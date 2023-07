Test: Ableton Push 3, (Standalone) Controller

Ableton Live in the box

Lange mussten die Push-Anwender auf ein Upgrade warten. Nun ist es endlich da: Der neue Ableton Push 3 Controller. Viel wurde im Netz spekuliert: Wird es eine Standalone-Version geben, die den Einsatz auch ohne Laptop mit Ableton Live ermöglicht? Nachdem das Warten nun endlich ein Ende hat, lässt sich diese Frage beantworten: Ja, der Ableton Push Controller ist als Standalone-Version und als reiner Controller erhältlich. Doch entscheiden muss man sich nicht. Lest selbst.

ANZEIGE

Ableton

Ableton ist nicht nur der Hersteller der genialen DAW Ableton Live, sondern auch des Ableton Push Controllers. Dieser konnte schon in den beiden Vorgängerversionen zusammen mit Ableton Live seine Stärken ausspielen und war das Zentrum unzähliger Live-Sets, aber auch in Tonstudios von Produzenten elektronischer Musik. Das 1999 in Berlin gegründete Unternehmen Ableton stellte die erste Version von Ableton Live im Jahr 2001 vor. Mittlerweile verfügt Ableton über Niederlassungen in Los Angeles und Tokio und umfasst 350 Mitarbeiter. Durch die Konzentration auf nur zwei Produkte fließt alle Energie in deren Weiterentwicklung und in der Tat ist Ableton Live die stabilste DAW für die Bühne überhaupt.

Der Controller Ableton Push 3

Mittlerweile gibt es viele Controller, die einem Ableton Push Controller nachempfunden sind. Das Herausragende an Push ist, dass das Konzept von Ableton mit seiner zweidimensionalen Matrix im Session-Modus konsequent auf die Hardware übertragen wurde. So zählt Ableton Push zu den besten Ableton Live Controllern am Markt. Die Anordnung der Regler, des Displays, der Buttons und so weiter ermöglichen einen optimalen Workflow, ohne zu oft auf das Laptop-Display schauen zu müssen. Ob man die Pads nun zum Abfeuern von Loops verwendet oder zum Spielen von Instrumenten, ist dabei dem Nutzer überlassen. Gerade in diesem Punkt hat Ableton die Anforderungen noch einmal deutlich nach oben geschraubt, wie wir gleich sehen werden.

Layout des Push 3 Controllers

Besitzer einer Ableton Push 2 werden sich sofort zurechtfinden, denn das Layout ist vertraut, auch die Größe ist ähnlich der einer Ableton Push 2. Push 3 hat allerdings ordentlich an Gewicht zugelegt und steht dadurch bombenfest auf dem Tisch. Fast 4 kg bringt mein Testgerät auf die Waage.

Im Zentrum des Controllers stehen die 64 berührungsempfindlichen Pads, die nun MPE-fähig sind und somit das ausdrucksstarke Spiel von Instrumenten ermöglichen. Jedes einzelne Pad besitzt einen X/Y-Sensor, um die Bewegungen des Fingers zu erkennen. Geblieben ist die RGB-Hintergrundbeleuchtung.

Um diese Pads herum gruppiert sind die übrigen Bedienelemente. Sofort ins Auge sticht das große Display. Das LC-Display ist exakt so groß wie das des Vorgängers: 230,4 mm (Breite) x 38,4 mm (Höhe). Die 11 Encoder sind nicht mehr in einer Reihe positioniert wie beim Vorgänger, sondern acht Regler befinden sich wie zuvor oberhalb des Displays in einer horizontalen Reihe, drei weitere und verschieden große Regler sind davon abgesetzt recht und links des Displays zu finden.

Die beleuchteten Taster sind teilweise beschriftet. Durch die recht helle Beleuchtung ist die Beschriftung gestochen scharf und lässt sich sehr gut ablesen.

ANZEIGE

Welche Anschlüsse bietet Ableton Push 3?

Die größte Überraschung erwartet mich auf der Rückseite. Der neue Ableton Push Controller besitzt nämlich nun ein integriertes Audiointerface mit zwei Ein- und zwei Ausgängen sowie einem Kopfhörerausgang. Doch damit nicht genug: Über die ADAT-Schnittstelle erhöht sich die Zahl der Ein- und Ausgänge um weitere acht Kanäle auf insgesamt 10 Ein- und Ausgänge.

Die zwei Push-Fußschalteranschlüsse ermöglichen das Senden von CV/Gate-Signalen an externe Synths. So fügt sich der Ableton Push Controller auch in ein modulares Synthesizer-Setup ein. MIDI IN und OUT sind ebenfalls vorhanden, jedoch als Miniklinkenbuchsen ausgeführt, sodass Adapter benötigt werden. Aufgrund des Formfaktors wäre das aber anders auch gar nicht möglich gewesen.

