Test: Apple HomePod, WiFi-Lautsprecher

Abmischen auf dem HomePod?

Vorwort der Redaktion

Nein, wir werden jetzt keine Apple-Fan-Redaktion und wir stellen auch weiterhin keine Apple-Uhren oder künftigen Apple-WiFi-Dosenöffner vor. Und so fiel uns auch die Entscheidung nicht leicht, den HomePod zu testen. Am Ende war aber ausschlaggebend, dass das Nutzerverhalten und die Abhören der Konsumenten inzwischen zum großen teil auf aktiven „Monolautsprechern“ stattfindet, bei denen gerne auch noch die Bassfrequenzen oder unteren Mittenbereiche vom Hersteller angehoben wurden. Eigentlich müsste sich damit auch die Mischung im professionellen Tonstudio den neuen Gegebenheiten anpassen. So wie man in den 70ern und 80ern im Studio immer noch mal als Referenz den „Küchen- oder Autoradio-Test“ vollzog (Stichwort Auratone), wäre es doch durchaus sinnvoll, heute eine Boombox oder eben diesen neuen Apple Homepod als Referenz zu bemühen. Ist das sinnvoll? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Nun aber Vorhang auf für Markus Schröder, der den Dialog mit dem Apple HomePod gewagt hat.

Sprich mit mir

Apple hat mit dem HomePod nun seinen Beitrag zu den intelligenten Lautsprechern für den Hausgebrauch abgeliefert. Der Mono-Lautsprecher soll sich an seine Umgebung anpassen und perfekten Hi-Fi-Sound liefern und das überall dort, wo eine Steckdose und ein WiFi-Netz vorhanden ist. Uns hat vor allem interessiert, wie der HomePod sich schlägt, wenn man seine Mixe mit diesem Consumer-Gerät checken will. Was wir herausgefunden haben, könnt ihr im Test lesen.

Auspacken

Der Apple HomePot kommt in einem Karton, der innen ein komplettes Plastikcase für das Gerät ist. Ummantelt wird der Karton außen von einer weiteren „wiederverschließbaren“ Plastikschutzhülle – ganz in iOS-Manier.

Eine kleine Lesebeilage zur Inbetriebnahme des HomePods und die üblichen Apple Sticker sind ebenfalls noch enthalten.

Beim Herausholen des HomePods überraschen die 2,5 kg Gewicht, die sich bei seine Größe von 172 mm Höhe und 142 mm Durchmesser nicht vermuten lassen. Das Nylonfasernetz, das den HomePod rundum umspannt, ist griffig und liegt angenehm in der Hand. Als einzigen Anschluss gibt es ein Stromkabel und als einziges Bedienelement den Berührungssensor auf der Oberseite.

Technik

Der HomePod is ein Monolautsprecher und besteht aus einem nach oben strahlenden,High-Excursion-Tieftöner mit speziellem Verstärker im Zentrum des HomePods und sieben horngeladenen Hochtönern, mit jeweils eigenen Verstärkern, die rund um den Tieftöner herum angeordnet sind. Ebenso wie die sechs Mikrofone für die Benutzung von Siri. Das siebte Mikrofon dient der internen niederfrequenten Kalibrierung der automatischen Basskorrektur. Die anderen Mikrofone werden aber auch für direktes und Umgebungs-Audio-Beamforming benutzt, also der dynamischen Bestimmung von Schallquellen innerhalb von komplexen Schallfeldern.

Zu Audio-Beaming sagt Wikipedia folgendes: „In der Akustik wird Beamforming meistens dann eingesetzt, wenn Messungen in der Nähe des Messobjektes nicht oder nur mit großem Aufwand möglich sind, wie z. B. bei landenden Flugzeugen oder vorbeifahrenden Zügen. Daher wurde in der einschlägigen Literatur auch schon der Begriff „akustisches Teleskop“ eingeführt. Die Mikrofonanordnung erfolgt dann meistens auf einer ebenen Fläche. In der Regel werden ringförmige, kreuzförmige, lineare, spiralförmige oder quasi-zufallsverteilte Arrays eingesetzt.“

Beim HomePod kann das dann zu allem Möglichen benutzt werden. Von der Lautstärkeregelung der einzelnen Hochtöner, z.B. wenn der HomePod in einer Ecke aufgestellt wird, bis zur Positionsortung des Benutzers, auch hier zur Klangregelung oder zur besseren „Kommunikation“ mit Siri. Das will eine „transparente dynamische Verarbeitung auf Studioniveau“ versprechen. Über Näheres lässt sich Apple aber nicht aus.

Inbetriebnahme

Kompatibilität Da der HomePod ein WiFi-Lautsprecher ist, unterliegt die Benutzung bestimmten technischen Bedingungen.

Da wären zuerst einmal die iOS-Geräte ab iPhone 5s, iPad mini 2, iPod touch (6. Generation) oder neuer mit mindestens iOS8. Bei den Macs können alle Geräte ab 2012 benutzt werden.

Bluetooth Zugriff ist ab V5.0 möglich.

Der WLAN-Router und natürlich auch die Geräte müssen 802.11ac WLAN mit MIMO unterstützen.

Als Zuspielformate können HE‑AAC (V1), AAC (16 bis 320 kbit/s), Protected AAC (aus dem iTunes Store), MP3 (16 bis 320 kbit/s), MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV und sogar FLAC2 benutzt werden. FLAC wird aber, laut Apple von AirPlay für das Streaming umkonvertiert. Mit AirPlay 2 ist der HomePod auch im Stereobetrieb benutzbar.

Der HomePod kann sogar mit Windows-Rechnern benutzt werden, denn AirPlay wird laut Internet komplett von iTunes für Windows übernommen. Das wird zwar von Apple auf der Produktseite nicht propagiert, aber wer den Teufel auf seinem diabolischen System installieren möchte, hat anscheinend zumindest die Möglichkeit.