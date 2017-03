Test: Bitwig Studio 2, Digital Audio Workstation

Nach dem ersten Test von Bitwig 1.0 im August 2014 war es lange ruhig um die neue Software. Nun hat sich Bitwig mit Version 2 zurückgemeldet und einige massive Neuerungen mitgebracht, die mächtig Druck auf die Konkurrenten machen sollen. Schauen wir uns mal an, ob Bitwig Studio 2 dieses Ziel erreichen kann.

Vorbetrachtung

Bitwig preist sich selbst als Music Produktion Software an. Der Begriff DAW fällt meist nur noch als Kategorie, denn Music ist eine Untergruppe von Audio. Dennoch möchte Bitwig mit den anderen DAWs „in Town“ mitspielen.

Doch eine DAW ist für mich ein präferenzloses Werkzeug zur Audiobearbeitung aller Art.

Der Unterschied lässt sich an einem so simplen wie grundlegenden Indiz festmachen.

Dieses ist die Darstellung des Time-Rulers in Takten, Normalzeit, Samples und Frames. Mein Hauptkritikpunkt an Bitwig 1.x wurde auch in 2.0 nicht berücksichtigt und es wird auch weiterhin keine andere Time-Ruler-Darstellung als das Taktmaß geboten.

Ebenso sind Video-Engine sowie OMF, AAF, MXF oder EDL-Unterstützung nicht existent.

Damit mag Bitwig ein tolles Werkzeug für traditionell komponierende Musiker sein, alle anderen, die Postproduktion und auch sonst keine Musik in traditionellen Taktmaßen machen bzw. rein mit Audio zu tun haben, werden mit Bitwig 2 eine schwere Zeit haben, auch mit einer Taktauflösung von 1/65536tel.

Das zu wissen ist auch wichtig zum Verständnis des Handbuchs, denn wenn dort von „Time‟ gesprochen wird, ist damit ausschließlich das Taktmaß gemeint.

Das soll nicht abwertend klingen, sondern klar machen, dass Bitwig Studio 2 einen anderen spezifischeren Aufgabenbereich im Blick hat als die üblichen Nutzer von Pro Tools, Cubase, Logic, Nuendo, Reaper und anders DAWs – inklusive Ableton.

Denn auch die direkte Konkurrenz schafft es trotz Scene- und Loop-basiertem Konzept, verschiedene Time-Ruler-Darstellungen zu integrieren. Wenn Bitwig diesen Zustand behebt, können wir wieder über DAW-Definitionen reden (der Begriff DAW wird hier der Einfachheit halber weiterhin inkludierend verwendet).

Inbetriebnahme



Bei der Autorisierung nutzt Bitwig den Online-Aktivierungskopierschutz. Nach Erstellung eines Kontos auf der Bitwig-Homepage kann man seine Seriennummer registrieren und das Programm für Windows, macOS, Windows-Tablet oder Linux herunterladen.

Bitwig Studio 2 kann auf drei Computern für den Offline-Betrieb aktiviert werden. Zum Deaktivieren können sich die Nutzer einfach in ihr Bitwig-Konto einloggen und die Lizenz deaktivieren, wenn sie z.B. auf einen anderen Rechner umziehen. Sehr schön.

Nach der Installation des ca. 400 MB großen Programms, von dem das Meiste mitgelieferte Loops und Samples sind, wird man beim ersten Start aufgefordert, sich mit seinen Kontodaten einzuloggen, was einen aktiven Internetanschluss erfordert. Danach kann es sofort losgehen.

Die Demo kann auch anonym heruntergeladen und bei Bedarf später freigeschaltet werden. Speichern und exportieren ist bis dahin nicht möglich. Die Download-Dateien sind identisch.

Da Bitwig ein Java-Runtime Programm ist, benötigt es eine erheblich längere Startzeit als native Programme. Allerdings kommt Bitwig mit seinem eigenen nativen Java-Runtime-Compiler für Windows, macOS und Linux, so dass keine vorherige oder andere Java-Installation benötigt wird.

Handbuch

Möchte man sich mit dem beigefügten PDF-Handbuch schlau machen, so ist derzeit noch Vorsicht geboten. Während das englische PDF der Version 2.0 entspricht, ist die deutschsprachige Ausgabe noch für Bitwig 1.x und somit zum allergrößten Teil obsolet. Allein schon wegen der Änderungen im Design der Software.

Das englische „User Manual‟ PDF-Handbuch, so lange noch keine deutschsprachige Übersetzung vorhanden ist, versucht zwar locker rüberzukommen, verstrickt sich aber auf seinen 383 Seiten für meinen Geschmack viel zu oft mit Betrachtungsgeplänkel, das dem Informationskern nicht weiterhilft. Das erinnert mich immer an diese, besonders in englischsprachigen Fernsehdokus vorkommende, einschläfernde Sprecherstimme, mit ihrem „heartwarming tone“, die den Zuschauer auf keinen Fall erschrecken soll. Für Handbücher bevorzuge ich den nüchternen, informativen Stil, wie er z.B. von Native Instruments oder Waldorf gepflegt wird und trotzdem witziger ist. Andere mögen das anders sehen. Letzen Endes erfüllt das Handbuch seinen Zweck.

Wesentlich besser und kompakter geschrieben ist der Getting Startet-Guide sowie die Online Tutorials, die auch von der File > Settings > Help-Seite aus erreichbar sind. Es gibt derzeit Einträge für Side-Chaining, Modulatoren, Crossfading und Controller-Scripting, die sehr hilfreich sind.