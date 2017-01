Top News: Roland AIRA TR-8, TB-3, VT-3 & System-1

Durchaus interessant! Preise scheinen auch günstiger zu werden, als erwartet…

Ich würde mich (evtl. auch für zukünftige Reviews) sehr über Sound-Demos freuen, die nicht immer nur Techno, House etc. beinhalten. Insbesondere die 808 ist im Bereich Miami Bass, Electrofunk, 80er, Synthie Pop, Hip Hop etc. sehr beliebt und die Art von Rhythmus repräsentiert die Fähigkeiten der 808 meiner Meinung nach am Besten, wie man im (bisher einzigen) Video von Roland zu den Produkten sieht, sitzen da irgendwelche hippen Typen, die Krach machen, aber weniger Musik bzw. komplexe Beats, ganz kurz am Ende vom Video, wo der eine Typ in den VT-3 spricht, hört man was Vernünfiges.

Bei solchen eintönigen „Beats“ hört man z.B. nichts vom Decay der BassDrum usw.

In Sachen Beatprogrammierung sollte man sich hierbei evtl. ein wenig Zeit lassen, wer Egyptian Lover etc. kennt, weiss was ich meine.

Solche House und Technobeats macht mein Musikprogramm in 4 Sekunden, bei einer Songlänge von 10 Minuten, Bassdrum setzen, HiHat, fertig ;)

Sorry für ein wenig Unmut in dem Bereich, aber ich kann diese Bum Bum Beats einfach nichtmehr hören

Weiter so und liebe Grüsse ;)