Interessant sind noch die zwei USB-Buchsen auf der Rückseite: Während die USB-C-Buchse für den Anschluss eines Computers gedacht ist, gestattet die USB-A-Buchse den Anschluss von class compliant MIDI-Interfaces, anderen Controllern und mehr.

Audiointerface

Gehen wir noch einmal näher auf das integrierte Audiointerface ein, das übrigens auch die Standardversion der Push 3 besitzt: 24 Bit und 96 kHz sind die Eckdaten des Interfaces. An die TRS-Klinkenanschlüsse lassen sich Line-Quellen und Instrumente anschließen und mit bis zu 20 dB digitalem Gain verstärken. Ein Mikrofoneingang fehlt leider. Dieser ließe sich jedoch einfach per ADAT-Input nachrüsten.

Der Push 3 Controller im Standalone-Modus

Alle Features hier aufzuzählen und vom Vorgängermodell abzugrenzen, ergibt keinen Sinn. Hierzu verweise ich entsprechend auf die tollen Infos und vielen Videos auf der Ableton Website. Ich möchte mich stattdessen auf die herausragendste Neuerung konzentrieren: den Standalone-Modus des Controllers.

Den neuen Ableton Push 3 Controller gibt es in zwei Varianten:

Ableton Push 3 Controller

Ableton Push 3 Standalone.

Während der Ableton Push 3 Controller wie der Vorgänger auf einen externen Computer mit Ableton Live 11 angewiesen ist, kann die Push 3 Standalone-Version komplett unabhängig von einem Computer genutzt werden.

Nun kennen wir solche Versuche eines vom Computer unabhängigen Studios schon von der Akai Force, Akai MPC Live II oder MPC One. Auch viele Keyboard-Workstations wie der Roland Fantom oder Yamaha Montage ermöglichen vom Rechner unabhängige Produktionen.

Intel inside

Die Ableton Push 3 Standalone-Version ist allerdings anders, denn intern arbeitet Ableton Push 3 mit einem Intel Prozessor. Die Entwickler haben ein INTEL NUC Mainboard integriert, bestückt mit einem Intel 11th Gen Core i3-1115G4 Prozessor und 8 GB RAM.

Bevor nun der Aufschrei kommt, dass das System dann die Leistungsfähigkeit eines Bürorechners besitzt, möchte ich entgegnen, dass hier der Computer nicht ein komplexes Betriebssystem laufen lassen muss, um überhaupt dann eine Anwendungssoftware zu starten, sondern einzig und allein dem Betrieb von Ableton Live 11 und seinen Plug-ins vorbehalten ist. Bedenkt man, dass in einigen aktuellen Hardware-Synthesizern von Korg ein günstiger Raspberry Pi Computer für die Klangerzeugung zuständig ist oder die AKAI MPC Live von Rockchip SoCs angetrieben wird, ist die Ableton Push 3 Standalone in bester Gesellschaft.

Nach Rücksprache mit Ableton läuft auf der Push 3 Standalone ein spezielles Betriebssystem auf Linux-Basis. Betriebssystem und Daten finden Platz auf einer 256 GB großen SSD.

Upgrade-fähig und zukunftssicher

Ich greife zurück auf das, was ich eingangs zum Unternehmen Ableton gesagt habe: Konzentration auf wenige Produkte und dadurch regelmäßige Produktpflege. Das gilt natürlich auch für die Ableton Push 3.

Käufer einer Ableton Push 3 ohne Standalone-Funktion können diese zu einer Ableton Push 3 Standalone upgraden. Das entsprechende Upgrade-Kit inklusive Mainboard, Schraubendreher und mehr wird Ende 2023 erhältlich sein. So muss sich der Interessent nicht sofort für die eine oder andere Version entscheiden, sondern kann mit der „normalen“ Push 3 starten und diese später in eine Push 3 Standalone verwandeln. Der Preis soll sich dabei in einem ähnlichen Rahmen bewegen wie beim sofortigen Kauf der Push 3 Standalone-Version.

Doch das Konzept verspricht mehr: Die Ableton Push 3 lässt sich aufgrund des modularen Aufbaus später durch den Einbau eines neuen Mainboards mit einem leistungsfähigeren Rechner ausstatten. Laut Ableton ist das System aber noch bei Weitem nicht ausgereizt und wir dürfen uns über weitere Funktionen freuen. Erste Ideen, wie die Möglichkeit, einen Monitor per USB anzuschließen, existieren bereits.

