Zeitmaschine: Lexicon Alex, Digitaler Effektprozessor (1993)

Einst der Preisbrecher unter den Lexicon-Hallgeräten

Das Lexicon Alex kam 1993 zu einem absoluten Kampfpreis auf den Markt. Ich erwarb es Ende 1994 für 825,- Euro. Damals war es für mich die ideale Ergänzung zu meinem recht übersichtlichen Park an Effektgeräten. Der bestand aus einem Roland RE-201 Space Echo, einem Yamaha SPX-90 und einem Alesis Midiverb II, ergänzt durch einige Effekt-Pedale. Auf meinem Apple PowerBook war zwar Cubase installiert, aber noch ohne Effekt-Software, wie sie heute für jede DAW selbstverständlich ist. Mal eben einen Hall/Echo- oder Modulationseffekt in Studioqualität auf die einzelnen Spuren eines Mix zu legen – das war nicht möglich. Jedes weitere Outboard-Gerät schenkte mir deshalb zusätzliche Flexibilität. Und auf der Frontseite stand Lexicon – das war für mich ein Qualitätsversprechen.

Zur klanglichen Einstimmung hier die Presets Chamber, String Hall und Inverse.

Zu den Beispielen noch zwei Anmerkungen: Das klassische Thema für die Streicher habe ich dem letzten Satz von Beethovens Klaviersonate Nr. 1 f-Moll op. 2 Nr. 1 entnommen. Allerdings musste ich das Tempo für die „Streichquartett-Bearbeitung“ deutlich reduzieren – von Prestissimo auf Adagio. Der Synth-Bass im Inverse-Beispiel wurde mit dem Guitar Room-Preset bearbeitet.

Die englischsprachige Fachpresse hat das kleine Lexicon bei seiner Markteinführung sehr warmherzig aufgenommen: „Lexicons Alex zielt vielleicht in erster Linie auf den Markt für kleine kommerzielle/private Studios ab, aber ich denke, sie werden es stapelweise auch an professionelle Nutzer verkaufen. Ich kann schon nicht mehr zählen, wie oft ich bei einer Mixing-Session alles für ’nur ein Lexicon mehr‘ gegeben hätte.“ (Recording Musician, Mai 1993)

Lexicon Alex – ein Paradebeispiel für Skaleneffekte

Lexicon beobachtete damals, wie der Markt für Effektprozessoren mit immer preiswerteren Geräten geflutet wurde. Die Wettbewerber saßen nicht nur in Fernost: Auch ein US-Hersteller wie Alesis mischte in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mit Produkten wie Microverb, Midiverb und Quadraverb den Effektgeräte-Markt ordentlich auf. Da war es naheliegend das eigene Know-how auch für Budgetgeräte zu nutzen, zumal der Lexicon-Klang bei Musikern einen ausgezeichneten Ruf hatte. Schauen wir uns das Lexicon Alex an, dieses Leichtgewicht mit der geringen Einbautiefe von gerade mal 10 Zentimeter, drängt sich mir unwillkürlich der Vergleich mit dem Alesis Midiverb II auf. Das setzt sich bis in die schwarz-blaue Farbgebung fort.

Das Lexicon Alex ist ein später Abkömmling einer illustren Ahnenreihe. Und es gehört schon ein bisschen Fantasie dazu, dieses unscheinbare Effektgerät mit den legendären Klassikern 224, 224X und XL, dem 480 L, oder auch PCM 70/80/81 in Verbindung zu bringen.

Das Brighton Studio kommt zu einer realistischen Einschätzung: „Das Alex ist ein Paradebeispiel für die Skaleneffekte, die Lexicon erreicht hat – ein kostengünstiges Lexicon-Effektgerät in einem kompakten 1U-Gehäuse“.

In den beiden nächsten Klangbeispielen veredelt die „Recital Hall“ einen Rhodes-Sound und ein Drumsound wird durch „Gated Reverb“ gejagt. Dieser sehr plakative Schlagzeug-Effekt war auch Anfang der 90er Jahre noch sehr beliebt.

