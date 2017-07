Workshop: Elektron Analog Rytm, Drumcomputer

Die Synthesizerschmiede Elektron sollte inzwischen so ziemlich jedem ein Begriff sein. Seit einiger Zeit schon dabei, haben die sympathischen Schweden gerade mit den neusten Produkten auf sich aufmerksam gemacht. Erst kürzlich tauchten die ersten richtigen Videos zum aktuellen Neuzugang in der Elektron-Familie auf: Schon die Ankündigung samt geschickter PR-Taktik haben in sämtlichen Foren Wellen geschlagen.

Bei dem ganzen Trubel könnte man eines glatt vergessen: Just davor haben die Tüftler den wohl vielseitigsten Drumcomputer aller Zeiten rausgebracht. Ein fortschrittlicher und intuitiver Sequencer, Parameter-Locks und die Kombination analoger Klangsynthese mit Samples haben den Analog Rytm nicht nur auf Amazona.de ganz nach vorn katapultiert. Die „Dark Trinity“, bestehend aus Analog 4, Octatrack und Analog Rytm sind aus vielen Studio- und Livesetups nicht mehr wegzudenken. Auch in meinem Heim steht ein Rytm und wird dort auch immer bleiben.

Rytm is a dancer!

Dass beim letzten Autorentreffen meine fanatische Verliebtheit in den kleinen Kasten angesprochen wurde, hat nun zu diesem Workshop geführt. Auf den folgenden Seiten werde ich versuchen, einige weniger offensichtliche Vor- und Nachteile des Rytm aufzuzeigen. Es geht um Tipps und Tricks zum Workflow, der Soundbearbeitung und der Einbindung ins Setup. Teils selbst erdacht, teils von anderen Elektronauten gibt es viele Wege, die mit dem Rytm zum Ziel führen und gerade die Ungewöhnlichen resultieren in meiner Meinung nach einzigartigen Ergebnissen. Da es sich hier um einen Workshop handelt und ich den Rahmen nicht sprengen will, empfehle ich die Lektüre beider Testberichte von den Kollegen Muenster (Test Analog Rytm) und Goldschmitz (Test Update Rytm 1.3). Im folgenden Text werde ich nämlich nicht auf sämtliche Begrifflichkeiten eingehen können und setze ein gewisses Know-How voraus. Natürlich versuche ich alles so simpel wie möglich zu formulieren. Am Ende wird es natürlich einige Quellenangaben sowie Links zu interessanten Tutorials in Video- oder Textform geben.

Das Understatement

Um die Form zu wahren, werde ich keine How-Tos für boomy Kickdrums, Trap-Hats oder Sonstiges aufzählen, sondern Interessierten das Elektronauts-Forum ans Herz legen. Ich beschränke mich hier auf die unkonventionelleren Settings und Verwendungszwecke einiger Machines. Interessanterweise lassen sich nämlich aus einigen Bassdrum-Machines schöne Synthleads herausholen.

So können zum Beispiel aus der „BD Sharp“ Leadsounds verschiedener Charakteristiken geformt und mit entsprechendem Filtersetting von krächzend bis soft reichende Klänge erzeugt werden. Dafür einfach Sweep Time und Sweep Depth auf 0 stellen, Tune recht hoch und Tick nach Wahl. Eigentlich ganz einfach oder?

Das funktioniert ähnlich mit der „BD Plastic“, die mehr als überzeugende Acid-Leads abliefert, solange man einfach nur die Sweep-Time und -Depth runterdreht. Bleiben wir beim Acid und schauen, was man aus der „FM Snare“ so alles rauskriegen kann. Nach meinem Geschmack als Snare etwas zu klobig, kann man sie mit wenigen Tweaks zum Leben erwecken und bleepy FM-Klänge zaubern. Das Noise-Level auf 0, ein paar Tweaks an den Tune- und Decayreglern live recorden und fertig ist der Lack. Die Liste könnte jetzt noch sehr lange fortgesetzt werden, aber des Pudels Kern ist ganz simpel: Von Namen sollte man sich nicht irritieren lassen und die Klangerzeugung des Analog Rytm hat weit mehr zu bieten, als es die Machines erscheinen lassen. Im Internet gibt es genügend Rezepte für allerlei Alternativnutzen der aktuellen Machines, am einfachsten ist es, sich im Forum durch die entsprechenden Threads zu lesen oder YouTube zu konsultieren.