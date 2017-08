Test: the t.mix DM 20, Digitalmischpult

Unter der Hausmarke the t.mix vertreibt das Musikhaus Thomann vorwiegend günstige Kleinmixer. Mit dem t.mix DM 20 ist nun zum ersten Mal auch ein Digitalmischpult erhältlich. Wie sich die Neuvorstellung schlägt, werden wir auf den folgenden Seiten sehen.

Erstkontakt

Natürlich schraubt da nun nicht die Technikabteilung in Burgebrach den DM 20 zusammen, sondern er wurde wie üblich in Asien eingekauft und entsprechend umgelabelt. Tatsächlich steckt der chinesische Hersteller Soundking hinter der Entwicklung. Dieser bietet das Pult auch unter derselben Typenbezeichnung an. Hier in Deutschland ist das Original nur über den Umweg über einen Versender aus der Slowakei zu beziehen, allerdings zu einem deutlich höheren Preis als das the t.mix Pendant.

Thomann versucht den Hersteller erst gar nicht zu verbergen, so taucht direkt beim Einschalten kurz das Soundking Logo auf, bevor der the t.mix Schriftzug erscheint.

Hier verharrt der Bildschirm allerdings unverhältnismäßig lange, ganze 47 Sekunden (Hand gestoppt) vergehen, bis das Pult betriebsbereit ist. Das ist eindeutig zu lang.

Eine iPod App ist zur Steuerung verfügbar, soll hier aber explizit nicht getestet werden, da sich das DM20 durch die haptischen Bedienelemente bewusst von den rein Tablet gesteuerten Lösungen abheben möchte.

In- und Outputs, Verarbeitung

Fangen wir zunächst mit Materialien und Verarbeitung an. Die Pultoberfläche besteht aus dunkelgrauem Kunststoff, die Unterschale aus demselben Werkstoff ist silbern eingefärbt. Die Stromversorgung erfolgt extern, das zugehörige 12 Volt Netzteil kann durch einen Kabelclip vor dem Herausrutschen gesichert werden.

Der 7“ Touchscreen des t.mix DM 20 bietet eine Auflösung von 1024 x 600 Bildpunkten. Er lässt sich entweder flach in die Oberfläche integrieren oder um ca. 20° hochklappen.

Die Plastikteile des t.mix DM 20 machen nicht den hochwertigsten Eindruck, gerade der Unterbau hätte durchaus gerne aus Stahlblech gefertigt werden dürfen.

Bedient wird das t.mix DM 20 über den Touchscreen und ein großes gerastertes Endlospoti, das allerdings einen etwas schwammigen Eindruck hinterlässt. Deutlich besser schneiden hier die 100 mm Alps Motorfader und die gummierten, hintergrundbeleuchteten Taster ab.

Auch die Ein- und Ausgangsbuchsen weisen eine gute Qualität auf, hier wurden vorwiegend Komponenten des Herstellers Neutrik verbaut.

12 Mikrofoneingänge sind beim t.mix DM 20 vorhanden, wobei die Inputs 9 – 12 mit Kombibuchsen arbeiten. Hier können also auch Instrumente per Klinke angeschlossen werden, eine Hi-Z Funktion gibt es allerdings nicht. Die restlichen Kanäle verteilen sich auf 4 Stereoeingänge, 2 analoge Paare, S/PDIF und USB auf der digitalen Seite, 20 Inputs also insgesamt.