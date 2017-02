Test: Focal Trio 6 Be, Studiomonitor

In meinem heutigen Monitortest geht es in die hochpreisigeren Regionen der Gattung Studiomonitore, denn die neuen Focal Trio 6 Be sind eindeutig keine Verschleuder-Ware, die von Händlern tonnenweise unter das (Homerecording-) Volk gestreut werden. Wer bereit ist, für ein Paar Lautsprecher fast 5.000,- Euro auf den Ladentisch zu blättern, wird wahrscheinlich seine ersten Gehversuche in Sachen Audioaufnahme schon vor etlichen Jahren abgeschlossen und sein Gehör bereits auf den gewissen Feinschliff hintrainiert haben, der für eine gelungene Aufnahme und Mischung unabdingbar ist.

Äußere und innere Werte plus „Gefahrgut“

Als die Lautsprecher angeliefert wurden, staunte ich nicht schlecht über die Größe der Verpackung, denn in solchen XXL-Kartons werden normalerweise 12-zöllige PA-Lautsprecher versendet. Auch gewichtsmäßig fehlt da nicht mehr viel, denn jede Box der Focal Trio 6 Be wiegt ausgepackt rund 20 kg.

Ungewöhnlich für einen Studiomonitor ist der äußerst aufwendige Lautsprecherschutz, mit dem die Focal Trio 6 Be ausgeliefert werden. Sehr straff sitzende einzelne Lautsprechergitter über den beiden großen Membranen und darunter noch zusätzlich eine extra Abdeckung für den Hochtöner. Im Karton beigelegt ist zudem ein Klebepad, falls der Hochtöner beschädigt werden sollte, um damit umgehend die beschädigte Stelle abkleben zu können. Weshalb dies so wichtig ist, lest ihr weiter unten im Test.

„Beim Teutates“ würde Asterix jetzt wohl hocherfreut sagen, wenn er anstelle vom schwer schnaufenden und ohne Zaubertrank ausgestatteten Onkel Sigi diese Trümmer in das im 1. Stock gelegene Oberndorfer Studio schleppen müsste. Denn sowohl Asterix als auch die Focal Trio 6 Be sind Gallier, wobei hier nicht nur „Engineered in Gallien“ gilt, sondern auch die Produktion findet im schönen Frankreich statt. Complètement!