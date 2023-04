Vergleichstest: AKAI MPC Live II, AKAI Force, Music Production Center

Welches AKAI Music Production System für welchen Zweck?

AKAI Force und Akai MPC Live II – zwei leistungsstarke und vielseitige Geräte für die Musikproduktion, die sich trotz ihrer technischen Ähnlichkeiten durch einige Unterschiede auszeichnen. Diese Unterschiede können den Ausschlag geben, welches der beiden Music Production Systeme besser zum individuellen Stil und der persönlichen Arbeitsweise passt. In diesem Artikel vergleichen wir die Funktionen und Stärken beider Geräte, um bei der Entscheidung zu helfen, welches System den kreativen Bedürfnissen am besten gerecht wird.

AKAI Professional

Die Firma Akai Professional ist ein Ableger des ursprünglich 1929 von Masukichi Akai und seinem Sohn Saburo Akai in Tokio, Japan, gegründeten Unternehmens AKAI und hat eine lange Geschichte in der Musikindustrie. Anfangs produzierte das Unternehmen vorwiegend Elektromotoren für Filmprojektoren, bevor es sich in den 1950er-Jahren auf die Produktion von Elektrogeräten und Audiogeräten konzentrierte.

Mit der Einführung von Tonbandgeräten und Kassettendecks in den 1960er- und 1970er-Jahren erlangte Akai weltweite Anerkennung und etablierte sich als führender Hersteller von qualitativ hochwertigen Audiogeräten, einschließlich Verstärkern, Tunern und Lautsprechern.

In den 1980er-Jahren fokussierte sich man sich unter dem Label Akai Professional auf die Entwicklung von elektronischen Musikinstrumenten und brachte seine ersten Sampler auf den Markt. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem legendären Ingenieur Roger Linn führte zur Entwicklung der bahnbrechenden Akai MPC60 Drum-Maschine im Jahr 1984.

Die MPC-Serie wurde zum Inbegriff für Sampling und Drum-Programming und revolutionierte die Musikproduktion, vor allem in den Bereichen Hip-Hop und elektronische Musik. Die Sampler der S-Serie gehörten über viele Jahre zur Ausstattung eines jeden Tonstudios und waren auch in vielen Live-Racks von Keyboardern zu finden. Auch die EWI-Serie (Electronic Wind Instrument) ist schon sehr lange Bestandteil des AKAI Professional Portfolios.

Leider geriet AKAI mehrfach in finanzielle Schwierigkeiten, sodass sowohl die Marke AKAI als auch AKAI Professional mehrfach verkauft wurden. AKAI Professional gehört heute zu inMusic von Jack O’Donnell, zu der auch Numark, Alesis, Alto Professional, Denon, Headrush, M-Audio, Marantz, RANE und andere gehören.

In den letzten Jahren erweiterte Akai Professional kontinuierlich sein Produktportfolio und brachte eine Vielzahl von Synthesizern, Samplern, Drum-Maschinen und MIDI-Controllern auf den Markt. Heute ist Akai Professional nach wie vor führend in der Entwicklung von All-in-one-Tools zur Musikproduktion wie der AKAI Force und Akai MPC Live II und hat seit langer Zeit auch mit der AKAI Professional MPC Key 61 eine Synthesizer-Workstation im Programm.

Übersicht: AKAI Force und AKAI MPC Live II

Die AKAI MPC Live II und AKAI Force sind beide leistungsstarke und vielseitige Standalone-Music-Production-Systeme. Sie bieten eine umfangreiche Palette an Funktionen, wie beispielsweise Sampling, Sequencing, Synthese und Effekte.

Die Zielgruppe für beide Geräte sind Musikproduzenten, Live-Performer und Musiker, die auf der Suche nach einer flexiblen und mobilen Lösung für die Erstellung und Aufführung ihrer Musik sind und dabei nicht zwingend auf einen Laptop samt Controller angewiesen sein möchten.

Die AKAI MPC Live II eignet sich insbesondere für Produzenten und Beatmaker, die einen Fokus auf Drum-Programming und klassische MPC-Workflows legen. Die AKAI Force hingegen ist ideal für Musiker und Performer, die Wert auf Clip-Launching und eine enge Integration mit Ableton Live legen, ähnlich wie bei einem Grid-basierten Controller.