Lexicons langer Weg in den Massenmarkt

Die Firma Lexicon hatte bereits mit dem PCM 70 versucht, die begehrten Algorithmen zu einem erschwinglicheren Preis unter die Leute zu bringen. Wobei das mit der Erschwinglichkeit angesichts eines Verkaufspreises von 7.000,- DM doch sehr relativ war. Einen echten Schritt in Richtung benutzerfreundlicher Preise unternahm Lexicon im Jahr 1988 mit Einführung des LXP-1 und LXP-5. Timm Brockmann hat die beiden Effektgeräte hier vorgestellt, die klanglich ihre Meriten haben, deren Bedienungsmöglichkeiten freilich stark eingeschränkt sind. Solange man die Effektgeräte nicht über die separat erhältliche Remote Control-Einheit MRC ansteuert. LXP-1 und LXP-5 sind mit nur halben 19‘‘-Rackmaß superkompakt. Das Alex ist dagegen ein echter 19-Zöller mit Rackohren.

Der Alex-Chip werkelt auch im LXP-15

Ein engeres Verwandtschaftsverhältnis besteht daher auch eher zum Lexicon LXP-15 aus dem Jahr 1991, das ebenfalls ein 19‘‘-Gerät ist. Das Lexicon LXP-15 ist zwar in jeder Hinsicht üppiger ausgestattet als das Alex, aber in beiden Geräten schlägt zumindest das gleiche Herz – nicht zum Nachteil des Alex, wie in einer Besprechung des Alex im The Music Technology Magazine vom September 1993 zu lesen ist: „Dies ist eindeutig einer der Prozessoren, der Sie allein mit seinen programmierten Halleffekten beeindrucken kann. Aber ich denke, das ist auch zu erwarten. Schließlich verwendet Alex denselben zentralen Verarbeitungschip, den Lexicon auch im LXP-15 einsetzt.“

Das Lexicon Alex arbeitet mit einem Burrbrown PCM54 Digital-Analog-Wandler, der mit 16 Bit auflöst. Die Samplingrate beträgt 31.25kHz. Das schränkt das obere Frequenzspektrum zwar etwas ein, merkt der Kritiker von „Recording Musician“ an, was musikalisch aber nicht störend auffalle: „Während neue Designs jetzt ausnahmslos eine Bandbreite von 20 kHz haben, liegt das Alex wie das legendäre PCM70 bei 15 kHz (Effektweg-Signal) bei -3 dB. Dennoch mangelt es ihm nicht an Brillanz oder Klarheit; Spezifikationen können, genau wie Statistiken, isoliert betrachtet irreführend sein.“

Keine falsche Bescheidenheit

Und auch das keine 20 Seiten starke Lexicon-Handbüchlein übt sich nicht gerade in Bescheidenheit: „Lexicon stellt Ihnen ein Hallsystem von Weltklasse zur Verfügung. dazu Effekte, die jede Audio Performance verbessern. Sechzehn Effekt-Presets liefern Ihnen ein weites Spektrum ausgezeichneter Klänge, die unmittelbar zur Verfügung stehen. Drei beeinflussbare Parameter erlauben Ihnen Veränderungen der Presets – von subtil bis dramatisch, die auf 16 Speicherplätzen abgelegt werden können.“

Da reibt sich der Lexicon-Liebhaber erstmal verwundert die Augen. Der hier von mir bereits vorgestellte Klassiker Lexicon PCM 70 bietet allein für die Feinjustierung der Hallprogramme zwei Dutzend Parameter an. Es erregt nachgerade unser Mitleid, wenn die Handbuchautoren rechnerisch auf „4096 mögliche Effekt-Variationen“ beim Alex verweisen, wo doch der Nutzer des PCM 70 die Parameterflut nur mit Makros bewältigen kann.

