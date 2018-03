Test: Elektron Analog Rytm MK2, Drumcomputer

Vorwort

Bevor wir uns in den Testbericht des Elektron Analog Rytm MK2 begeben, möchte ich folgende Empfehlung aussprechen: Für diejenigen, die mit dem Rytm bisher nicht vertraut sind, möchte ich die Lektüre unseres Testberichts und bei Bedarf des Workshops zu selbigem ans Herz legen.

Now and then

Wir schreiben das Jahr 2014: Zwei Jahre nach Erscheinen des Analog Four bringt die Firma Elektron Music Machines den Analog Rytm auf den Markt und vervollständigt die „Dark Trinity“. An die gefeierten Erfolge von Octatrack und Analog Four sollte der Analog Rytm nun anknöpfen und die Resonanz war immens. Nicht nur hier auf AMAZONA.de räumten die Schweden mit ihrer neuesten Kreation ordentlich ab – nahezu alle bekannten Kanäle überschütteten den Rytm mit Lob. Hinter diesem Erfolg steckt wie so häufig eine geniale Idee: Die Kombination einer kraftvollen analogen Drummachine mit der Vielseitigkeit eines Sample-Players. Dieses kleine, aber feine Detail hob den Analog Rytm von der Konkurrenz ab und machte ihn so attraktiv. Abgerundet mit einem exzellenten Sequencer lancierte der Rytm zum bis dato unangefochtenen Champion der Drum-Synthesizer.

Die dunkle Trilogie vollendet, wurde sich einem neuen Projekt gewidmet. Mit dem Digitakt begann ein neues Kapitel für Elektron und im Zuge der jüngsten Produktneuheiten änderte sich auch das Aussehen. Aus Schwarz wurde Grau, aus Grau wurde Schwarz und aus Rundem wurde Eckiges. Neues Gehäuse, neue Taster und neue Encoder – doch eines hat sich kaum geändert: die Nachfrage nach Octatrack, Analog Four und Analog Rytm.

Rytm 2.0

Aber jetzt genug der Geschichtsstunde und zurück ins Hier und Jetzt. Auf dem Tisch vor mir stehen mein eigener Analog Rytm MK1 und das Testgerät. Optisch hat sich viel getan, denn im Grunde genommen ist nur das Layout der Bedienelemente fast unverändert. Das neue Gehäuse des Elektron Analog Rytm MK2 kommt in mattem Hellgrau und veränderter Physiognomie daher.

Die Dimensionen haben sich geändert, sodass sich der MK2 über 385 mm in der Breite, 225 mm in der Länge und 82 mm ausstreckt. Diese Vergrößerung ist zweierlei Umständen geschuldet. Erstens wurden die beim Vorgängermodell oft bemängelten Gummi-Pads durch größere ersetzt und zweitens, um Platz zu schaffen für die neuen Taster.

Außerdem wurde der Rytm MK2 in einer Keilform angelegt, sodass die Bedienelemente mehr in Richtung Nutzer zeigen. Für das gelernte Auge fällt noch eine kleine, aber feine Veränderung zum MK1-Modell auf: Die kleinen Schraublöcher an der Seite existieren beim neuen Rytm nicht. Ein vernichtender Schlag gegen die Custom-Stand-Hersteller, die einst so eifrig Seitenteile in mannigfaltigen Formen und Farben im Elektronauts-Forum feilboten.

Die mir schon von meiner Testzeit mit dem Digitakt bekannten neuen Tasterkappen mit ihrem hinterleuchtetem transluzenten Weiß können getrost unter der Rubrik Upgrade verbucht werden. Auch die neuen Encoder wirken edler und sitzen stabiler im Gehäuse. Auf der Rückseite kündigt sich schon eines der Highlights des neuen Modells an in Form zweier Audio-In-Monobuchsen an. Darüber hinaus wurden noch zwei CV-Eingänge angelegt, an denen beispielsweise Fußschalter oder Expression-Pedale angeschlsen werden können. MIDI In, Out und Thru wurden beibehalten, ebenso die geteilten Einzelausgänge und sogar die External-In-Buchsen.

Ausstattung

Das neue Gewand des Elektron Analog Rytm MK2 ist soweit erkundet und hat einen guten Eindruck hinterlassen, doch wie ist es um die inneren Werte des MK2 bestellt? Hier wurde, ganz nach dem Motto „If it ain’t broke, don’t fix it“, eigentlich alles beim Alten belassen. Noch immer beginnt die Klangerzeugung bei der Auswahl einer „Machine“, eines Samples oder beidem. Der Begriff „Machines“ beschreibt verschiedene Modi, in denen ein Track operieren kann. Betätigt man den mit „SRC“ gekennzeichneten Taster schnell zweimal hintereinander, wird für ein Fenster mit den verfügbaren Machines geöffnet.

Die untere Reihe der Pads, also Bassdrum, Snaredrum, Rimshot und Clap, verfügen über das vielseitigste Arsenal, während es für die Tom-Toms bei lediglich einer Machine geblieben ist. Zumindest für die Erzeugung eines klassischen Tom-Sounds, denn für alle Tracks gibt es zusätzlich zu ihrem eigenen Machines noch einen Noise-Generator und eine Impulse-Machine.

Mit Abstand am meisten Varianten gibt es von der Bassdrum, die in sechs unterschiedlichen Modi eingestellt werden kann. Folgendes Bild bietet eine Übersicht der aktuellen Machines:



Über die 8 Encoder in der rechten oberen Ecke werden die Parameter der angewählten Seite kontrolliert. Auf der Synth-Page unterscheiden sich diese von Machine zu Machine, abgesehen vom Level- und Decay-Regler. In einem Ankündigungsvideo für die MK2-Version wurde zu den alten Machines eine Neue angekündigt, die unter dem Namen „Dual VCO“ einen klassischen Monosynth abgibt. Diese wird per Update sowohl der MK2- als auch der MK1-Version hinzugefügt werden.

Sample-Sektion

Für den Fall, dass keine der Machines der vorliegenden Situation gerecht werden kann, ermöglicht jeder Track auch die Wiedergabe eines Samples. Es steht es einem frei, wie hoch der Anteil von Synth-Engine und Sample des Tracks ist und gerade die Vermischung ist wirklich spannend. Über die Volume-Regler der jeweiligen Page wird augenscheinlich nur die Lautstärke der Beiden geändert, doch durch den geteilten Signalpfad werden beide Quellen teilweise auf unerwartete Weise vermischt und erschaffen einen ganz neuen Klang.

Im Gegensatz zur Synth-Page besitzt die Sample-Sektion keinen separaten Decay-Regler. Diese Aufgabe wird von Start- und End-Parameter erledigt, die den Start- und Endpunkt der Sample-Wiedergabe festlegen. Die Wiedergabe erfolgt entweder als One-Hit oder aber als Loop. Mit einem Tune- und einem Fine-Tuning-Regler kann die Abspielgeschwindigkeit des Samples reguliert werden. Wem das erwählte Sample dann zu clean ist, der kann sich dem Bit-Reducer bedienen.