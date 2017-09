Test: Novation Circuit Update 1.2, Groovebox

Dies ist der Komentar welcher ich zu den Youtube Videos geschrieben habe:

„I will never buy again a Novation product ! Because you can only login with a Facebook or Google account ! I dont have or want this ! For the Novation Circuit 1.3 Update ! :-(((“

Viele Anwender waren der gleichen Meinung, wie man hier ja auch sieht.

Aber sonst finde ich das Gerät mit dem neuen Update nicht schlecht und der Preis ist auch nicht zu hoch.