Test: Neumann KH 310, Studiomonitor

3-Wege-System mit Extraglanz

Auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, dass wir den Test des Neumann KH 310 Studiomonitor veröffentlicht haben. Auch nach solch einer langen Zeit gehört das 3-Wege-System aus dem Hause Neumann ganz klar zu den besseren Monitoren für den Einsatz im Tonstudio. Zwischenzeitlich hat der Hersteller auch eine Version mit digitalen Eingängen entwickelt, diese lautet offiziell auf den Namen Neumann KH 310 D, während die hier getestete Version das Kürzel A im Namen trägt.

Unsere Meinung: Wer nach fünf Jahren weiterhin zu den besten Studiomonitoren gehört, hat es sich verdient nochmal auf der Startseite zu landen. Daher ab zum Test der Neumann KH 310 A Studiomonitore:

Kann Gutes noch besser werden? Seit meinem Testbericht des K+H O300 Studiomonitors aus dem Jahr 2009 war ich von dem O300 so begeistert, dass ich ihn bis heute im ständigen Betrieb als Arbeits- und Nahfeld-Mischabhöre nutze. Ehrlich gesagt bin ich mit ihnen wunschlos glücklich. Umso spannender ist es also, was nun unter dem Brand Neumann an dem Konzept so alles verbessert wurde. Das Grundkonzept des Klein+Hummel O300 wurde im Neumann KH 310 übernommen. Man kann den O300 direkt und ohne Umbauten mit einem KH 310 ersetzen. Das würde ich allerdings immer nur paarweise tun, da die beiden Boxen sich schon leicht unterschiedlich verhalten (s.u.). Somit ist auch der KH 310 ein Dreiwege Studiomonitor in einem geschlossenen Gehäuse, er kommt also ohne Bassreflexrohr aus. Neumann hat das Innenleben und die Schallwandler laut eigener Aussage komplett überarbeitet und mittels moderner Simulationsverfahren weiter optimieren können.

So werden neue Endstufen, Frequenzweichen und angepasste Materialien eingesetzt, um das Verzerrungsverhalten der Box weiter zu verbessern. Zudem konnte die maximale Lautstärke des Neumann KH 310 gegenüber dem O300 erhöht werden. Die Endstufen halten nun 150 Watt für den Tieftöner und jeweils 70 Watt für Hoch- und Mitteltöner bereit. Die Trennfrequenzen liegen bei 650 Hz und 2 kHz. Das umfangreiche optionale Montagematerial steht für den KH310 ebenfalls zur Verfügung und ermöglicht den einfachen Einbau in nahezu allen Situationen. Dem Anspruch der professionellen Einsetzbarkeit wird Neumann durch zahlreiche Konzeptdetails gerecht. Neben einem durchweg tadellosen Klang des KH 310 wird die Serienstreuung durch zahlreiche Abgleichpunkte während der Produktion minimiert. Dies ermöglicht es, eine defekte Box während des Betriebs sofort gegen eine andere austauschen zu können. Es muss also nicht das komplette Paar getauscht werden. Des Weiteren hält Neumann einen großzügigen Bestand an Ersatzteilen bereit. Dies gilt übrigens auch für den KH O300, so dass auch das alte Modell noch sehr viele Jahre überstehen wird. Unter dem Gedanken von Investitionen und Langlebigkeit ist das für heutige Maßstäbe der Wegwerfgesellschaft vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, sollte aber zum Nachdenken anregen (Stichwort: Akku fest in Mobilgeräten verbaut etc.).

Aufbau des Neumann KH 310

Der Neumann KH 310 Studiomonitor ist ein Dreiwegesystem auf geringst möglichem Raum. Anstatt Hoch- Mittel- und Tieftöner vertikal untereinander anzuordnen, wurden die Hoch- und Mitteltöner seitlich neben den Tieftöner platziert. Hierdurch ergibt sich durch die nötige Symmetrieanforderung der Bedarf eines linken und rechten Lautsprechers. Beim Online-Kauf sollte man also darauf achten. Das neue weiß illuminierte Neumann-Logo ist dimmbar und leuchtet rot, wenn die Box intern eine Überlastung eines der Systeme erkennt.

Im Nahfeldbereich empfehle ich aber, dies wegen des hohen Schalldrucks nicht ohne Gehörschutz auszuprobieren. Das soll heißen, dass der KH310 in meinem Test auch bei hohen und sehr hohen Lautstärken ohne meine direkte Absicht nie rot aufleuchtete. Die Verarbeitung der Box ist absolut erstklassig. Auf der Rückseite finden wir einen analogen XLR-Eingang. Zur klanglichen Anpassung stehen Filter für Bass, untere Mitten und Höhen parat. In unserem akustisch bearbeiteten Raum kamen wir ohne die Filter aus, da die Box in sich schon sehr gut abgestimmt ist. Gegenüber dem O300 ist übrigens der Multipin-Eingang zur Ansteuerung mit externen Frequenzweichen weggefallen.