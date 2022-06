Roland E-X50, neues Arranger- und Entertainer-Keyboard

Endlich wieder Arranger-Keyboards!

Man hat fast schon nicht mehr daran geglaubt, aber Roland widmet sich nach vielen Jahren der Abstinenz wieder dem Arranger- und Entertaine-Keyboard-Markt. Lange Zeit war es ruhig um die japanischen Keyboards von Roland. Die letzten Produkte entstammen der BK-Reihe, die wir u. a. hier und hier im Test für euch hatten. Unter dem Namen Roland E-X50 folgt nun ein neues Modell.

Roland E-X50

Das Roland E-X50 ist ein klassisches Arranger-Keyboard, das über rund 700 Sounds verfügt. Neben bekannten Roland A- und E-Pianos bietet das Keyboard etliche Presets aus dem Bereich der Streicher, Bläser, Gitarren, World Music und Synthesizer-Sounds. Ausgestattet ist es mit einer anschlagsdynamischen 61er Tastatur, die über drei Anschlagskurven verfügt. Die Polyphonie liegt bei 256 Stimmen.

300 vorgefertigte Begleitrhythmen laden zur Begleitung des eigenen Spiels ein. Pro Style gibt es vier One-Touch-Settings, bestehend aus zum Style passenden Melodieinstrumenten und Effekten.

Auch über die mittlerweile zum Standard gehörenden Pads verfügt das E-X50. Hierüber lassen sich One-Shot-Samples oder kleine Loops triggern. Sowohl MP3- als auch WAV-Dateien können hierfür auf einem USB-Speichermedium abgelegt und über die insgesamt 12 Pads gespielt werden.

Anschlussseitig verfügt das neue Arranger-Keyboard von Roland über ein 6,3 mm Klinkepärchen, Kopfhörerausgang, Mikrofoneingang, Netzteilbuchse sowie zwei USB-Ports für die Verbindung zum Computer und Speichermedium.

Schließt man ein Mikrofon an das Keyboard an, so stehen hierfür ein eigener 3-Band-Equalizer, Reverb, Chorus, Delay und weitere Effekte zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich für den Gesamtsound des Keyboards 6 Equalizer-Presets, Reverb und Chorus zum Verfeinern des Sounds nutzen.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom neuen Roland E-X50 machen:

Verfügbarkeit und Preis hat Roland zum neuen E-X50 bisher noch nicht bekanntgegeben. Diese Informationen reichen wir schnellstmöglich nach.