Ableton Live inside

Wie bereits angedeutet, arbeitet die Standalone Push 3 mit Ableton Live 11. Im Auslieferungszustand ist die Push 3 Standalone mit Ableton Live 11 Intro bestückt. Besitzt der Käufer aber bereits Live 11 Standard oder Live 11 Suite, werden diese auch auf der Ableton Push 3 Standalone installiert – inklusive aller Klangerzeuger und Effekte.

So lassen sich Projekte, die mit Ableton Live 11 am Computer erstellt wurden, auf die Push 3 transferieren und dort abspielen und weiterverarbeiten. Auch der umgekehrte Weg ist möglich: Starte ein Projekt auf der Ableton Push 3 Standalone und übertrage es dann auf den Computer, um es dort fertigzustellen.

Doch wie gelangen die Daten auf die Push 3? Ganz einfach: per WLAN. Bestandteil der Push 3 Standalone ist ein WLAN-Kit, das die Übertragung von Ableton Live Sets, das Herunterladen von Packs und die Installation von Updates ermöglicht. Außerdem ist eine Synchronisation per Ableton Link möglich.

Die gute Nachricht ist, dass neben Hardware für Ableton Live auch Max for Live Devices mit Einschränkungen funktionieren. Eine Liste der Einschränkungen für Max for Live findet sich hier.

Eine ebenso gute Nachricht betrifft die Ableton Live Klangerzeuger und Effekte. Diese lassen sich nämlich ebenfalls spielen. Projekte, die diese Klangerzeuger oder Effekte nutzen, werden anstandslos geladen und wiedergegeben. Anders sieht das mit VST-Klangerzeugern aus. Diese sind (derzeit noch) nicht möglich. Hierzu müsste vermutlich nicht nur eine Installationsroutine existieren, sondern auch eine Möglichkeit, VST Plug-ins unter Linux zu nutzen, das dem Ableton Push 3 Betriebssystem zugrunde liegt. Zwar gibt es solche Lösungen, trivial ist das aber nicht und würde vermutlich auch die Betriebssicherheit der Push 3 Standalone beeinträchtigen. Da allerdings die Ableton Live 11 Effekte und Instrumente von sehr hoher Qualität sind, hält sich das Verlangen nach VST Plug-ins zumindest bei mir in Grenzen.

Zubehör für Ableton Live, das ohne Treiberinstallation auskommt, sollte auch mit Ableton Push 3 Standalone funktionieren. So lassen sich beispielsweise Ableton Live Controller mit Fadern an den USB-Port anschließen. Was nicht funktioniert, sind Audiointerfaces. Auch das ließe sich sicherlich mit einem Firmware-Update nachrüsten. Da wir aber für die Erweiterung mit Ein- und Ausgängen die beiden ADAT-Schnittstellen haben, ist auch hier der Wunsch nach diesem Feature nicht sonderlich groß.

Freunde des Live 11 Arrangements werden aktuell (noch) enttäuscht sein von der Ableton Push 3 Standalone, da sich dessen Möglichkeiten hauptsächlich auf den Session-Modus beziehen. Dennoch lassen sich Arrangements natürlich abspielen. Eine Anzeige der Arrangements auf dem Display und das Bearbeiten derselben ist aktuell jedoch nicht vorgesehen.

Akku

Die Ableton Push 3 Standalone Variante enthält außerdem einen Akku, der den Betrieb ohne Stromversorgung aus dem Stromnetz für bis zu 2,5 Stunden ermöglicht. Dabei handelt es sich um einen Lithium-Eisenphosphat Akku. 2,5 Stunden sind jetzt nicht viel, aber für eine kleine Session im Garten reicht das. Für mich ist die Ableton Push 3 mit fast 4 kg aber auch weniger ein Gerät für den Rucksack. Eine nette Zugabe ist der Akku-Betrieb allemal.

Wie lässt sich Ableton Push 3 in der Praxis einsetzen?

Nach dem Einschalten der Push 3 Standalone sollte zunächst einmal die WLAN-Verbindung hergestellt werden, um die Push 3 in deinem Ableton Account zu autorisieren. Hast du bereits eine Ableton Live Version, findest du deren Möglichkeiten im Anschluss auch auf der Push 3 Standalone. Alle Packs deiner Ableton Live-Version werden angezeigt und können auf die Push 3 heruntergeladen werden. Nutzer von Ableton Live 11 Suite steht also der gesamte Inhalt der Suite auch auf der Push 3 Standalone zur Verfügung.

Die Ableton Push 3 führt dabei durch alle Schritte und diese Arbeiten sind nach kurzer Zeit erledigt.