Ob diese überbordende Menge an Einstellmöglichkeiten das Ergebnis tatsächlich immer verbessert? Die beiden folgenden Klangbeispiele wurden beide mit dem populären „Tiled Room“-Preset aufgenommen. Einmal kommt es vom Lexicon Alex und einmal vom PCM 70.

Ich finde, das Lexicon Alex schlägt sich hier mehr als beachtlich. Wie überhaupt sämtliche Kombinationen von Drums mit den einschlägigen Programmen (speziell Gate, Inverse, Percussion Plate) sehr brauchbare Ergebnisse liefern.

Lexicon Alex – Das übersichtliche Frontpanel

Die Frontplatte kommt mit 5 Knöpfen und drei Tasten aus. Der „Input“-Knopf regelt die Lautstärke des eingehenden Signals. Eine LED zeigt an, ob Übersteuerung droht, wobei ein kurzes rotes Flackern meist noch unproblematisch ist. Daneben stellen wir mir dem „Mix“-Regler ein, in welchem Verhältnis bearbeitetes und unbearbeitetes Signal zu den Ausgängen geschickt wird. „Output“ regelt natürlich die Ausgangslautstärke. Ein kleines Display in der Mitte zeigt Zahlenwerte von 1-16 an. Sie entsprechen den insgesamt zur Auswahl stehenden 16 Presets plus 16 Nutzerspeicherplätze, die bei Lexicon Register genannt werden. Angewählt werden die Programme mit dem Knopf ganz rechts. Die Effektnamen sind auf dem Frontpanel aufgedruckt, beginnend unten mit Programm 1 „Large Hall“ bis Programm 16 „Delays“.

Viele Presets signalisieren bereits mit ihrem Namen eine bevorzugte Anwendung: Wie etwa „Brass Plate“ oder „Guitar Room“. Und meistens führt das auch zum Erfolg. Der Bass beim Beispiel „Brass Plate“ wurde übrigens auch durch den „Guitar Room“ geschickt. Die Drums wiederum standen im Badezimmer ;) Also im „Tiled Room“.

Aber natürlich lohnt sich das Experimentieren. Schon der Rezensent von Recording Musician stellte fest: „‚Guitar Room‘ klingt großartig für ein Bläsersample; ‚String Hall‘ bevorzuge ich für Gesang, und für Streicher würde ich eher ‚Recital Hall‘ verwenden.“

Die Presets können nicht überschrieben werden, individuell angepasste Effektklänge müssen auf einem der Registerplätze gespeichert werden. Ein kleiner Drucktaster schaltet zwischen den beiden Modi um. Mit einem weiteren Taster links neben dem Display können veränderte Presets gespeichert werden.

Ein bisschen schrauben

Rechts vom Display befindet sich ein dritter Taster, der für die Parameter-Anwahl zuständig ist. Die drei sind auch neben dem Display aufgedruckt: Decay, Delay und FX Level. Beim Durchsteppen zeigt ein kleiner Punkt im Display an, welchen Parameter wir gerade angewählt haben. Gleichzeitig wird vorübergehend der im Preset abgespeicherte Wert angegeben – wiederum als Ziffer zwischen 1 und 16. Welche Halllänge oder welches Predelay sich hinter dieser Ziffer nun genau verbirgt, müssen wir im Handbuch nachschlagen. Mit dem Value-Knopf können wir nun die Parameter verändern. Von einer Feinjustierung möchte ich bei 16 Stufen wirklich nicht sprechen. Ein Punkt hinter der Zahl zeigt an, dass ein Effektprogramm bearbeitet worden ist.

Die Rückseite des Lexicon Alex

Auch die Rückseite ist an Schlichtheit nicht zu überbieten. Zwei Eingänge, zwei Ausgänge – selbstredend für unsymmetrische Klinkenkabel ausgelegt. Der jeweils linke Kanal ermöglicht den Monobetrieb des Effektgeräts. Ein Fußschalter kann angeschlossen werden, um die eigenen Programme durchzusteppen. Der von Lexicon damals angebotene „Dual function“ Fußschalter bot auch die Möglichkeit, das Alex auf Bypass zu stellen. Ein Eingang für ein etwas klobiges externes 9 Volt-Netzteil vervollständigt das Bild.

