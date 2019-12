Workshop: Digitalmischpulte im Tonstudio – Grundlagen, Bedienung, Effekte

Digitalmixer: Zu kompliziert - oder ein echter Fortschritt?

„Digitalmixer? Never! Musik ist analog und ich will nicht erst Informatik studieren, bevor ich mich an die Konsole setze.“ „Nur beim analogen Mixer habe ich die komplette Übersicht und das echte Feeling!“ „Touchscreen? No way. Ich will Regler und Fader!“

Also dann: Vorurteil-Schublade auf, Digitalmixer rein, Schublade zu, absperren und Schlüssel wegwerfen. So oder so ähnlich geht es vielen Toningenieuren, wenn es um die Anschaffung eines neuen Mischpults geht. Ich habe aber im Sofa – zwischen den Kissen – den Schlüssel der Vorurteil-Schublade wieder gefunden und ich würde vorschlagen: Schauen wir uns die Computer-Dinger mal genauer an. Na, kommen Sie schon! Das wird sicher ein Spaß – versprochen!

Ein Digitalmixer – was ist das überhaupt?

Die Antwort lautet: Ein modernes Auto. Nein, ich bin nicht plemplem. Mal überlegen: Wenn ich im Auto Gas gebe, wird dann mit einem Stahlseil die Drosselklappe geöffnet? Nein. Genau das passiert nicht (mehr). Die Stellung des Gaspedals wird an einen Sensor weitergegeben, der ein elektrisches Signal an die Einspritzung (und andere Module) weitergibt. Bremsen, Schalten, Fahrwerk – Sie glauben doch nicht, dass Sie in einem modernen Auto hier die Kontrolle haben? Sie geben nur noch Absichtserklärungen ab und das System übernimmt den Rest. Und sind wir ehrlich: Die Technik macht das verdammt gut. Niemals zuvor sind wir so sicher, bequem und zuverlässig gefahren.

Und im übertragenen Sinne macht ein Digitalmixer genau das Gleiche: Jeder Regler, jedes Poti und jeder Knopf geben dem Computer einen Auftrag, die gewünschte Funktion auszuführen. So gibt es auch bei fast allen digitalen Mischpulten die Möglichkeit, das System komplett über den Bildschirm zu bedienen. Und ich darf Ihnen da auch gleich die Berührungsängste nehmen: Die Geräte wurden für Musiker konzipiert – und nicht für Informatiker. Tatsächlich ist das Bedienschema bei den meisten Digitalmixern sehr ähnlich und in erster Instanz gar nicht so weit vom analogen Mixer entfernt: Der eigentliche Channelstrip ist mit Reglern und Bedienelementen am Gerät nur einmal vorhanden – er steuert aber alle verfügbaren Kanäle. Der einzige Unterschied zur analogen Konsole ist, dass der Kanal vorher mit einem Tastendruck (meist „Select“) ausgewählt werden muss. Und sobald der Channel aktiv ist, können Sie hier Gain, EQs, Filter etc. für diesen Kanal einstellen.

Tatsächlich ist es genau das, was für den Anwender den Unterschied macht – zunächst.

Somit sind aktuelle Digitalkonsolen auch meist übersichtlicher als ihre analogen Kollegen: Es gibt insgesamt viel weniger Bedienelemente. Natürlich: Dieses „Wandern“ der Hand über die Regler, wie sie es bei den Analogen gewohnt sind, fällt hier weg, aber glauben Sie mir: Die Vorteile des digitalen Bedienkonzepts sind so mannigfaltig, dass es ihnen schwerfallen wird, wieder auf das „alte“ System zurück zu wechseln.

Muss ich ein Computerexperte sein, um einen Digitalmixer bedienen zu können?

Ein ganz klares Nein. Ich erwähnte es schon: Die Geräte sind für Musiker und Toningenieure konzipiert. Das zentrale Element eines Digitalmixers ist natürlich der Screen, der meist als Touchscreen ausgelegt ist. Sie wünschen eine Funktion – Sie drücken auf das entsprechende Feld – fertig. Das ist so einfach, wie es sich anhört. Auch die Nomenklatur – also die Sprache – des Gerätes wird Ihnen vertraut sein. „Aux“ heißt „Aux“ und „Send“ heißt „Send“. Da ändert sich für Sie gar nichts. Auch die Anschlüsse der Ein- und Ausgänge, die ADAT- oder Ethernet-Ports. Ich möchte sagen: Wenn Sie schon einmal mit dem (meist komplexeren) PC-Oberflächen eines USB-Audiointerfaces klargekommen sind, dann brauchen Sie beim Digitalmixer keine Angst zu haben.

