufen. Einige Plugins sind nicht ganz einfach zu integrieren, da der Kopierschutz nur (gut) mit Windows läuft, auch die Treiber für die Audio-Hardware sind meist nicht in der Qualität vorhanden wie für macOS und Windows. Möglich wäre natürlich trotzdem, hier mit Linux zu arbeiten.

Ich schlage trotzdem wieder Windows vor. Microsoft Windows 10 in der Home-Version (natürlich 64 Bit) liegt für knapp 105,- Euro im Regal des PC-Händlers eures Vertrauens, online oft noch deutlich billiger.

Da wir bei der 1000 Euro-Klasse angekommen sind, empfehle ich eher die Pro-Version von Windows. Die Pro-Version erlaubt einige Einstellungen, die die Home-Version nicht bietet, auch nicht (immer) mit einem Registry-Hack. Den genauen Unterschied hat Microsoft hier zusammengestellt.