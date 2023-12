Vintage-Effektgerät: Lexicon 300 Hallgerät (1989)

Lexicon 300 Hallgerät

Der Name Lexicon steht für einige der meist eingesetzten Hallalgorithmen in den 80ern und war Pionier in der Gerätegattung digitale Hallgeräte und in seiner Hochzeit auch Marktführer. Gegründet 1972 in Waltham, Massachusets, brachte Lexicon die Delta-T Delays auf den Markt.

Den Grundstein zum Label „godfathers of reverb“ legte Lexicon mit dem 1979 auf den Markt gebrachten Modell 224, ein 4 HE großes schwarzes 19 Zoll Rack ohne Bedienelemente mit einer weißen Fernbedienung mit Fadern und Tastern. Führender Kopf hinter dem 224 und dem Konzept der Fernbedienung war David Griesinger, ein Nuklearphysiker, Musiker und Recording-Engineer. Trotz aus heutiger Sicht magerer Auflösung von nur 12 Bit und 20 kHz Sampling-Frequenz eroberte das 224 viele Racks in professionellen Recordingstudios. Eine besondere Spezialität des 224 waren seine lang ausklingenden Hallfahnen, als einem der ersten stilbildend eingesetzt von Vangelis auf dem Soundtrack von Blade Runner.

Nächster Meilenstein und wahrscheinlich der Höhepunkt der Firmengeschichte von Lexicon war das Lexicon 480 Hallgerät, erschienen 1988. Mit einer Auflösung von 18 Bit und einer Samplig-Rate von 44,1/48kHz und einer für damalige Verhältnisse großartigen Dynamic-Range von 98 % war es technisch ein Quantensprung. Die deutlich größere Rechenleistung im Vergleich zum 224 ermöglichte neue und aufwändigere Algorithmen. Auch die Fernbedienung wurde weiterentwickelt, unter anderem mit einem Dot-Matrix-Display, das Text besser darstellen konnte. Es gibt zahllose Bilder von großen Recording-Konsolen mit darauf liegendem „Taschenrechner“. Ein Lexicon 480 war der Gold-Standard der digitalen Hallgeräte und ist auf unzähligen Produktionen der 80er zu hören, ein prominentes Beispiel für exzessiven Einsatz ist das Album Purple Rain von Prince.

Das ein Jahr später erschienene Lexicon 300 kann man als kleineren Bruder des 480L bezeichnen. Mit einer Auflösung von 18 Bit bei einer Sampling-Frequenz von 32-48 kHz und einem Frequenzgang von 10 Hz bis 21,5 kHz ist es auf dem Papier dem 480L ebenbürtig, lediglich der Dynamikumfang ist mit 90 dB geringer.

Das Lexicon 300 ist in zwei Varianten erhältlich gewesen, mit Bedienmöglichkeit über die Frontplatte und ohne Bedienelementen auf der Frontplatte als Modell 300L, nur bedienbar über die LARC-Fernbedienung. Man kann das Lexicon 300 mit einem Tausch der Eproms und Anpassung des Betriebssystems mit einer LARC bedienen, dann ist die Bedienung über die Frontplatte aber deaktiviert.

Ein weiteres Feature des Lexicon 300 sind die umfangreichen Automationsmöglichkeiten. Über eine Liste lassen sich 50 Programmwechsel programmieren, dabei kann das Lexicon 300 über SMPTE-Code zum laufenden Bild synchronisiert werden. Weiterhin sind die Parameter des Lexicon 300 über MIDI fernsteuerbar und somit auch in der DAW automatisierbar. Die Meinungen im Web über dieses Feature sind kontrovers – zusammengefasst hat die MIDI-Implementation des 300 nicht den besten Ruf. Da ich eine Version mit LARC-Bedienung besitze, habe ich mein 300L nicht über MIDI eingebunden und fahre Parameter live über die Fader der Fernbedienung, wenn notwendig. Die Sends zum Lexicon automatisiere ich dabei in der DAW, für meine Zwecke reicht das.

Lexicon 300 – Hardware

Die Hardware des Lexicon 300 ist hochwertig verarbeitet und sitzt in einem schweren Metall-Rack mit drei Höheneinheiten. Alle Ein- und Ausgänge findet man auf der Rückseite des Gerätes. Digitale Ins und Outs sind in den Formaten AES/EBU als XLR-Buchsen und S/PDIF optisch und als Cinch-Buchsen vorhanden, ergänzt um einen Timecode-In. Analoges Audio-In und Out ist professionell im XLR-Format verbaut. Über den Comm-Port wird die LARC angeschlossen, ein MIDI-Trio für die erwähnte Automation ist ebenfalls vorhanden. Zuletzt klein und unscheinbar ein Poti zur Regelung des Input-Levels.

