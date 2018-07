Test: Teenage Engineering PO-33 K.O!, PO-35 Speak

Sampling-Platinen

Hipster-Toys oder coole Gadgets? Das fragt man sich bei der Pocket Operator-Serie von Teenage Engineering. Taschenrechnergroß und im Platinen-Look sehen die POs eher Livestyle-trendorientiert als ernsthafte Musikinstrumente aus. Können die beiden Familienneuzugänge Teenage Engineering PO-33 K.O! und PO-35 Speak das Bild ändern?

Die PO-Serie ist inzwischen recht umfangreich geworden und auf AMAZONA.de gibt es zu den bisherigen Modellen bereits drei Testberichte, die ihr hier und hier und hier findet.

Die beiden jüngsten Modelle Teenage Engineering PO-33 K.O! und PO-35 Speak drehen sich auf zwei unterschiedliche Arten um das Thema Sampling.

Die sind ja nackig!

Die Pocket Operatoren haben keine Gehäuse, sondern sind aus geschichteten, lackierten Platinen aufgebaut. Die Leiterbahnen sind zwar somit im „Inneren“ verborgen, doch die Bedienelemente, die Anzeige und ein kleines Mikro befinden sich ungeschützt oben drauf. Im Block unter dem Display sind der Prozessor, Wandler und ein Speaker integriert. In einem ruhigen Raum reicht die Lautstärke aus, aber draußen und bei Umgebungsgeräuschen geht der Sound allerdings schnell unter. Hier greift man besser zu Kopfhörern.

Die POs sind Batterie-betrieben, allerdings gehören die zwei benötigten AAA-Zellen nicht zum Lieferumfang. Eine alternative Möglichkeit der Stromversorgung ist nicht gegeben.

Zwar wird von Teenage Engineering für etwas mehr Bedienkomfort ein optionales Gehäuse angeboten, doch leider konnte man uns zu den Testgeräten kein Gehäuse mit zur Verfügung stellen, so dass ich hier nicht sehen konnte, ob der nicht unerhebliche Mehrpreis dafür auch einen tatsächlichen Mehrwert ausmacht.

Gemeinsamkeiten

Die Pocket Operator-Modelle basieren alle auf der gleichen Grundtechnologie und -ausstattung, so dass es gewisse Gemeinsamkeiten bei allen Modellen gibt. Der Teenage Engineering PO-33 K.O! reiht sich bei den PO-Drummaschinen ein, da er wie diese mit Single-Sounds hauptsächlich auf Beat-Programming ausgelegt ist, obwohl er auch chromatisch spielen kann. Der PO-35 Speak hingegen ist eher auf Melodien und dem Verändern des spielbaren Sounds ausgerichtet, hat aber auch eine kleine Drum-Abteilung an Bord.

Der Sequencer der Pocket Operators besitzt jeweils 16 eintaktige Pattern, die in Echtzeit eingespielt oder im Step-Verfahren programmiert werden können. Dazu können die Parameter der Sounds und Effekte automatisieren werden. Mit Copy/Paste lassen sich Pattern kopiert und per Chain zu mehrtaktigen Abläufen zusammenfügen. Das Tempo wird entweder in drei groben Schritten zwischen 80, 120 und 140 BPM gewechselt oder per Regler auf ein beliebiges Tempo von 60 bis 240 BPM eingestellt. Auch eine Swing-Funktion ist vorhanden.

Das Display ist im Verhältnis zum Gerät recht groß, jedoch wird der meiste Platz von einer animierten Grafik verschwendet, die je nach Funktion einen Teil davon bewegt. Der Gag hat sich schneller verbraucht als ein „Oh Yeah“-Sample. Das wäre ok, wenn dafür nicht die Anzeige relevanter Parameter auf der Strecke bleiben würde. Eine graphische Darstellung für den Sequencer wäre hier viel sinnvoller.

Über zwei Miniklinkenbuchsen erfolgen die Audioanbindung (In/Out) und die Sync-Verbindung zu weiteren Geräten.