Vorteile beim Digitalmixer-Einsatz im Studio

Um den Rahmen des Workshops nicht zu sprengen, konzentrieren wir uns hier auf den Einsatz des Digitalmixers im Studio. Im Live-Einsatz sind die Geräte – zumindest ab bestimmten Event-Größen – mittlerweile fast unverzichtbar. Allein der Vorteil der meist vorhandenen Bedienung durch das iPad und das damit verbundene Mixing „in the crowd“ machen dem FOH-Mann das Leben oft viel einfacher.

Also dann bleiben wir im Studio und ich wette, ich kann viele Zweifler überreden, sich das Konzept „Digitalmixer“ mal genauer anzusehen. Sie werden schon sehen!

Digitalmixer – die Bedienung

Es geht los mit den Motorfadern (und an dieser Stelle ganz ausdrücklich: Eine digital Konsole MUSS Motorfader haben – sonst ist das Konzept halbherzig!) Außer, dass sie cool aussehen und auch ein paar Groupies große Augen bekommen, wenn sich an einem 32 Kanal Mixer die Fader wie von Geisterhand bewegen, heißt das Zauberwort „Total Recall“. Sie machen einen Mix – egal wie kompliziert und speichern die Konfiguration auf SD-Karte, USB-Stick oder lokal ab und haben immer wieder die Möglichkeit, auf diesen Stand zurückzukommen. Bämm – da bekommen analoge Konsolen schon große Augen.

Oder ich brauche 32 Kanäle, habe aber nur Platz für 16. Bämm! Einfach einen zweiten Layer festlegen (wenn der Mixer das unterstützt) und ein Channelstrip wird zum Beispiel für Kanal 1 und Kanal 17 gleichzeitig genutzt. Im Folgenden ein kurzes Video (englischsprachig), das die Layer Funktion bei Allen & Heath beschreibt:

Anderer Fall: Kanal 1 ist der Synthesizer und auf Kanal 2 das Mikro – beide Kanäle sind schon fertig konfiguriert und gemischt. Aber jetzt soll der Synthesizer plötzlich in Stereo betrieben werden!?!? Ganz einfach die Einstellungen von Kanal 2 auf Kanal 3 kopieren. Kanal 1 & 2 können dann als Stereopärchen gelinkt werden – Bä … Sie wissen schon.

Die Gruppierung von Kanälen ist ein weiteres Thema: Sie haben die fünf Mikrofone am Drumset penibel eingepegelt. Nun soll das gesamte Schlagzeug etwas weniger Lautstärke im Mix haben. Einfach die fünf Kanäle auswählen und als Gruppe definieren. Je nach Hersteller kann man dann über einen der fünf Fader oder einen separaten Regler das gesamte Drumset leiser oder lauter machen. Auf demselben Weg können Sie Mute-Groups bilden, Mixes erstellen etc.

Ja ich weiß, es gibt hochpreisige analoge Konsolen, die einige dieser Funktionen auch bieten und sogar mit Motorfadern ausgestattet sind. Aber nur, wenn weitere Hunderte (?) weitere Multifunktionsknöpfe auf die Oberfläche gepflastert werden. Die gängigen Digitalmixer ermöglichen diese Funktionen meist sehr intuitiv. Und wenn Sie es kompliziert wollen: Viele digitale Konsolen ermöglichen es z. B.m Kanal 1 auf den Regler von Kanal 5 zu legen. Einfach so. Weil man es kann.