Was bietet die AKAI MPC Live II?

Die AKAI MPC Live II richtet sich schon optisch an Beatmaker. Die 16 großen anschlagdynamischen Pads mit RGB-Hintergrundbeleuchtung erinnern sofort an die klassische AKAI MPC-Serie. Das rechteckige Format mit dem vorne in die „Handablage“ eingelassenen Lautsprecher wirkt allerdings für Liebhaber des Vintage-Originals eher ungewöhnlich. Ein 7“ Multitouch-Display, einige Regler und mehrere, teilS doppelt belegte Schalter runden das Konzept ab. Im Vergleich zur Ur-MPC, der AKAI MPC 60, die AKAI gemeinsam mit Roger Linn konzipiert hat, wirkt die AKAI MPC Live II geradezu spartanisch. Wer mehr Bedienelemente an einer MPC möchte, muss zur AKAI MPC X greifen.

Die AKAI MPC Live II mit ihrem kompakten Format verfolgt jedoch ein anderes Ziel: Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku kann die AKAI MPC Live II bis zu sechs Stunden losgelöst von einem Stromnetz betrieben werden. Nun erklären sich auch die integrierten Lautsprecher: Beatmaking im Park, am Strand oder im heimischen Garten war noch nie so einfach. Das kompakte Format unterstützt dieses Konzept ebenfalls.

Und noch ein weiteres Feature zeigt deutlich, welchen Weg AKAI Professional mit der AKAI MPC Live II gehen: Die integrierten Stereo-CV/Gate-Ausgänge erlauben über Split-Adapter den Anschluss von bis zu acht weiteren Geräten mit CV/Gate-Eingängen. Das kann im Studio ein großes Modularsystem sein, auf der Bühne aber vielleicht auch der Verbund mit den unzähligen Klangerzeugern in Tischgehäusen von Behringer, Korg, cre8audio, Make Noise, Moog und vielen anderen Herstellern. Und auch der direkte Anschluss von Geräten per USB ist möglich, sodass weitere Controller und Tastaturen verbunden werden können. Natürlich darf auch MIDI nicht fehlen und so gibt es gleich zwei MIDI-Inputs und zwei MIDI-Outputs im klassischen 5-Pin DIN-Format. Sechs Einzelausgänge, die sich bei Bedarf über den Anschluss eines class-compliant Audio-Interfaces auf bis zu 32 Ausgänge erweitern lassen, bieten viele Möglichkeiten Live und im Studio, um das Material mit externen Effekten zu versehen oder die einzelnen Sounds oder Spuren am Mischpult zu mischen. Wie es sich für einen Sampler gehört, stehen zwei Eingänge als TRS-Klinkenbuchsen und zwei weitere als Phono-Cinch-Buchsen für den Anschluss eines Plattenspielers zur Verfügung.

Und weil das noch nicht reicht, lässt sich die AKAI MPC Live II auch per WIFI, Bluetooth oder per Ethernet mit dem Computer verbinden und so zum Beispiel im Verbund mit Ableton Live (Ableton Link) verwenden.

Abgelegt werden Samples und weitere Daten im 2 GB großen RAM, und im internen 16 GB großen Speicher, der per SATA erweiterbar ist. Ein SD-Card-Slot befindet sich auf der Rückseite der AKAI MPC Live II. Angetrieben wird die AKAI MPC Live II übrigens von einem Quad-Core ARM-Prozessor. Alle DACs und ADCs arbeiten mit 24 Bit und 44,1, 48 und 96 kHz.

Natürlich arbeitet trotz des Standalone-Prinzips die AKAI MPC Live II mit der MPC Software zusammen und auch die mittlerweile zahlreichen AIR-Instrumente und Effekte lassen sich laden, eine Auswahl ist im Lieferumfang enthalten. AKAI hat der MPC-Serie kontinuierlich Updates spendiert und betreibt eine sehr gute Produktpflege.