Was denn – kein MIDI?

Und doch scheint etwas zu fehlen, das der Käufer eines Effektprozessors im Jahr 1993 eigentlich stillschweigend voraussetzte. Ja genau: Keine Spur von MIDI. Brüstete sich Lexicon beim PCM 70 noch mit Dynamic MIDI, das die Steuerung einzelner Effektparameter über jeden erdenklichen MIDI-Controller von der Anschlagstärke über das Modulationsrad bis zu den Pedalen ermöglichte, wird das MIDI-Trio beim Alex einfach mal eingespart. Eigentlich hätte ich erwartet, dass das für die damaligen Kritiker ein absolutes No Go darstellte.

Aber weit gefehlt. Im The Music Technology Magazine lesen wir im September 1993: „Nun, Sequenzer-Fanatiker werden vielleicht enttäuscht sein, dass das Alex keine MIDI-Implementierung hat (ich persönlich könnte nicht glücklicher über das Fehlen der gefürchteten DIN-Buchsen sein), zudem hätte das Hinzufügen von MIDI den Preis in die Höhe getrieben.“ Auch der Kritiker von Recording Musician stellt im Mai 1993 lediglich lakonisch fest: „Kein dynamisches MIDI, nicht einmal eine MIDI-Programmanwahl – nichts, was über das hinausgeht, was für die grundlegende Aufgabe, einen Lexicon-Hall zu einem erschwinglichen Preis anzubieten, notwendig ist.“

Viele Parameter aber leider kaum Zugriff

Es ist nicht so, dass das Lexicon an sich unterparameterisiert wäre. Das Handbuch betont, dass jedes Preset sich aus bis zu 32 verschiedenen Parametern zusammensetzt. Allein – der Nutzer hat darauf praktisch keinen Zugriff.

Beim Versuch, die kaum vorhandenen Eingriffsmöglichkeiten des Alex zu relativieren, bemühten einige Rezensenten ihre ironische Ader: „Dieses Produkt ist wirklich das Gegenmittel zu Geräten, die darauf bestehen, dass Sie in Ihrem Raumsimulationsprogramm angeben müssen, welche Farbe der Teppich und die Vorhänge haben sollen; hier müssen Sie nur den Effekt einstellen, Decay und Pre-Delay für den Kontext optimieren und fertig.“ Recording Musician

Bescheidene Tweaking-Möglichkeiten

Der Alex-Besitzer kann bei gerade mal drei Parametern selbst Hand anlegen. FX LVL definiert bei allen Effekttypen die Stärke des Effekts, der zum Signal hinzugefügt wird. Das Mix-Verhältnis von trockenem und nassen Signal wiederum kann nicht abgespeichert werden. Dafür haben wir den Mix-Regler auf der Frontseite.

Die beiden anderen Parameter – „Decay“ und „Delay – übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Und zwar in Abhängigkeit vom gewählten Effekt. In den Hallprogrammen (Hall, Room und Plate) legt „Decay“ die Abklingzeit des Nachhalls für eine vorbestimmte Raumgröße fest. „Delay“ bestimmt die Verzögerung zwischen Schallereignis bis zum Einsetzen des Halls. Bei den „Inverse“ und „Gate“-Programmen verändert Delay nicht nur die Raumgröße sondern auch den Klang-Charakter. Delay ist wiederum für das Predelay zuständig.

Bei den Programmen Chorus, Echo und Delays kontrolliert Decay das Feedback. Beim Flanging die Resonanz.

Delay legt bei Chorus und Echo jeweils die Verzögerung fest, beim Flanging die Effektstärke. Beim Programm „Delays“ schließlich setzt der Delay-Parameter die Verzögerungszeit für das erste von vier gleichen Echo-Taps.

