Klevgrand One Shot, Drum Sampler Software für Mac & Windows

Die Software-Firma Klevgrand bringt mit One Shot eine neue Drum Sampler Software für Mac und Windows auf den Markt. Die Entwickler preisen das Ganze als „perkussive Workstation“ an, die speziell für One Shot Samples entwickelt wurde.

Klevgrand One Shot

One Shot ist das bisher größte Drum-Instrumente von Klevgrand und bietet allerhand interessante Features um eurem Beat und Groove ein organisches Gefühl zu geben, sofern dies denn gewünscht ist. One Shot enthält über 8.000 Samples aus unterschiedlichsten Stilen, die meisten davon mit mehreren Velocity-Layern und Round Robin Samples ausgestattet. In über 200 Presets haben die Entwickler die Samples zusammengestellt, wobei auch die Möglichkeit besteht eigene Samples in die Software zu laden.

Die Preset-Kits können abgeändert oder komplett neu programmiert werden, wobei pro Set 15 Slots für Multisamples zur Verfügung stehen. Pro Slot lassen sich zwei Insert- und zwei Send-Effekte hinzufügen und es gibt auch diverse Master-Effekte. Dank eines Multi-Ausgangs könnt ihr die einzelnen Bestandteile des Kits einzeln in der DAW ausgeben und dort weiter bearbeiten.

Hier das offizielle Video dazu sowie ein Video mit Infos zu den wichtigsten Funktionen:

Klevgrand One Shot lässt sich auf Computern mit mindestens macOS 10.10 (oder neuer, M1 nativ) bzw. Windows 7 (oder neuer) einsetzen. Als Plug-in-Formate stehen AU, VST und AAX (64 Bit) zur Verfügung.

Derzeit ist One Shot zum Einführungspreis von 99,- US-Dollar erhältlich. Später soll das Plug-in 149,99 US-Dollar kosten.