Einen Test zur AKAI MPC Live II und mehrere Tests der jüngsten Updates findet ihr natürlich wie immer hier auf AMAZONA.de: Übersicht MPC Live Artikel

Was bietet die AKAI Force?

Schon rein optisch hat die AKAI Force mit der AKAI MPC Live II nicht viel zu tun. Wer beim Anblick der AKAI Force Assoziationen von einer Ableton Push oder AKAI APC hat, liegt nicht verkehrt. Die AKAI Force sieht nicht nur nach einem Ableton Controller aus, sondern sie ist es auch und mehr. Die AKAI Force beherrscht nämlich vieles, für das Ableton Live berühmt ist: zum Beispiel das Clip-Launching. Das Bedienkonzept ist Ableton Live sehr ähnlich und Nutzer der DAW werden sich schnell zurechtfinden. Damit ist auch schon die Zielgruppe genannt: Ableton Live-Nutzer, die das Konzept lieben und dieses gerne ohne Computer anwenden möchten.

So erklärt sich auch die 8×8 Clip-Launch-Matrix mit ihren insgesamt 64 anschlagsdynamischen RGB-Pads samt Aftertouch. Mehr Buttons, mehr Controller, ebenfalls ein 7“ Multitouch-Display sowie acht kleine Displays über den berührungsempfindlichen Reglern bieten viel Kontrolle über das Geschehen. Die Matrix lässt sich sogar aufteilen in einen Bereich für das Live-Spiel sowie einen weiteren für das Clip-Launching. Ein MPC-Style Programming-Modus soll der AKAI Force MPC-Feeling einhauchen. Das gelingt aufgrund der kleineren Pads nur bedingt. Da allerdings das Betriebssystem der AKAI Force in vielen Bereichen identisch zur MPC-Reihe ist, soll die AKAI Force MPC-Liebhaber gleichermaßen ansprechen und eine schnelle Einarbeitung ermöglichen.

Die AKAI Force ist schon rein optisch gewaltiger als die AKAI MPC Live II und eignet sich anders als die MPC Live II nicht unbedingt zum Beatmaking unterwegs. Das ist auch nicht ihr Ziel. Die In-the-box-Musikproduktion im Studio oder das Spiel auf der Bühne sind hingegen die Schwerpunkte der AKAI Force. Das macht sich auch bei den Anschlüssen bemerkbar: 2 XLR-Eingänge, 4 TRS-Klinke-Ausgänge, 4 (Mono) CV-Gate-Ausgänge, ein MIDI-DIN-Trio (In, Out, Thru), 2 USB-A-Port, 1 USB-B-Port, ein Ethernet-Port für Ableton Link und ein SD-Card Slot. Wie die MPC Live II ist die AKAI Force mit WIFI und Bluetooth ausgestattet.

Auch die AKAI Force verfügt über 2 GB RAM und 16 GB Festspeicher, wovon 10 GB mit vorinstalliertem Material belegt sind. Ein großer Vorteil gegenüber der AKAI MPC Live II ist das kürzlich eingeführte Disk-Streaming, mit dem die Tatsache, dass 2 GB RAM vorsintflutlich anmuten, entschärft werden kann. Dafür empfiehlt sich allerdings der Einbau oder Anschluss einer flotten SSD, denn auch hier ist der Festspeicher über SATA erweiterbar.

Im Vergleich zur AKAI MPC kommen andere Wandler zum Einsatz: 32 Bit und 44,1 kHz sind die Eckdaten der Wandler. Leider ließen sich keine Infos zum Prozessor finden.

Die AKAI Force kann wie die MPC Live II natürlich AIR-Plug-ins für Instrumente und Effekte laden. Ob Melotron, Solina String Ensemble, Odyssey, der Multi-Engine-Synthesizer Hype (Wavetable, Subtractive, FM, Sampling), Tubesynth, Drumsynth, Bassline oder Electric – es steht eine breite Palette an Sounds und Gestaltungsmöglichkeiten zur Auswahl. Weitere herausragende Plug-ins lassen sich käuflich erwerben.

Zum ausführlichen Test der AKAI Force auf AMAZONA.de geht es hier lang. Alle Funktionen des Updates sind hier vorgestellt worden.