Für die Übertragung von Daten aus Ableton Live 11 heraus ist es unbedingt erforderlich, dass Push 3 und der Computer mit Ableton Live 11 im gleichen WLAN-Netzwerk angemeldet sind. Nun wird die Push 3 im Browser von Live 11 angezeigt und Daten können übertragen werden. Du kannst die Push 3 Standalone aber auch wie eine Push 2 oder Push 3 Standard als reinen Controller mit Ableton Live 11 auf einem Computer verwenden. Die Übertragung von Projekten per WLAN funktionierte im Test einwandfrei.

Besitzen deine Projekte irgendwelche Drittanbieter Plug-ins, ob nun VST oder AU, musst du die betreffenden Spuren entweder bouncen oder einfrieren, bevor du sie auf die Push 3 Standalone überträgst. Solche Audiospuren enthalten dann alle Effekte und können von der Push 3 Standalone abgespielt werden. Damit du das nicht vergisst, weist Ableton Live vor der Übertragung noch einmal darauf hin. Sehr gut.

Was mir direkt zu Beginn auffällt, ist die schnelle Navigation mit dem großen Jog-Wheel-ähnlichen Encoder auf der rechten Seite und den vier darunterliegenden Pfeiltasten. Persönlich lieber wäre mir aber eine Position weiter unten gewesen, vor allem ohne andere darunterliegende Bedienelemente, weil diese dann einerseits nicht von meiner Hand verdeckt werden und ich andererseits gerne die Hand beim Bedienen von Jog-Wheel und Pfeiltasten auflege und nicht so gerne ungewollt andere Funktionen mit dem Handballen auslöse. Das ist aber schon Jammern auf sehr hohem Niveau.

Das Jog-Wheel lässt sich nicht nur drehen, sondern auch nach rechts und links bewegen. So navigiert man zum Beispiel im Edit-Modus von Event zu Event.

Wer schon öfter mal Instrumente auf einer Push 2 gespielt hat, wird die neuen MPE-fähigen Pads lieben. Mit etwas Übungen lassen sich Instrumente sehr ausdrucksstark spielen. Für mich als Keyboarder ist das sehr gewöhnungsbedürftig, aber es hindert mich niemand daran, ein USB-Keyboard anzuschließen und es für das Einspielen von Instrumenten zu nutzen. Das habe ich dann auch direkt getan und meinen Roland Fantom über ein USB-Kabel mit der Push 3 verbunden. Nun muss noch im Setup-Menü unter MIDI die Verbindung entsprechend ausgewählt werden. Die Push 3 zeigt im Display sofort den Eintrag „Fantom-6 7 8 MIDI IN1“ an.

Leider funktioniert die Ableton Live-Fernsteuerung vom Fantom aus nicht. Der Fantom quittiert den Aufruf im DAW-Modus immer mit „Please connect to the PC“. Vermutlich müsste dazu der Roland-Treiber installiert sein. Vielleicht startet Ableton ja eine Zusammenarbeit mit Roland, um den tollen DAW-Modus für Ableton Live, den der Fantom bietet, auch mit der Push 3 zu unterstützen. Andere MIDI-Controller ohne Treiberunterstützung funktionieren hingegen sofort, wenn sie ein integriertes Ableton Live Mapping besitzen.

Alle Instrumente lassen sich nun von meinem Fantom aus ohne Verzögerung spielen. Das Drehen an den Reglern zum Editieren der Sounds macht wahnsinnigen Spaß und schon nach kurzer Einarbeitungszeit (ohne vorheriges Lesen der Bedienungsanleitung) habe ich erste Clips eingespielt, Spuren quantisiert, bearbeitet, Effekte zugewiesen und mehr.

Auch wenn mir (noch) die Arbeit mit Ableton Live am Computer mehr liegt, muss ich sagen, dass ich mich schon an so ein Standalone-Gerät gewöhnen könnte. Alle aus Ableton Live bekannte Funktionen und Parameter sind vorhanden und man muss auf nichts verzichten. Meinen Test habe ich mit Ableton Live 11 Suite auf der Push 3 durchgeführt.

Was mich etwas gestört hat, ist die Hitzeentwicklung. Die Ableton Push 3 Standalone wird sehr heiß. Es gibt keinen Lüfter und die Hitze wird einzig und allein über das Gehäuse abgeleitet. Man kennt das zum Beispiel von den dünnen Apple Laptops ohne Lüfter wie das Macbook Air. Die Temperatur, insbesondere im Bereich des Prozessors, ist schnell sehr unangenehm. Es ist deshalb unbedingt darauf zu achten, dass die Push 3 Standalone auf einer harten und wärmeableitenden Oberfläche steht, damit durch die Standfüße noch etwas Luft zirkulieren kann und sich die Hitze nicht staut.