Lexicon Alex – Feinjustierung unmöglich

Dass die lediglich 16 Abstufungen, die überhaupt nur möglich sind, keine sehr subtilen Anpassungen zulassen, versteht sich dabei von selbst. Bei der „Large Hall“ stehen Nachhall-Zeiten von 0,6 Sekunden bis maximal 8,9 Sekunden zur Verfügung. Erfolgen die Abstufungen anfangs noch im Abstand von Zehntelsekunden, geht es ab Stufe 5 (1 Sekunde) dann hurtig voran. Bietet Stufe 11 noch 2,4 Sekunden sind es bei 14 schon 4,9 Sekunden, 15 entspricht 6,1 Sekunden und dann gibt es noch mal einen ordentlichen Sprung bis zum Maximalwert von 8,9 Sekunden bei Preset 16. Damit kombiniert werden können Predelay-Zeiten zwischen 0 und 245 Millisekunden.

Was beim Hall noch angehen mag, schränkt die Möglichkeiten bei den Echo- und Delay-Programmen doch sehr stark ein. Beim Echo Delay reichen die Werte von 24 ms bis maximal 1,5 Sekunden. Die 16 wählbaren Zwischenstufen lassen praktisch keine Synchronisation etwa mit dem vorgegebenen Tempo eines Sequenzers zu. Es sei denn, man würde das Pferd von hinten aufzäumen und sich nach den Vorgaben des Effektgerätes richten. Aber wer will das schon?

Wobei die Effekte für sich genommen, gar nicht schlecht klingen:

Im zweiten Beispiel habe ich die Drums, das Piano und auch den Bass mit „Delay“ versehen. Den Bass allerdings nur mit einem kurzen Single-Delay.

Lexicon Alex – Das sagen die Nutzer

Ich habe auf equipboard keine bekannten Nutzer des Lexicon Alex ausfindig machen können. Die Prominenz hält sich dann doch eher an die Klassiker. In den einschlägigen Musikerforen habe ich aber doch einige Stimme zum Alex gefunden.

So schreibt der User „farview“ 2011 im tape op message board: „Das Alex ist ein gutes kleines Gerät. Der einzige Nachteil bei der Verwendung der kleineren Lexicon ist, dass man nicht so viel Kontrolle über die Parameter hat. Die Qualität des Reverbs konnte immer mit der meines PCM80 mithalten, er war nur nicht annähernd so gut einstellbar.“

Weniger begeistert zeigt sich Jester700 2002 auf jemsite.com : „Das sind nicht nur keine High-End-Geräte, die sind nicht einmal aktuell. Du bist mit einem moderneren MPX-Gerät viel besser bedient. Das Alex hat außerdem kein Midi.“

Auf der gleichen Seite bricht Kyle Odom eine Lanze für das kleine Lexicon-Gerät: „Eigentlich mag ich die Reverbs des Alex sehr. Es ist zwar nicht so flexibel wie die neueren Geräte, da es keine Multieffekte bietet und nicht MIDI-steuerbar ist. Das macht es aber durch die Klangqualität der Reverbs wieder wett. Es hat einige der besten Reverbs, die ich je gehört habe. Besonders gut gefällt mir der ‚Guitar Room‘-Hall. Ich habe einen MPX-100 und einen (TC Electronic) G-Major und ich bevorzuge immer noch die Reverbs vom Alex für Aufnahmen.“

Ein anderer Nutzer – LGMT – positioniert sich auf jemsite.com eindeutig gegen das Alex: „Ich besitze ein Alex und benutze es nicht mehr. Reverb und Delay sind gut, aber ich denke, es bietet nicht viel mehr als einige andere Effektgeräte, die heute erhältlich sind. Jetzt habe ich ein PCM 80. Sparen Sie Ihr Geld und lassen Sie die Finger vom Alex. Kaufen Sie ein anderes gebrauchtes Rackgerät.“