Die Frontplatte unterscheidet sich nach Modell. Das Lexicon 300L hat auf der Frontplatte einen Netzschalter – sonst niichts. Das 300er ist mit einer Anzeige der gewählten Sampling-Frequenz bestückt, einem 9segmentigen Level-Meter mit Umschalter, einem Display, umrahmt mit 8 Buttons, einem Data-Wheel und Page-up/down-Buttons sowie einem Zahlenblock und diversen Mode- und Mute-Buttons.

Lexicon 300 – Setups , Modes und Routingmöglichketen

Insgesamt sind in den ROM-Chips des Lexicon 300 11 Algorithmen abgespeichert, die in den Modi Single, Dual Mono und Cascade geroutet werden können. Die Algorithmen Random Hall, Random Ambience, Rich Plate, Stereo Adjust und Stereo Pitch Shift benötigen beide im Gerät verbaute Prozessoren und sind daher nur im Single-Mode verfügbar. Die übrigen 6 Algorithmen – Split Chamber, Dual Delay, Pons, Mono Pitch Shift, Compressor und Small Stereo Adj. – benötigen nur je eine Recheneinheit und können parallel oder kaskadiert betrieben werden.

Im Single-Setup können analoge und digitale Eingänge gleichzeitig genutzt werden, ihr Signal wird dabei summiert.

Im Split-Setup gibt es zwei Möglichkeiten, das Signal zu routen. Fixed Format – das analoge oder digitale Signal wird dabei gesplittet, kann aber über Balance auf beide Effektprozessoren verteilt werden. Mixed Format – analoger und digitaler Eingang werden getrennt auf je einen Prozessor geroutet, der Output ist jeweils Mono.

Im Cascade-Modus werden ebenfalls zwei getrennte Programme in Prozessor A und B geladen, das analoge oder digitale Eingangssignal wird dabei in Effekt A und von diesem in Effekt B geroutet, das Signal kann nach Berechnung des Effekts B abgegriffen und über eine Feedback-Schleife wieder in Effekt A geroutet werden. Wird der analoge Eingang als Input gewählt, kann der digitale Eingang an zwei Patch-Punkten vor Effekt A oder B eingeschleift werden.

Im Modulation-Edit-Mode können MIDI-Controller-Daten und MIDI-Events Setup- und Effekt Parametern zugewiesen werden. Bis zu 4 Parameter lassen sich so fernsteuern und in der DAW automatisieren, auch der Soft-Knob des Lexicon 300 lässt sich zur Parametersteuerung verwenden. Besitzer des 300L mit der LARC Fernbedienung haben hier natürlich den Vorteil der Parametersteuerung über die Fader der Fernbedienung.

Lexicon L300 – die wichtigsten Algorithmen im Detail

Stilbildend und auf unzähligen Produktionen sind sie zu hören – die Algorithmen des Lexicon 300.

Random Hall

DER Lexicon Hall. Der Size-Parameter steuert die Raumgröße, Spread und Shape formen den Raum. Bei minimalem Spread baut sich der Hall schnell auf und klingt auch schnell aus, ab ca. 15 % Spread wird der Attack langsamer und der Hall klingt je nach gewählter RTIME aus. Mit steigendem Spread wird eine zweite Hallfahne hörbar, vergleichbar mit einer diffusen Reflektion des Hallsignals von einer Rückwand.

Die namensgebenden Zufallsechos werden mit Spin und Wander animiert, von den 4 Pre-Delays können 2 in Feedback-Schleifen geroutet werden.

Random Ambience

Im Gegensatz zum Random Hall, der vom Frequenzgang gedämpfter abgestimmt ist und die Klarheit des Direktsignals nicht beeinträchtigt, ist der Random Ambience Algorithmus so abgestimmt, dass er mit dem Originalsignal eine Einheit bildet und eine Position im Raum definiert, er verleiht Wärme, Weite und Tiefe, ohne das Originalsignal zu färben.

Wie beim Random Hall wird auch hier mit im Raum verteilten Zufallsechos gearbeitet, die die Klangfarbe des Halls stetig moduliert und damit weniger metallisch und natürlicher klingen lässt.

Rich Plate

Der Rich Plate Algorithmus klingt dichter und „glatter“ als die Hall-Algorithmen. Bis zu einer Raumgröße von 16 m ist der Sound dicht und knackig – ideal zur Verwendung auf Drums und Percussion. Mit größeren Räumen und längeren Nachhallzeiten veredelt Rich Plate auch Stimmen und Blechbläser.

Auch hier wird mit Zufallsechos und Feedback gearbeitet – und zwar heftig. Ganze 28 Parameter, verteilt auf 5 Edit-Pages, kann man einstellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein wesentlicher Bauteil des Klangverhaltens der Nachhallfahnen des Lexicon 300 sind modulierte (Zufalls-) Delays mit Feedback-Möglichkeit.