Wie klingen AKAI MPC Live II und AKAI Force?

Hinsichtlich der Klangqualität gibt es zwischen den beiden Instrumenten keinen Unterschied. Die Sound-Bibliothek ist identisch und in meinem Fall waren beide Instrumente für den Vergleichstest mit allen verfügbaren Klangerzeugern und Effekten bestückt. Wer mehr Klangfutter benötigt, erstellt einfach eigene Samples oder greift auf Samples von professionellen Anbietern zurück. Es ist zu erwarten, dass AKAI die Zahl der AIR-Plug-ins mit der Zeit weiter erhöht, um die neue AKAI MPC Key-Workstation attraktiv zu halten. Obwohl auf dem Papier die Wandler unterschiedlich sind, ließ sich im direkten Vergleich kein Klangunterschied feststellen. Für Klangbeispiele verweise ich auf die entsprechenden Testberichte.

Für wen eignen sich MPC Live II und AKAI Force?

Bei so vielen Gemeinsamkeiten ist es nicht leicht, sich für eines der beiden Instrumente zu entscheiden. Die Zielgruppe wurde oben bereits grob angerissen, ist aber nicht in Stein gemeißelt. Der Beat Producer findet in der AKAI Force ähnliche Möglichkeiten wie in der AKAI MPC Live II und auch die AKAI MPC Live II besitzt zumindest ein Ableton Mapping, um damit Ableton Live zu bedienen. Die AKAI Force ist aber viel mehr als Standalone-Ersatz für Ableton Live gedacht als die AKAI MPC Live II, die als Groove-Box, Sequencer, Sound-Lieferant und Schaltzentrale für weiteres Equipment eine prima Figur macht und sogar das Musizieren unterwegs ermöglicht.

Beide Instrumente fühlen sich auf der Bühne wie im Tonstudio gleichermaßen zu Hause. Wer gerne eine komplette Live-Performance im Ableton-Stil abfeuern möchte, ist mit der AKAI Force sehr gut bedient. Wer eher Beats im MPC-Stil produzieren möchte und zugleich mit weiteren Klangerzeugern im Verbund über MIDI, CV/Gate, USB, WIFI oder Bluetooth vernetzt arbeitet, greift zur AKAI MPC Live II. Zwar kann das prinzipiell auch die AKAI Force, doch die größeren Pads der AKAI MPC Live II spielen sich beim Beat Making doch deutlich komfortabler und die größere Anzahl an Schnittstellen nach außen ermöglichen selbst größere Setups für Studio und Bühne. Mit den vielen Verwaltungsfunktionen für MIDI, CV/Gate und Co setzt sich die AKAI MPC Live II trotz einiger Updates der AKAI Force von dieser nach wie vor ab.

Wer gerne mit Samples arbeitet, diese schnell zerschneidet und Pads zuweist, findet ebenfalls in der AKAI MPC Live II den geeigneten Partner. Zwar geht das alles auch mit der AKAI Force, aber der Workflow ist mit der MPC nach wie vor besser.

Die AKAI Force hat als Standalone-Gerät mit DAW-Ambitionen ganz klare Vorteile. Mit dem linearen Sequencer und der Möglichkeit, Clips live wie in Ableton Live zu kombinieren, in Echtzeit im Tempo zu verändern und somit Tracks lebendig zu gestalten, ist eines der wesentlichen Features der AKAI Force. Auch das Disk-Streaming ist ein deutlicher Pluspunkt gegenüber der AKAI MPC Live II. Erst so werden größere Produktionen mit der AKAI Force als Zentrum und DAW-Ersatz überhaupt möglich. Und noch mehr, denn mit dem jüngsten Update hat die AKAI Force die Möglichkeit erhalten, Projekte mit Ableton Live auszutauschen. So kann ein Projekt auf der AKAI Force begonnen werden und in Ableton Live vollendet. Oder: Für die Bühnen-Performance wird eine Studioproduktion aus Ableton Live auf die AKAI Force geladen. Die AKAI MPC Live II kann Sets als Ableton Live-Datei exportieren.