Wunderbar für Kopfhörer-Mixe

Wesentlich freundlicher fällt das Urteil von User „earworm“ 2005 im Thread von homerecording.com aus: „Ich habe das Alex, und ich mag es, ein super einfaches Gerät, sehr leicht zu bedienen, und die Reverbs sind auch brauchbar… Es ist großartig für Kopfhörer-Mixe, und ja, ich habe es schon in eine Gitarrenkette eingebaut, mit guten Ergebnissen, es ist keine Killer-Maschine, aber es ist nett, so viel besser als ein paar andere Boxen, die ich benutzt habe…“

Auf Sequenzer.de wünscht sich der User „verstaerker“ noch im Jahr 2019 die Alex-Effekte im handlicheren Format: „Ich schätze den Sound des Alex sehr.. etwas speziell aber manchmal passt es eben perfekt. Besonders Preset 12 (Percussion Plate) mag ich. Gibt’s so was auch als Bodentreter oder ein ähnlich kleines Gerät? “

The gold plate patch is worth the price of admission

Jim Williams von Audio Upgrades setzt das Alex neben anderen Lexicon-Geräten und einem Bricasti M7 ein. Seine Meinung zum Alex: „Ich liebe meins…Das Goldplatten-Patch ist den Anschaffungspreis wert.“ (Tape Op Message Board) Für 150 US-$ bietet Jim Williams übrigens eine Frischzellenkur für den Alex an: „Ich ersetze digitale Wandlerteile, Sample- und Hold-OpAmps, Timing-Caps, den Demultiplexer durch w 74HS-Typen, den Komparator durch NOS LF211. Das senkt das Rauschen und glättet die Hallfahne sehr schön. Das ist eine schwierige Arbeit, die Geschick und Erfahrung bei der Fehlersuche erfordert.“ (Tape Op Message Board)

Und weil Jim Williams so begeistert von ihr ist – hier kommt die „Gold Plate“:

Lexicon Reflex als Alternative?

Wenn wir Alternativen zum Alex suchen bietet sich das wenig später erschienene Lexicon Reflex an. Das Reflex besitzt 8 Algorithmen (beim Alex sind es nur sieben), 128 Nutzerspeicherplätze (statt 16) , 10 veränderbare Parameter (statt drei) und – dynamisches MIDI. Die Entscheidung klingt zunächst mal nach einem No-Brainer. Was aber etwas verwundert: Die Preise etwa auf eBay Kleinanzeigen unterscheiden sich für beide Geräte derzeit kaum. Sie fangen bei etwa 70 Euro an und gehen bis 100,- Euro. Anscheinend besitzt das Alex, trotz wesentlich geringerer Möglichkeiten, doch noch einen gewissen Kultstatus. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass das Alex unterm Strich etwas wärmer klingt, denn das Reflex wurde mehr in Richtung HiFi-Sound getrimmt: „Im Inneren verwendet der Reflex einen der neuen Lexi II-Chips, die für den PCM80 entwickelt wurden und die neuesten Hall-Algorithmen bieten. Die Verbesserungen sind vor allem bei der Definition der frühen Reflexionen der Hallprogramme bemerkbar, zusammen mit einem viel natürlicheren Hochtonanteil (im Vergleich zu einem LXP15).“ (Sound on Sound, März 1995)

Und das ist genau die altbekannte Diskussion, die auch zwischen PCM 70-Fans und PCM 80-Liebhabern geführt wird. Diese beiden Geräte wären für erschwinglichen Lexicon-Sound ohne Kompromisse sicher meine erste Wahl. Sie müssen hier aber nicht in die Betrachtung miteinbezogen werden, weil sie ungefähr 10x so viel kosten wie ein Alex oder Reflex.

Ob dieser preisliche Unterschied gerechtfertigt ist? Hier noch einmal ein Vergleich zwischen Alex und PCM-70 mit einem Plattenhall-Programm und einer großen Halle:

Ich finde die „Large Hall“ des Alex macht bei Ambience-betonten Sachen einen wirklich guten Job. Vor allem, wenn wir auf Maximal-Einstellungen verzichten und auch ein angemessenes Mix-Verhältnis von trockenem Signal und Effektsignal finden. Sonst endet es schnell in Klangbrei. Aus diesem Grund würde ich mich bei der Kirchenorgel wohl immer für das PCM 70 entscheiden. Der Hall ist insgesamt dichter und auch sauberer – vor allem auch im Abklingen der Hallfahnen. Bei den Plates ist es wieder mehr Geschmackssache, wobei auch das Mallets-Beispiel die Vorzüge des PCM 70-Halls ganz gut ins Licht rückt.