Softwarekonzepte bei Digitalmixern

Neben der reinen Bedienung hat das Konzept einer Computer- und somit softwaregesteuerten Einheit weitere Vorteile:

Benutzergruppen und Rechtevergabe sind weitere Punkte, die man nur im digitalen Lager kennt. Oder kennen Sie einen analogen Mixer, an dem man zum Teil auf jede Funktion heruntergebrochen definieren kann, wie die Zugriffsrechte verteilt sind. So sind sogar Bezahlmodelle denkbar. 16 Kanäle sind im Studio Standard, aber wer 32 oder 64 Channels braucht, zahlt entsprechenden Aufpreis. Hier ist der (Kapitalisten-) Fantasie kaum Grenzen gesetzt.

Sprechen wir über Effekte und klangbeeinflussende Maßnahmen. Wie ist das bei analogen Mixern? Nun, man kennt hier die One-Knob-Kompressoren, die 2- oder 3-Band EQs, im besten Falle mit parametrischer Einstellung bei den Mitten. Ganz oft werkelt in den analogen Mischpulten auch ein „Mini-DSP“, der einem 99 vorkonfigurierte Effekte anbietet. Aber immer nur einen zur gleichen Zeit. Na gut: manchmal auch zwei. Und seien wir ehrlich: Diese Effekte sind meistens mies und können eine Schülerband im Keller des Jugendheims beeindrucken. In einer professionellen Produktion sind die Dinger undenkbar.

Andernfalls gibt es analoge Mischpulte, deren Channelstrips auch schon legendär sind und dem Mix eine ganz besondere Charakteristik bieten. SPL, SSL und Neve haben da einige Kandidaten, deren analoge Schaltungen vielen Toningenieuren wichtig und lieb sind.

Nun, haben Sie so einen Strip im Einsatz? Um es klarzustellen: Solche Originale gibt es ab 2.500 Euro aufwärts. Und wenn Sie mit solchen legendären Channelstrips arbeiten, dann lesen Sie keinen Digitalmixer Workshop. Da Sie aber, genau wie ich und viele andere, im Studio bei solchen speziellen Anwendungen auf Plugins zurückgreifen, dann hat sich dieses Argument schon wieder in Luft aufgelöst.

Was macht man mit einem analogen Mischpult, wenn man ordentliche Effekte braucht? Man kauft sie für teures Geld als Hardware oder man integriert sie nachher über die DAW.

Und was macht der stolze Besitzer eines Digitalmixers? Er geht über den Touchscreen in seine FX-Sektion und wählt aus vielen meist hochwertigen Plugins das optimale virtuelle Gerät aus und stellt sich die Parameter nach Wunsch ein. Er verändert die Effektreihenfolge und spielt diese im Effektbus ein. Und wenn der gewünschte Effekt nicht im Gerät ist, dann haben die meisten Hersteller einen Shop, wo man weitere Plugins zur Installation auf dem Mixer nachkaufen kann. Und dann, ja genau, dann hat man in der DAW nachher noch eine wunderbar niedrige Latenz, weil die Rechenarbeit vom leistungsfähigen Prozessor in der Digitalkonsole übernommen wird.

Kommen wir noch mal auf Kompressoren und Equalizer zu sprechen: Gute Digitalmixer haben voll einstellbare Kompressoren, die meist berühmten Originalen nachempfunden sind. Da können Sie nach Belieben an Attack, Release und Threshold drehen, dass es eine Freude ist und die parametrischen Equalizer bieten 5 oder mehr frei einstellbare Frequenzen, die in Pegel und Q-Faktor zu variieren sind. Ja, und deshalb kommt hier jetzt noch mal ein „BÄMM“ hin!

Bleiben wir bei der Software und deren Vorteile: Etablierte Hersteller pflegen ihre digitalen Konsolen, d. h. sie werden mit Updates auf dem neues Stand gebraucht. Selbst Behringer (okay, das klingt abfälliger, als es klingen soll!) hat in seinem Bestseller, dem X32 Digitalmixer, ein in diesem Oktober 2019 noch ein Upgrade mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche gebracht, inklusive neuer Funktionen und besserer Bedienung. Die Altvorderen der Analogsektion schauen da in die Röhre. You get what you pay for. Ende.

Im zweiten Teil unseres Digitalmixer-Workshops gehen wir dann auf den Klang „Analog vs. Digital“ ein, zeigen auf, ob die digitalen Mischpulte eine höher Fehleranfälligkeit haben und geben Tipps, welcher Digitalmischer am besten zu Ihnen passt.