Apple Logic Pro für iPad, Digital Audio Workstation App

Logic für das iPad

Jetzt also doch! Lange Zeit wurde darüber spekuliert, jetzt gibt es die Digital Audio Workstation Apple Logic Pro auch in einer mobilen Version für das iPad. Auch Final Cut Pro wird es für das iPad geben.

Apple Logic Pro für iPad

Apple hat seine hauseigene DAW natürlich an die Touch-Bedienung eines Tablets angepasst, so dass ihr innerhalb der DAW alle Funktionen, wie beispielsweise Automationen oder auch den Browser mit typischen Touchscreen-Bewegungen steuern könnt. Es gibt einen Quick Sampler, Step Sequencer, den Drum Designer, Live Loops und sogar ein neues Beat Maker Plug-in. Apple verspricht ganz einfach, dass man die komplette Musikproduktion damit aufs Tablet verlagern kann.

Auch inhaltlich gibt es diverse Anpassungen, so dass ihr in Apple Logic Pro für iPad auf Tablet abgestimmte und optimierte Versionen von Alchemy, dem Retro Synth und dem Sampler vorfindet. Auch etliche alt bekannte Plug-ins haben den Weg in die iPad-Version von Logic gefunden.

User könnten innerhalb von Logic Pro für iPad AU V3-Instrumente und Effekte laden, dazu ist die App kompatibel zu Ableton Link.

Besonders interessant ist die Möglichkeit Projekte aus der macOS-Desktop-Version in der iPad-App zu öffnen und dort weiter zu bearbeiten – und auch wieder zurück, so dass eine nahtlose Übergabe zwischen iPad- und Desktop-Version erfolgen kann.

Ab dem 23.05.2023 wird Apple Logic Pro für iPad erhältlich sein. Wahlweise im Monats-Abo zum Preis von 4,99 Euro oder für 49,- Euro jährlich. Testen kann man die App einen Monat kostenfrei.

Als Systemvoraussetzungen gibt Apple alle Tablets mit einem A12 Chip an, d.h. ab dem iPad 2023, dem Mini 2019, dem iPad Air 2019 und dem iPad Pro 2018 soll die App funktionieren. Hinsichtlich iPadOS wird 16.4 als Mindestvoraussetzung aufgeführt.