Das erklärt auch, warum Impulsantworten und damit arbeitende Reverb-Plug-ins die Lebendigkeit des Lexicon 300 nicht abbilden können und damit wären wir bei …

Lexicon 300 – Alternativen in the Box

Vorweg – wer GENAU diesen Sound will, kommt um die Anschaffung der Hardware nicht herum, aber die Plug-ins werden immer besser und nähern sich dem Vorbild immer mehr an.

Native Instruments hat mit RC48 und RC24 zwei von Softtube umgesetzte Plug-ins am Start. Für meinen Geschmack klingen diese ein wenig zu statisch und etwas kälter, fangen den Charakter aber gut ein, auch Relab hat mit dem LX480 eine ähnlich gut klingende, aber klanglich ebenfalls nicht perfekte Emulation am Start. Für mich überraschenderweise ist UAD Audio mit seinen deutlich teureren 480 und 224 Emulationen nicht näher dran, wird doch laut Marketing von UAD auf Basis des originalen Sourcecodes gearbeitet. Bei den Emulationen von Softtube, Relab und UAD wird auch die Bedienung mit der LARC-Fernbedienung nachgeahmt. Das ist authentisch, aber nur mit Einsatz eines MIDI-Controllers ergonomisch. Einen völlig anderen Bedienansatz gibt es bei Fabfilter, die mit dem Pro-R2 Plug-in einen sehr gut klingenden Hall anbieten, der dem Lexicon Sound näher kommt als die Konkurrenz. Das User-Interface ist modern, arbeitet mit graphischer Darstellung und anfassbaren Kurvenpunkten und visualisiert, was unter der Haube passiert. Ich persönlich finde diesen Ansatz für ein Plug-in in der DAW wesentlich sinnvoller, als ein 45 Jahre altes Hardware-User-Interface mit all seinen historisch bedingten Einschränkungen und Nachteilen nachzubauen. Zuletzt hat auch Arturia mit dem REV LX-24 eine sehr gut klingende Lexicon Reverb-Emulation auf den Markt gebracht.

Zuletzt ein Aufruf zu experimentieren. Ich persönlich schicke auch gerne Quellen parallel in mehrere Hall-Plug-ins, so bin ich mit einer Mischung aus der Tegeler Raum-Zeit-Maschine und dem Softube RC 48 dem Lexicon Random Hall sehr nahe gekommen, so wie ich gerne bei Hardware das Lexicon 300 mit dem Quantum XL kombiniere, wenn es um Sounddesign geht.

Lexicon 300 – ein Resumee

Wer den originalen Lexicon Sound der 80er-Jahre sucht, für den ist der Lexicon 300(L) eine gute Alternative zu den nur sehr hochpreisig und schwer zu bekommenden Legenden Lexicon 224 und Lexicon 480. Das umfangreichste Lexicon Rundum-Paket ist dabei sicher ein Lexicon 480 mit der Classic-Card, die die 224er Algorithmen und Programme auf den 480er portiert.

Den Lexicon 300 kann man als Budget-Version oder kleinen Bruder dieser Traumkombination bezeichnen. Er enthält einige der besten und wichtigsten, aber nicht alle Algorithmen.

Der Gebrauchtpreis eines Lexicon 300 liegt je nach Zustand bei etwa 2000 – 2500 Euro und ist damit mindestens 50 % und mehr unter dem Preis eines 480 ohne Classic Card, die wieder extra kostet, schwer zu bekommen ist und nicht auf jeder Betriebssystemversion des 480er läuft.

Eine Alternative zum Lexicon 300 aus dem Hause Lexicon selbst, freilich nicht mit 80er Sound bzw. Wandlern, ist die letzte High-End-Hardware von Lexicon, das PCM-96. Er klingt sehr gut, hat mehr und auch modernere Algorithmen, lässt sich am Gerät bequem editieren und kann mit der für heutige Produktionen aktuellen Samplerate von 96 kHz digital in die DAW eingebunden werden. Das PCM 96 ist gebraucht in ähnlichen Preisregionen angesiedelt wie das 300er.

Letztlich muss einem klar sein, dass eine 40 plus mehr Jahre alte digitale Hardware auch das Risiko eines Totalausfalls mit sich bringt, wenn ein Custom-Chip abraucht. Mein Lexicon 300L, vor mittlerweile über 15 Jahren gebraucht erworben, läuft seit dem ersten Tag völlig problemfrei ohne irgend eine Auffälligkeit und er ist viel gelaufen. Von daher kann ich der Hardware nur das Prädikat „rock solid“ aussprechen. Er wird bleiben, solange er läuft. Hoffentlich noch viele Jahre.