Neues Apple iPad mini und iPad Air Frühjahr 2019

Neue Apple iPad mini und iPad Air Modelle

Apple hat nun seine iPad Updates 2019 vorgestellt.

Einmal ein neues iPad Air (3. Generation) und ein iPad mini (5. Generation). Beide kommen in den Farben Silber, Space Grau und Gold in jeweils einer 64 GB und einer 265 GB Variante und sowohl in WiFi und WiFi+Celluar-Ausführung. Ebenso gleich ist bei beiden der A12 Bionic Chip, der langsamer istals der A12X aus den Pro-Modellen, aber immer noch eine Rechnenleistung, die einem nicht mitten im Kreativ-High den Saft zudreht und noch eine ganze Ecke mehr leistet als der A10-Chip des aktuellen 9,7″ iPads.

Außerdem unterstützen beide den Apple Pencil der 1. Generation, zu erkennen an der runden Hülsenform und dem Silberring am oberen Ende. Der Apple Pencil der 2. Generation (seitlich abgeflacht, ohne Lightning-Ladeanschluss) wird nicht unterstützt und leider unterstützen die 2018 iPad Pros auch nicht den alten Pencil.

Man möchte vielleicht zögern aufgrund des heftigen Aufpreises für den Apple Pencil, aber wer einmal damit gearbeitet hat, wird nie mehr zu einem simplen Induktivbolzen zurück wollen. Da liegen Welten dazwischen. Von daher ein extrem willkommenes Update!

Neu ist auch der Touch-ID-Homebutton und die Unterstützung für Apple Pay.

Die beiden iPads bieten Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) mit bis zu 866 Mbit/s im WLAN-Netz und Bluetooth 5.0 Anbindung. Die Celuarmodelle unterstützen bis LTE-Advanced Funknetze.

iPad Air 2019

Das iPad Air hat ein ein größeres Display bekommen. Statt 9,7″ sind es nun 10,5″. Die Auflösung des Displays ist proprotional zur Größe gewachsen und beträgt nun 2224 x 1668 Pixel bei einer Auflösung von 264 ppi. Neu ist hingegen sind P3 Wide Color- und die True Tone-Darstellung.

Insgesamt wächst die Größe von 9.4 x 6.6 Inches auf 9,8 x 6,8 Inches, ist als ca. 1 cm länger und 0,5 cm breiter, hat hat aber in der Dicke ca. 1,3 mm abgenommen. Das 2019er Modell ist mit 456 g nun 3 g schwerer.

Worüber sich viele Anwender sicher freuen werden, ist der Kopfhöreranschluss, der einem beim Musikmachen in Live-Situationen doch sehr entgegekommen kann, ohne sich mit dem ganzen Adaptergedöngle abgeben zu müssen.

Das bleibt einem nämlich nicht erspart, denn das neu Apppe iPad Air kommt auch weiterhin mit dem bekannten Lightninganschluss.

Die Kameras erfuhren auch ein marginales Update mit HDR-Filter und 1080p-HD Videoauflösung und 120fps Zeitlupenkamera. Aber die Kameras in den iPads waren seit jeher nur funktional im Vergleich zu den iPhones. Große Verbesserungen darf man auch hier nicht erwarten.

Der interne 30.2 Wattstunden Akku soll dabei bis zu 9 Stunden Betrieb reichen. Das hält sich in etwa die Waage mit dem Vorgängermodell von 2013.

iPad mini 2019

Seit 2015 hat das iPad mini kein Update mehr erhalten. Nun ist es wieder so weit. Die äußern Daten mit 7,9″ Display, bei einer Größe von 203 x 134 x 6,1 mm sind dabei gleich geblieben. Die Display-Auflösung ist mit 2048 x 1536 Pixel bei 326 ppi zwar gleich geblieben, kann aber nun True-Tone und P3 Wide Color-Display.

Genauso wie der Lightning-Anschluss und der Kopfhörerausgang. Neu sind aber auch hier der TouchID-Homebutton und die Dualmikrofone.

Das Gewicht ist mit 300 g ca. 5 g schwerer. Der eingebaute Akku mit 19.1 Wattstunden soll für 10 Betriebstunden reichen und liegt in der Gesamtperformance auch in etwa auf Höhe des Vorgängers.

Zum Musikmachen ist das iPad mini aber weniger geeignet. Nicht von der Rechenleistung, sondern vom Bedienkomfort her. Das ist dann schon sehr klein und man sollte sich das wenn möglich vorher mal ansehen, ob man damit klar kommt. Denn die Benutzeroberflächen der Apps sind 1:1 identisch mit größeren iPad und nicht wie beim iPhone für kleinere Displays optimiert.