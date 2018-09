Top News: Apple Logic Pro X 10.4.2, Digital Audio Workstation

Feines Update für Logic X

So eben hat Apple ein Update für seine DAW Logic bekannt gegeben, Apple Logic Pro X 10.4.2 ist ab sofort im App Store erhältlich. Hier in aller Kürze schon einmal die wichtigsten Fakten dazu. Mehr dazu folgt in Kürze, am Test sind wir bereits dran. Bis zur Veröffentlichung dieses Tests empfehlen wir euch einen Blick in die letzten Tests zu Apple Logic Pro X zu werfen:

Neue Features in Apple Logic Pro X 10.4.2

• Die Soundmediathek kann auf ein externes Speichermedium verschoben werden.

• Intelligentes Tempo kann Tempodaten in Mehrspuraufnahmen analysieren, um das Projekttempo festzulegen.

• Importierte Mehrspurstämme können dem Projekttempo folgen oder es festlegen.

• Intelligentes Tempo analysiert jetzt das Tempo der aufgenommenen Midi-Performances ohne Metronom.

• Alchemy bietet Drag&Drop-Hot Zones, mit denen beim Importieren von Audiomaterial Optionen für neue Synthese und Sampling ausgewählt werden können.

• Alchemy ermöglicht das numerische Bearbeiten von Parameterwerten.

• Durch das Ziehen eines Automationspunktes über einen anderen, wird er jetzt vertikal ausgerichtet.

• Ein neuer Mixer-Modus ermöglicht Channel-Strip-Fader und Pan-Steuerungen zum Einstellen von Send-Pegel und Pan.

• Automatische Bindebögen können für im Notationseditor ausgewählte Noten angewendet werden.

• Füge Spur- oder Projektnotizen ein Foto hinzu, um dir wichtige Details der Session oder der Studiohardwareeinstellungen besser merken zu können.

• Dieses Update enthält außerdem mehrere Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.