Workshop: Grundlagen Song-Mastering für Einsteiger

Grundlagen des Mastering

Gleich vorab: Dieser Artikel richtet sich an Einsteiger – als weiterführende Lektüre empfehlen wir den AMAZONA.de-Dreiteiler MASTERING von Toningenieur Armin Bauer.

Grundlagen des Mastering

Im Folgenden wird exemplarisch der Ablauf eines Masterings beschrieben. Diese Arbeitsanweisungen sind jedoch nur als Vorschlag und nicht als absolute Anleitung anzusehen. Einige Tipps können sicherlich sehr oft helfen oder sind auf jeden Fall wie beschrieben durchzuführen (technische Bearbeitung wie Normalisieren, DC-Offset etc), andere hingegen nur bedingt, da es verschiedene Möglichkeiten gibt, je nach Geschmack und Vorliebe (Routing von EQ und Kompressor etc). Letztendlich liegt es im Ermessen des Mastering-Engineers, den richtigen Weg zu finden.

Verwendet am besten für diesen Workshop einen Mix, z.B. mit einer E-Piano-Spur, Drumloop, einigen Percussions und Bass. Von Vorteil wäre, wenn nicht nur Plug-Ins verwendet wurden, sondern z.B. auch eine echte Gitarre oder eine Stimme aufgenommen wurde. Damit hat das Ausgangsmaterial noch eine Menge Dynamik und geringe Lautheit.

Mastering – Erste Arbeitsschritte

Die Audiodatei sollte im digitalen Format auf dem Rechner vorliegen. Zunächst diese kopieren und die folgenden Arbeitsschritte mit der Kopie durchführen.

Die kopierte Audiodatei in die Bitrate konvertieren, mit der das benutzte Programm intern arbeitet (z.B. bei Wavelab 32 Bit). Dies ist vor allem wichtig bei Fades und filigraner Musik wie Jazz, Klassik etc.) Noch kein Fades machen! DC-Offset entfernen. Die sogenannten Gleichspannungsanteile sind heute dank guter Wandlerqualität selten geworden. Trotzdem sollte dieser Schritt nicht fehlen. Normalisieren: die höchste Pegelspitze (Peak) auf ca. –0.3db bis –0.4db normalisieren, nicht höher, da sonst im restlichen Mastering-Prozess nicht genügend Headroom vorhanden ist.

Denoising:

Entweder mit Noise Print oder mit Noise Reduction Software; sofern nötig, Declicking: mit Software oder in schwierigen Fällen mit dem Stift Klicks und Knackser entfernen. Braucht meistens auch nur angewendete zu werden, wenn von älteren Schallplatten Material überspielt wurde. Limiting: es ist durchaus sinnvoll, schon vor der weiteren Dynamikbearbeitung einen Limiter einzusetzen, um musikalisch nicht relevante Peaks zu limitieren und so schon im Vorfeld 3-4 dB mehr an Pegel zu erreichen. Dabei den Threshold so einstellen, dass wirklich nur die höchsten Pegelspitzen bearbeitet werden.

EQing: Equalizer wenn möglich so einsetzen, dass Frequenzen abgesenkt werden. Anhebungen nur in Notfällen und sehr sparsam durchführen! Eine Vorgehensweise bezüglich Absenken „mulmender“ Frequenzbereiche ist, Frequenzen im Grundtonbereich des Songs schmalbandig leicht abzusenken! Im Falle unseres Beispielsongs wurde ein Lo Cut bei 30 Hz gesetzt (darunter spielen sich eh keine relevanten Informationen mehr ab), der Bassbereich bei 67 Hz schmalbandig angehoben (+4dB) und bei 130 Hz etwas abgesenkt. So konnte der Bassbereich etwas „entmulmt“ werden, bedingt durch Überlagerung und daraus entstehender Resonanz von Bass Drum und Bass. Mit einem Hi Shelf bei 10 kHz wurde der Höhenbereich etwas aufgefrischt 8+4dB), ein Exciter oder Enhancer ist kaum notwendig

A/B Vergleich:

Eine Referenzproduktion auf den gleichen Lautsprechersystemen zur klanglichen Orientierung probehören. Dynamics anwenden: Kompressor oder ähnliche Dynamikeffekte anwenden; hierfür wurde ein Multibandkompressor verwendet, um alle Frequenzbereiche leicht zu komprimieren.

A/B Vergleich probehören:

Den Track auf anderen Lautsprecher probehören. Psychoakustische Effekte anwenden: Exiter, Enhancer, Stereobasisverbreiterung oder ähnliche Klangverbesserer anwenden; da der Einsatz gerade von stereobasisverbreiternden Effekten immer eine heikle Angelegenheit ist und der Song schon aufgrund seines Mixes relativ „breit“ klingt, wurde auf den Einsatz von solchen Effekten verzichtet. Der Obertonbereich klingt auch recht präsent, ein Exciter ist daher auch nicht unbedingt notwendig. Limitieren: mit dem Limiter die Dynamik begrenzen; auf dem Bild zu erkennen: der deutlich höhere RMS-Pegel des Gesamtsignals (-1dB)! Die Reihenfolge von Limiter, EQ, Kompressor ist beliebig und kann unterschiedliche Ergebnisse bringen. Letztendlich sollte am Schluss der Signalkette jedoch ein Limiter sein, um einem Übersteuern vorzubeugen! In unserem Fall wurde ein Loudness Maximizer eingesetzt, was bei Produktionen mit überwiedegn akustischen Instrumenten jedoch nicht immer gut klingen muss. Hier sollte man ein klein bisschen Leben erhalten! In unserem Fall bewirkte der Einsatz des Loudness Maximizers, dass Snare und Hi Hat plötzlich recht laut und scharf klangen. Ein kurzes Nachregeln des EQs bei 3,5 kHz 8-3,5dB) brachte Besserung.

Den fertigen Track normalisieren:

Der fertige Song sollte nochmals normalisiert werden, jedoch auch nur-0,4- 0,2 dB, insofern das nach der Dynamikbearbeitung noch nötig ist. Sample Rate/ Bit Rate konvertieren und dem verwendeten Master anpassen. Soll der Song am Ende auf eine CD-R gebrannt werden, empfiehlt sich zuvor eine Konvertierung in 44,1 kHz/ 16Bit. Ist ein hochwertiger Dithering-Algorithmus (wie z.B. Apogee UV22) verfügbar, diesen unbeding einschalten.

Song abspeichern:

Eine sinnvolle Benennung des Tracks ist vorteilhaft, um den Überblick zu behalten A/B-Vergleich mit dem Ausgangsmaterial: dazu die gewonnene Lautheit wieder reduzieren (Leveler am Ende der Bearbeitungskette), damit beide Versionen mit gleicher Lautstärke bewertet werden können, um evtl. Klangveränderungen besser wahrnehmen zu können. Diesen A/B-Vergleich auch nach jedem klang- bzw. dynamikbearbeitendem Schritt (Ab 5.) wiederholen. Im folgenden Audiobeispiel wurde das Ausgangsmaterial mit dem Endergebnis zusammengeschnitten. Achtung, es wird nach ca. 8 Sekunden recht laut!