Lexicon MPX-200 und MX-200

Lexicon hat übrigens auch später erschwingliche Effektgeräte gebaut, wie die MPX und die MX-Reihe. Tests zum Lexicon MPX-200 und dem Lexicon MX-200 liegen auf Amazona.de von Thorsten Walter vor. Das Lexicon MX 200 wurde 2018 noch zu einem Ladenpreis von 166,– Euro angeboten. Attraktiv ist sicher, dass hier zwei identische FX-Prozessoren werkeln, so dass zwei Effekte gleichzeitig abgerufen werden können. „Jeder der beiden Prozessoren verfügt über eine große Zahl an hochwertigen Algorithmen, die jeweils mit genau drei Parametern den Bedürfnissen angepasst werden können.“ Da lässt das Alex grüßen :)

Auch hier ist vermutlich die erste Reaktion: Warum noch einen Gedanken auf das Alex verschwenden, wenn diese neueren Geräte doch offensichtlich so viel mehr auf dem Kasten haben? Ich persönlich denke, dass bei der Entscheidung für ein MX-200 eher der Gedanke im Vordergrund steht, ein Hardware-Gerät einzusetzen. Und weniger der Lexicon-Sound. Die Grenzen zu einem gleichwertigen Gerät etwa von TC Electronic verschwimmen hier langsam. Das Alex – trotz all seiner Limitierungen – bietet noch einen Abglanz des alten Lexicon-Sounds.

Wenn das Effektgerät immer auf Preset 1 eingestellt ist

Als das Lexicon Alex auf den Markt kam, stellten die Rezensenten durchweg das sensationelle Preis-Leistungsverhältnis heraus. Und das war im Jahr 1993 ja auch völlig okay, ist heute aber kein Entscheidungskriterium mehr. Ich persönlich mag es sehr gern, was ihr beim Lesen und Hören des Reports bestimmt schon bemerkt habt. Trotzdem bemühe ich mich um Objektivität und möchte aufgrund der wirklich starken Einschränkungen keine eindeutige Empfehlung für das Alex aussprechen. Wer MIDI braucht, für den scheidet es vornherein aus. Für die Delay- und Modulationseffekte würde ich es mir auch nicht unbedingt anschaffen wollen. Da sind die Pingpong-Effekte an meinem Tascam-Pult teilweise noch flexibler.

Die Hall-Programme sind allerdings immer noch sehr brauchbar. Und da kommt eine interessante Beobachtung ins Spiel, die der Rezensent von „Recording Musician“ gemacht hat: „Das Alex ist ein Produkt, das gut ankommen wird. Nicht nur als erschwingliches Lexicon, sondern auch, weil viele Leute immer mehr erkennen, wie unsinnig es ist, ein Gerät zu kaufen, das 200 verschiedene Effekte bietet, aber sein ganzes Arbeitsleben damit verbringt, auf Preset 1 ‚Hall Reverb‘ eingestellt zu sein. Einfach weil das alles ist, was jemals von ihm verlangt wurde.“

Und dafür taugt das Alex auch heute noch allemal – auch wenn es bei mir nicht Preset Nummer 1 wäre ;)

Zum Schluss noch der obligatorische Costello-Song: „In cold blood“. Den Drums habe ich ein fettes „Gated Reverb“ verpasst, für den Bass wieder das bewährte „Guitar Room“-Preset ausgewählt. Die verschiedenen Synthesizerstimmen arbeiten mit „Recital Hall“ und „Chamber“ und die Stimme verwendet die „Vocal Plate“: