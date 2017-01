Test: Cockos Reaper 5, Digital Audio Workstation

Der letzte Test von Reaper (Rapid Environment for Audio Prototyping and Efficient Recording) auf AMAZONA.de stammt aus dem Jahr 2008 und betraf die damals aktuelle Version 2. Nun sind acht Jahre ins Land gezogen, Reaper gibt es nach wie vor und zwar in der Version 5. Es würde den Rahmen sprengen, alle Neuerungen seit Version 2 im Test zu verarbeiten, also beschränkt sich der Test auf die markantesten Merkmale von Reaper und die neuen Features im Vergleich zur Version 4. Ab zum Cockos Reaper 5 Test.

Wie die Zeit vergeht

Im Grunde genommen behandelt der Test die aktuelle Version 5.12, die bei Erscheinen auf AMAZONA.de jedoch schon weiter sein dürfte. Das ist nämlich eines der herausstechenden Merkmale von Reaper. Aktualisierungen kommen eher im Wochentakt als monats- oder gar jahresweise.

Dabei werden nicht nur Bugfixes geliefert, sondern auch neue Funktionen und Features, die hauptsächlich auf Anregungen der aktiven Community basieren. Heißt das aber gleich, dass Reaper voller Bugs steckt? Mitnichten – ich bin selbst bekennender Reaper User (der erste, der „Fanboy“ schreit, kriegt eins auf die Mütze) seit 2009 (Version 3) und habe in all den Jahren nicht einen Bug erlebt (bis auf eine Ausnahme, dazu später mehr), der in einem Update dann behoben wurde. Mit dem Kauf der aktuellen Version 5 sind nicht nur alle zukünftigen Updates kostenlos enthalten, sondern auch ein Major Upgrade. Kauft man jetzt eine Lizenz (Non-Commercial: $ 60, Commercial: $ 225), so gilt diese bis zur Version 6.99. Erst für Version 7 muss dann wieder gezahlt werden.

Vorurteile

Um mit zwei Gerüchten aufzuräumen: NEIN – Reaper ist nicht OpenSource, und NEIN – es ist keine Freeware. Wahr ist hingegen, dass Cockos die API von Reaper veröffentlicht und so mittels einer Scriptsprache (z.B. Python) auf alle internen Funktionen zugegriffen werden kann. Das nutzen z.B. die kostenlosen SWS-Extensions (ein Must-have, erweitert Reaper um zahlreiche Werkzeuge wie z.B. Mix-Snapshots) oder die kostenpflichtige Playtime-Extension von Helgoboss (20,- Euro), die es dem Nutzer ermöglicht, Reaper wie Abelton Live zu nutzen.

Das Gerücht, Reaper sei Freeware, stammt daher, dass man es 60 Tage lang kostenlos nutzen kann, jedoch danach, bis auf einen Nag-Screen, weiterhin keinerlei Funktionseinschränkungen bestehen. Ebenso wenig gibt es aufwändige Kopierschutzmechanismen oder gar eine Dingel-Dongelei.