Roland E-X10, neues Arranger Keyboard für Einsteiger

Viele Sounds, Styles & Effekte

Eigentlich hatte sich Roland vor vielen Jahren aus dem Bereich der Entertainer- und Arranger-Keyboards verabschiedet. Nach den BK-Modellen, die vor etlichen Jahren bereits vorgestellt wurden und die wir im Rahmen der folgenden Artikel für euch getestet hatten, kam nichts Neues mehr.

Bis Roland im vergangenen Jahr das E-X50 vorstellte. Offensichtlich scheint man hier nun wieder neue Marktanteile zurück zu erobern wollen, denn mit dem E-X10 folgt nun eine kleinere Version, die ideal für Einsteiger geeignet scheint.

Roland E-X10

Über 61 anschlagsdynamische Tasten verfügt das neue Roland E-X10. Die ersten Keyboard sollen voraussichtlich Ende Juli ausgegeliefert werden. Allerhand Sounds und Styles sind an Bord, denn mit über 600 Preset Klängen und 300 Styles scheint fas E-X10 eine große Klangpalette abzudecken. Ob Roland hierfür neue Sounds und Styles kreiert hat oder man auf das große Roland Sound-Archiv zurückgegriffen hat, das der Hersteller sein Eigen nennt, werden wir hoffentlich bald in einem Test herausfinden können. Die maximale Polyphonie liegt bei 256 Stimmen, das ist für solch ein Einsteiger-Keyboard schon sehr gut.

Effekte (EQ, Reverb und Chorus), eine Aufnahmefunktion, 12 Pads, die zum triggern von Audiodateien dienen und bis zu 30 User Styles, die mit Hilfe einer Converter Software für macOS und Windows erstellt/abgeändert werden können, gehören ebenfalls zur Ausstattung des Arranger Keyboards.

Mit Strom versorgt wird das E-X10 über ein zum Lieferumfang gehörenden externes Netzteil. Ausgangsseitig bietet es einen kombinieren Kopfhörer/Main Ausgang, Signale lassen sich in das Keyboard über einen AUX In sowie ein Mikrofoneingang bringen (6,3 mm Klinke, mit zusätzlichen Effekten und 3-Band-Equalizer). Bluetooth ist integriert und per USB erfolgt der Anschluss an einen Computer bzw. USB-Speichermedien.

Features des Roland E-X10 im Überblick

61 Tasten mit Anschlagsdynamik

433 Sounds + 256 GM2

9 Drum Sets + 9 GM2 Drum Sets

300 Styles

30 User Styles

4 One Touch Settings pro Style

256-stimmig polyphon

Aufnahmefunktion

Effekte: EQ (6 Typen), Reverb (11 Typen), Chorus (12 Typen)

12 Pads für Audio Playback via USB Stick (MP3/Wav)

Lautsprechersystem: 2x 10 Watt

Abmessungen ohne Notenpult (B x T x H): 947 x 420 x 275 mm

Gewicht: 3,9 kg

Insgesamt scheint das neue Arranger Keyboard sehr gut ausgestattet und für Einsteiger geeignet. Für 211,- Euro könnt ihr das Roland E-X10 ab sofort vorbestellen. Die ersten Produkte sollen wie erwähnt Ende Juli ausgeliefert werden.