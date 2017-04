Test: Korg Gadget for Mac, Groovebox & Plug-ins

Korg Gadget for Mac ist die Grooveboxen Software-Version der bekannten iOS-App, inklusive der einzelnen Gadgets als Plug-ins. Für das iPad gibt es sicher mehrere Apps, die alleine schon eine Anschaffung rechtfertigen würden. Die universale MIDI-Controller-App Lemur von Liine und die Groovebox Gadget von Korg liegen aber an erster Stelle. Aber nicht jeder möchte sich mit der Apple-Ökonomie anfreunden, die zusammen mit dem iPad erworben wird. Also dachte sich Korg wohl, warum nicht eine der erfolgreichsten iOS-Apps überhaupt auch für Desktop-Anwender zugänglich zu machen. Das Ergebnis ist Gadget for Mac, derzeit nur für macOS. Ob die Desktop-Version mit der App konkurrieren kann und ob Gadget auch als Desktop-Version noch „in touch‟ mit den Musikern ist, lesen Sie im Test.

Was genau ist Gadget?



Korg Gadget for Mac ist erst einmal eine Umgebung zum Erstellen von Musik-Tracks. Die Software stellt dafür einen umfassenden mehrspurigen MIDI-Sequencer zur Verfügung, über den die verschiedene „Minisynthesizer‟, genannt Gadgets, angesprochen werden können. Pro Spur ein Gadget. Die Minisynthesizer sind z.B. Drum-Computern nachempfunden oder auf einen bestimmten Zweck oder Sound zugeschnittene Synthese-Engines. So gibt es z.B. einen speziellen Wobble-Synthie für Dubstep, einen Ambientsynthesizer, einige für die klassische, analoge Sounds, einen Phase Distortion-Synthesizer und mehr. Quasi die Korg Volcas in Softwareform. 19 dieser Gadget bilden das Kernangebot von Gadget auf iOS. Die Desktop-Version enthält bis auf die iWavestation und den Flügel aus Korg Module alle Gadgets, die es für iOS gibt.

Dabei ist die Produktionsumgebung geschlossen, d.h. es gibt keine VST/AU- etc. Plug-in Schnittstelle wie bei den großen DAWs. Nur eine umfassende MIDI-Anbindung und einige rudimentäre Möglichkeiten zur Audioaufnahme bilden die Verbindung mit der Außenwelt. Ein autarkes Grooveboxen-System eben.

Inbetriebnahme



Derzeit gibt es Korg Gadget for Mac nur im Online-Shop von Korg zu kaufen. Nach dem Kauf erhält man eine E-Mail mit einem Aktivierungscode, einem Download-Link für die 3,6 GB große Installationsdatei und der Aufforderung, sich ein kostenloses Konto mit einer neuen sogenannten Korg-ID einzurichten. Das Konto ist vom bisherigen Konto bei Korg-User-Net, wo bisher z.B. die Plug-ins der Korg Legacy Collection autorisiert wurden, völlig unabhängig.

Nach der Installation der Software muss Korg Gadget for Mac aktiviert werden. Das ist derzeit ausschließlich online möglich, eine aktive Internetverbindung ist also Vorraussetzung. Ein alternative Aktivierungsmöglichkeit gibt es derzeit nicht. Nach Abfrage des Aktivierungscodes wird die Software freigeschaltet und es kann losgehen, natürlich offline.

Korg erlaubt die Aktivierung auf mehreren Rechnern gleichzeitig unter der Bedingung, dass die Geräte dem Lizenzinhaber gehören und Gadget nicht auf mehreren Rechnern gleichzeitig benutzt wird.

Preisdiskussion



Schon im Vorfeld waren viele Kommentatoren der Ansicht, dass Korg Gadget for Mac mit 299 USD zu hoch angesetzt sei. Nun, allein vom von den Kosten her sollte man sich vielleicht mal zu Gemüte führen, dass für die iOS-App mit gleichem Umfang der nötigen Zusatzkäufe (In-App-Purchase, IAP) sogar ein höherer Betrag in die Software investiert werden muss, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Der einzige Einwand wäre vielleicht, dass man sich auf iOS aussuchen kann, welche IAP-Gadgets man noch dazu kaufen möchte und wann, während die Käufer bei Gadget für Mac ausschließlich das „Gesamtpaket‟ aufs Auge gedrückt bekommen.

Außerdem ist zu bemerken, dass sich auf iOS die 19 Kern-Gadgets nicht gesondert in anderen Hosts wie Audiobus oder Inter-App-Audio-Hosts etc. verwenden lassen. Nur die großen Standalone-Apps, die sich dann allerdings in umgekehrter Richtung in Gadget integrieren, können mit Audiobus- oder IAA-Hosts benutzt werden.

Bei Korg Gadget for Mac lassen sich hingegen alle Gadgets zusätzlich als VST-, AU- und AAX-Plug-ins in einer beliebigen, anderen DAW weiterverwenden. Inklusive MIDIfikation und DAW-Automation. Damit hält sich der übliche Desktop-Zuschlag oder iOS-Bonus, je nachdem wie man es sieht, doch sehr in Grenzen.